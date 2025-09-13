100 Χρόνια ΕΕΑ: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 2ο Αγώνα Δρόμου για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) συνεχίζει τον θεσμό του Αγώνα Δρόμου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τους Επαγγελματίες, δίνοντας ραντεβού για φέτος την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στο Πεδίον του Άρεως. Η περσινή διοργάνωση είχε καταγραφεί ως ιδιαίτερα επιτυχημένη, ενώ φέτος ο «EEA Athens Run» αναμένεται να καθιερωθεί ακόμα περισσότερο ως σημείο αναφοράς για τον επαγγελματικό κόσμο και την κοινωνία.

Ο φετινός αγώνας εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΕΕΑ και αναδεικνύει τη σημασία που δίνει το Επιμελητήριο στην υγεία, στην άθληση και στην ποιότητα ζωής.

- Advertisement -

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων και με την υποστήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής. Μεγάλος χορηγός του αγώνα είναι η SYNDEA, ενώ τη ζέστα των συμμετεχόντων θα αναλάβει η ομάδα του JOYSPOT.

Διαδρομές και συμμετοχή

- Advertisement -

Οι διαδρομές του αγώνα περιλαμβάνουν:

3 χλμ. (Άνδρες – Γυναίκες)

6 χλμ. (Άνδρες – Γυναίκες)

1 χλμ. (Παιδιά)

Η συμμετοχή κοστίζει 5€ για τους ενήλικες και 1€ για τα παιδιά. Κάθε συμμετέχων θα λάβει ως αναμνηστικό δώρο μία μπλούζα του Athens Run, ενώ οι τρεις πρώτοι νικητές κάθε διαδρομής θα τιμηθούν με βραβείο. Οι εγγραφές παραμένουν ανοιχτές έως την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, μέσω της ιστοσελίδας eea-athensrun.gr.

Χρήσιμες πληροφορίες για τους δρομείς

Το σημείο συγκέντρωσης δρομέων και η αφετηρία και ο τερματισμός όλων των διαδρομών βρίσκονται στον Έφιππο Ανδριάντα του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ στο Πεδίον του Άρεως. Οι ώρες εκκίνησης είναι:

3 χλμ.: 10:00 π.μ.

1 χλμ.: 10:45 π.μ. (Παιδιών)

6 χλμ.: 11:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μέλη του ΕΕΑ, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις μελών του, μέλη γυμναστηρίων, ερασιτέχνες δρομείς, δρομείς οργανωμένων σωματείων, φίλοι του δρομικού κινήματος, μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος. Η διαδρομή των 1.000 μ. απευθύνεται σε παιδιά έως 12 ετών.

Ο Αγώνας Δρόμου του ΕΕΑ αποτελεί μια γιορτή που φέρνει κοντά επαγγελματίες, οικογένειες και φίλους, με κοινό στόχο την άθληση, τη συνεργασία και την αισιοδοξία. Το ΕΕΑ καλεί όλους να συμμετάσχουν και να γιορτάσουν μαζί τα 100 χρόνια ιστορίας και προσφοράς του θεσμού.