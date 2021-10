Ο Όμιλος Generali εταίρος του Women’s Forum G20 Italy

Η Generali συμμετείχε ως εταίρος στο Φόρουμ των γυναικών για την Οικονομία και την Κοινωνία – Women’s Forum for the Economy and Society – G20 Italy, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου και διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ιταλικής Προεδρίας G20.Η Monica Alessandra Possa, Chief HR & Organization Officer του Ομίλου Generali, μίλησε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του Ομίλου στη δέσμευση για “Μηδενικό Χάσμα Μεταξύ Των Φύλων”- “Towards the Zero Gender Gap”. Στόχος του ήταν να θέσει τον ρόλο των γυναικών στο επίκεντρο της ατζέντας G20 και να τους επιτρέψει να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο, προωθώντας νέα μοντέλα ηγεσίας, τόσο στη δημόσιο σφαίρα όσο και στον ιδιωτικό τομέα, που δεν αφήνουν κανέναν πίσω και επικεντρώνονται στη διαφορετικότητα.

Ο Jean-Laurent Granier, CEO Generali France και πρέσβης της πολιτικής “Διαφορετικότητας & Συμμετοχικότητας- Diversity & Inclusion” του Ομίλου Generali, ο Marco Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia & Global Business Lines, και η Monica Alessandra Possa, Generali Group Chief HR & Organization Officer του Ομίλου Generali, έδωσαν το «παρών» στη διοργάνωση. Στις 19 Οκτωβρίου, η κα Monica Alessandra Possa συμμετείχε σε πάνελ με τίτλο “Fixing the leaking pipeline: the Champions of Women’s Leadership”. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στους τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση του ταλέντου των γυναικών και να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες, ειδικά σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από επιδείνωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας – ήδη εύθραυστη για ό,τι αφορά τις ηγετικές θέσεις – λόγω της πανδημίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η κα Possa τόνισε τη δέσμευση της Generali για μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων και management και διευκρίνισε τη στρατηγική προσέγγιση με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών εντός του Ομίλου. Στόχος που αναμένεται να επιτευχθεί, μέσω διαλόγου, μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις προτεραιότητες της στρατηγικής του.

“Οι οργανισμοί έχουν το καθήκον να αναλάβουν δράση για την ισότητα των φύλων. Αυτό είναι ένα πραγματικό επιχειρηματικό ζήτημα, και αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο, με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και μέτρηση των αποτελεσμάτων”, σχολίασε η Chief HR & Organization Officer του Ομίλου.

Η Generali συμμετείχε επίσης στην έκκληση για δράση, #SheCovery, που προωθήθηκε από το Φόρουμ των Γυναικών και προσχώρησε στο σύμφωνο για “Μηδενικό χάσμα μεταξύ των φύλων”, καταθέτοντας τη συνεχή δέσμευση του Ομίλου για το θέμα αυτό και δεσμευόμενη να συνεργαστεί με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την επίτευξη της πραγματικής ισότητας των φύλων.

Το Women’s Forum for the Economy and Society – G20 Italy, που δημιουργήθηκε στο Παρίσι το 2005, είναι η κύρια διεθνής πλατφόρμα για την προώθηση της φωνής και του οράματος των γυναικών. Στο παρελθόν φιλοξένησε, μεταξύ άλλων, την Christine Lagarde, Ursula von der Leyen, Melinda Gates, Emmanuel Macron, Antonio Guterres, Kristalina Georgieva και επικεφαλής οργανισμών και επιχειρήσεων από το διεθνές στερέωμα.

Περισσότερα για τη διοργάνωση εδώ: https://events.womens-forum.com/g20/