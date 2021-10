Nέα τηλεοπτική και ψηφιακή διαφημιστική καμπάνια της Generali

Στον αέρα είναι από σήμερα η νέα τηλεοπτική καμπάνια της Generali συνεχίζοντας την πορεία της #Reditude (red attitude) ή αλλιώς την ένθερμης, “κόκκινης” φιλοσοφίας της. Με μία σειρά από τρία (3) τηλεοπτικά spots, η Generali επικοινωνεί την προϊοντική της καινοτομία σε τρεις κλάδους ασφάλισης, που αγγίζουν του βασικούς άξονες της καθημερινότητας των καταναλωτών: Μετακίνηση- Αυτοκίνηση, Κατοικία και Υγεία.

Με σήμα το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα της Generali, που συμβολίζει:

τη φροντίδα, με την οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της, κατανοώντας τις ανάγκες τους

τον δυναμισμό με τον οποίο αναζητά ευέλικτες και καινοτόμες λύσεις

την απλότητα που ενσωματώνει στις υπηρεσίες της, ώστε να παραμένουν εύκολα προσβάσιμες

την ενσυναίσθηση με την οποία προσεγγίζει τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται,

η νέα διαφημιστική καμπάνια αναδεικνύει την εξατομικευμένη συμβουλευτική, που η εταιρεία παρέχει στoυς πελάτες της, μέσω ενός δικτύου άρτια καταρτισμένων ασφαλιστικών συμβούλων και σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση διαδικασιών για ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Μέσα από κάθε video, παρουσιάζονται τα καινοτόμα χαρακτηριστικά κάθε ασφαλιστικής λύσης, όπως:

η εισαγωγή της τηλεματικής στην ασφάλιση αυτοκινήτου και η δυνατότητα επιβράβευσης της ασφαλούς οδήγησης – Το κόκκινο σε επιβραβεύει

η δημιουργία ενός οικοσυστήματος υπηρεσιών ευ ζην, πρόληψης και ψηφιακών εργαλείων εξυπηρέτησης στον κλάδο υγείας – Το κόκκινο σε κρατάει σε φόρμα

η ευελιξία των προγραμμάτων κατοικίας, που αποτελούν την πιο πλήρη στην αγορά, λύση ασφάλισης- Το κόκκινο μένει μαζί σου

Με την επιδίωξή της να αποτελεί Lifetime Partner όσων την εμπιστεύονται, η Generali επενδύει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη. Επικοινωνεί τη μοναδική αξία της ασφάλισης, που δεν περιορίζεται μόνο στη στιγμή της αποζημίωσης, αλλά αποτελεί μία σταθερή και ωφέλιμη παροχή, που συντροφεύει κάθε στιγμή της ζωής των πελατών της.

Όπως τονίζει η καμπάνια, η οποία θα προβάλλεται στην τηλεόραση αλλά και ψηφιακά το επόμενο διάστημα:

“We are all about simplicity, innovation, empathy, care

We are all about you!”