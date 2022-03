Το ΥΓΕΙΑ μεταξύ των 31 πιο βιώσιμων εταιρειών στην Ελλάδα

Το ΥΓΕΙΑ, για μία ακόμη χρονιά, αποτελεί μέρος της ηγετικής κοινότητας των 31 «The Most Sustainable Companies in Greece 2022», όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το QualityNet Foundation, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ετήσιων αποτελεσμάτων αξιολόγησης των επιχειρηματικών επιδόσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τα κριτήρια ESG. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την αταλάντευτη προσήλωση του ΥΓΕΙΑ στην εφαρμογή ενός βιώσιμου αναπτυξιακού παραδείγματος, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Οι εν λόγω 31 εταιρείες – πρότυπα, που ξεχώρισαν βάσει της τεχνικής αξιολόγησης των επιδόσεών τους από το Sustainability Performance Directory, σε διάφορα πεδία δράσης, δύνανται να συγκροτήσουν τους επίλεκτους επιχειρηματικούς εκπροσώπους της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας, αποτελώντας συγχρόνως τους πρεσβευτές ενός νέου βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Το ΥΓΕΙΑ, έχοντας ως κεντρικό του γνώμονα την αειφορία και μένοντας πιστό στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες που προσδιορίζουν την πορεία του για 50 και πλέον χρόνια, επενδύει με συνέπεια και υπευθυνότητα σε ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον, για όσο το δυνατόν περισσότερους. Στοχεύοντας να λειτουργήσει ως παράδειγμα προς μίμηση για το ελληνικό επιχειρείν, παρέχοντας τις κορυφαίες και πλέον πρωτοποριακές ιατρικές υπηρεσίες, το ΥΓΕΙΑ μέσα από ένα πλέγμα καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών αποδεικνύει εμπράκτως ότι συγκαταλέγεται δίκαια ανάμεσα στις εταιρείες που διαμορφώνουν το τοπίο της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, το ΥΓΕΙΑ πραγματοποιεί σε ετήσια βάση αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον οι υπηρεσίες που παρέχει, επιδιώκοντας διαρκώς τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων. Για αυτό τον σκοπό έχει καταρτίσει και εφαρμόζει το Πλάνο Διαχείρισης Επικίνδυνων Ουσιών και Αποβλήτων, το οποίο περιλαμβάνει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για το χειρισμό, αποθήκευση, μεταφορά και απόρριψη των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται κατά τη λειτουργία του νοσοκομείου.

Επιπλέον, το ΥΓΕΙΑ υποστηρίζει ουσιαστικά την πρωτοβουλία «in action for a better world», η οποία διακρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα European Sustainability Awards 2019, ως το καλύτερο πρόγραμμα μη κερδοσκοπικού οργανισμού στην Ευρώπη για τη διάδοση και ευαισθητοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η εν λόγω δράση αποσκοπεί στην αφύπνιση και κινητοποίηση της κοινωνίας και ειδικότερα των μαθητών, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ για τον σκοπό αυτό, το ΥΓΕΙΑ έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό με θέμα «Καλή Υγεία για καλύτερη ζωή». Παράλληλα, στην ίδια κατεύθυνση της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, προωθούνται ποικίλες εθελοντικές δράσεις, οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της εταιρικής διακυβέρνησης και κουλτούρας του ομίλου.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης, δήλωσε αναφορικά με την ανάδειξη του ΥΓΕΙΑ μεταξύ των 31 εταιρειών που υπηρετούν το όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα: «Στο ΥΓΕΙΑ διαχρονικά, σε όλο το εύρος της πεντηκονταετούς διαδρομής μας, έχουμε ως πυξίδα και οδηγό την ουσιαστική συμβολή στην οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Η ανάδειξή μας στην ηγετική ομάδα των 31 ‘The Most Sustainable Companies in Greece 2022’ πιστοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τον σταθερό μας προσανατολισμό στη διάχυση των οφελών της συνολικής μας δράσης και παρουσίας στην ίδια την κοινωνία, μέσω της υλοποίησης ενός ολιστικού και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου. Βασιζόμενοι σε αυτούς τους κατευθυντήριους άξονες, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος συμπεριληπτικής ανάπτυξης και ευημερίας, με ιδιαίτερη μέριμνα στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής».