back to top
26.6 C
Athens
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

100 Χρόνια ΕΕΑ: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 2ο Αγώνα Δρόμου για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) συνεχίζει τον θεσμό του Αγώνα Δρόμου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τους Επαγγελματίες, δίνοντας ραντεβού για φέτος την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στο Πεδίον του Άρεως. Η περσινή διοργάνωση είχε καταγραφεί ως ιδιαίτερα επιτυχημένη, ενώ φέτος ο «EEA Athens Run» αναμένεται να καθιερωθεί ακόμα περισσότερο ως σημείο αναφοράς για τον επαγγελματικό κόσμο και την κοινωνία.

Ο φετινός αγώνας εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΕΕΑ και αναδεικνύει τη σημασία που δίνει το Επιμελητήριο στην υγεία, στην άθληση και στην ποιότητα ζωής.

- Advertisement -

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων και με την υποστήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής. Μεγάλος χορηγός του αγώνα είναι η SYNDEA, ενώ τη ζέστα των συμμετεχόντων θα αναλάβει η ομάδα του JOYSPOT.

Διαδρομές και συμμετοχή

- Advertisement -

Οι διαδρομές του αγώνα περιλαμβάνουν:

  • 3 χλμ. (Άνδρες – Γυναίκες)
  • 6 χλμ. (Άνδρες – Γυναίκες)
  • 1 χλμ. (Παιδιά)

Η συμμετοχή κοστίζει 5€ για τους ενήλικες και 1€ για τα παιδιά. Κάθε συμμετέχων θα λάβει ως αναμνηστικό δώρο μία μπλούζα του Athens Run, ενώ οι τρεις πρώτοι νικητές κάθε διαδρομής θα τιμηθούν με βραβείο. Οι εγγραφές παραμένουν ανοιχτές έως την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, μέσω της ιστοσελίδας eea-athensrun.gr.

Χρήσιμες πληροφορίες για τους δρομείς

Το σημείο συγκέντρωσης δρομέων και η αφετηρία και ο τερματισμός όλων των διαδρομών βρίσκονται στον Έφιππο Ανδριάντα του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ στο Πεδίον του Άρεως. Οι ώρες εκκίνησης είναι:

  • 3 χλμ.: 10:00 π.μ.
  • 1 χλμ.: 10:45 π.μ. (Παιδιών)
  • 6 χλμ.: 11:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μέλη του ΕΕΑ, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις μελών του, μέλη γυμναστηρίων, ερασιτέχνες δρομείς, δρομείς οργανωμένων σωματείων, φίλοι του δρομικού κινήματος, μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος. Η διαδρομή των 1.000 μ. απευθύνεται σε παιδιά έως 12 ετών.

Ο Αγώνας Δρόμου του ΕΕΑ αποτελεί μια γιορτή που φέρνει κοντά επαγγελματίες, οικογένειες και φίλους, με κοινό στόχο την άθληση, τη συνεργασία και την αισιοδοξία. Το ΕΕΑ καλεί όλους να συμμετάσχουν και να γιορτάσουν μαζί τα 100 χρόνια ιστορίας και προσφοράς του θεσμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Μεγάλη έρευνα MRB-ΕΕΑ: 6 στους 10 κρίνουν αναποτελεσματικά τα μέτρα Μητσοτάκη

Newsroom 3 -
Για 2 στους 3 πολίτες της Αττικής το εισόδημα δεν επαρκεί για τον μήνα - Το 73,1% δεν βλέπει ουσιαστική ενίσχυση των ΜμΕ
Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα της Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΕΕΑ για τη νέα σχολική χρονιά

Newsroom 3 -
Το ΕΕΑ δηλώνει πως θα συνεχίσει μέσω της Επιτροπής να είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την ποιοτική εκπαίδευση και την πρόοδο της νέας γενιάς
Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΑΔ: Παρουσία και διάλογος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Newsroom 3 -
Η ΠΟΑΔ ανέδειξε τη διαρκή δέσμευσή της για υποστήριξη των επαγγελματιών της διαμεσολάβησης και δημιουργία ενός ενιαίου, δυναμικού επαγγελματικού δικτύου
Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ στη φετινή ΔΕΘ ανοίγει τον κύκλο εορτασμών του 2025

Newsroom 3 -
Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και σημαντικές παρουσίες πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή τα εγκαίνια του περιπτέρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Ξεκινά σήμερα το τριήμερο ασφαλιστικό συνέδριο της Sofos Insurance Agency στη Λίμνη Πλαστήρα

Newsroom 3 -
Το συνέδριο θα διαρκέσει έως τις 14 Σεπτεμβρίου και φιλοδοξεί να αναδείξει τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις καινοτομίες στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος ανοίγει τις πόρτες της με Open Day για το νέο εξάμηνο

Newsroom 3 -
Στις 17/9 οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για εξετάσεις πιστοποίησης, σεμινάρια επιμόρφωσης αλλά και επιστημονικές δράσεις
Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΑΕ και Εκπαιδευτικός Όμιλος COORDINATORS προσφέρουν υποτροφίες σπουδών στα μέλη τους

Newsroom 3 -
Ένα έτος δωρεάν δίδακτρα στο πρόγραμμα ασφαλιστικών σπουδών της ΙΣΑΕΚ για μέλη του ΣΥΑΕ, συλλόγων της ΟΑΣΕ και μέλη των οικογενειών τους
Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΕΕ: Ενημέρωση για τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Newsroom 3 -
Η ενημέρωση αφορά εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με θέμα: «Kαθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς [...] για το φορολογικό έτος 2023»
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Cyber

Η Ελλάδα επενδύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Google DeepMind

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι εμβάθυνσης της συνεργασίας σε πεδία όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η πρόληψη φυσικών καταστροφών
Υγεία

Θεραπευτική Κλινική Ν. Αλεξάνδρα: Πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

Με ιδιαίτερη φροντίδα οι Έλληνες επιστήμονες σχηματίζουν «μονοπάτια» ασθενών για κάθε γυναικολογική κακοήθεια
Υγεία

Back to school! Ομαλή προσαρμογή γονέων και παιδιών

Το δύσκολο έργο της οργάνωσης και του συντονισμού μετά τις διακοπές μπορούμε να το διευθετήσουμε ακολουθώντας κάποια βασικά βήματα
Εκδηλώσεις

Ξεκινά σήμερα το τριήμερο ασφαλιστικό συνέδριο της Sofos Insurance Agency στη Λίμνη Πλαστήρα

Το συνέδριο θα διαρκέσει έως τις 14 Σεπτεμβρίου και φιλοδοξεί να αναδείξει τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις καινοτομίες στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
Εκπαίδευση

Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος ανοίγει τις πόρτες της με Open Day για το νέο εξάμηνο

Στις 17/9 οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για εξετάσεις πιστοποίησης, σεμινάρια επιμόρφωσης αλλά και επιστημονικές δράσεις
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.