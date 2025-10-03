100 Χρόνια ΕΕΑ: 2ος Αγώνας Δρόμου και Παραδοσιακά Παιχνίδια την Κυριακή 5/10 στον Πεδίον του Άρεως

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη περσινή διοργάνωση, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συνεχίζει τον θεσμό του Αγώνα Δρόμου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τους Επαγγελματίες, δίνοντας φέτος ραντεβού την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στο Πεδίον του Άρεως.

Ο Αγώνας Δρόμου «EEA Athens Run», που πλέον καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς για τον επαγγελματικό κόσμο αλλά και την κοινωνία, εντάσσεται στις δράσεις για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του ΕΕΑ και αναδεικνύει τη σημασία που δίνει το Επιμελητήριο στην υγεία, στην άθληση και στην ποιότητα ζωής.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων (ΠΑΣΥΓΥ-ΣΙΓΑ) και με την υποστήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής.

Διαδρομές

3 χλμ. Ανδρών – Γυναικών

6 χλμ. Ανδρών – Γυναικών

1 χλμ. Παιδιών

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ως αναμνηστικό δώρο μία μπλούζα του Athens Run, ενώ οι τρεις πρώτοι νικητές κάθε διαδρομής θα τιμηθούν με βραβείο.

Μεγάλος Χορηγός του αγώνα είναι η SYNDEA, χορηγός ασθενοφόρου και ιατρικής κάλυψης ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ενώ για το ζέσταμα των συμμετεχόντων θα φροντίσει η ομάδα του JOYSPOT.

Ο Αγώνας Δρόμου του ΕΕΑ αποτελεί μια γιορτή που φέρνει κοντά επαγγελματίες, οικογένειες και φίλους, με κοινό στόχο την άθληση, τη συνεργασία και την αισιοδοξία.

Παράλληλες Δράσεις – Παραδοσιακά Παιχνίδια

Η Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 θα είναι μια μέρα γιορτής όχι μόνο για τους δρομείς αλλά και για τα παιδιά και τις οικογένειες, μέσα από τη γνωριμία με Παραδοσιακά Παιχνίδια.

Το παιχνίδι αποτελεί έκφραση της ζωής και ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου για ελευθερία και δημιουργικότητα, επισημαίνει το ΕΕΑ. Μέσα από τη χαρά καλλιεργεί την κοινωνικοποίηση, τη διάθεση για προσπάθεια και τη διαμόρφωση ήθους, συμβάλλοντας στην αρμονική ανάπτυξη του παιδιού. Ιδιαίτερα τα παραδοσιακά παιχνίδια αποτελούν μονοπάτια ζωής που ενώνουν τη φύση, τη μνήμη και την εξέλιξη.

Στην εκδήλωση του ΕΕΑ θα περιμένει τα παιδιά μια μοναδική εμπειρία, όπου θα συμμετέχουν σε παραδοσιακά παιχνίδια με επίκεντρο τη χαρά και τη δημιουργία νέων αναμνήσεων.

Επιστημονική επιμέλεια: Σωτηρία Θ. Γιαννάκη, Δρ Ιστορίας Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ

Οργάνωση Παραδοσιακών Παιχνιδιών: Απόφοιτοι Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σημείο Συγκέντρωσης Δρομέων

Πεδίον του Άρεως – Έφιππος Ανδριάντας Βασιλιά Κωνσταντίνου Α’

Εκκίνηση & Τερματισμός

Όλες οι αποστάσεις (3 χλμ., 6 χλμ. και 1.000 μ.) θα έχουν αφετηρία και τερματισμό στον Έφιππο Ανδριάντα του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α’

Ώρες Εκκίνησης

6 χλμ.: 10:00 π.μ.

1.000 μ. (παιδιών): 10:45 π.μ.

3 χλμ: 11:00 π.μ.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στα 3 και 6 χλμ.: μέλη του ΕΕΑ, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις μελών του, μέλη γυμναστηρίων, ερασιτέχνες δρομείς, δρομείς οργανωμένων σωματείων, φίλοι του δρομικού κινήματος, μαθητές γυμνασίου & λυκείου, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος.

Στα 1.000 μ.: παιδιά έως 12 ετών.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

«Σας περιμένουμε όλους να τρέξουμε μαζί για την υγεία μας, να παίξουμε και να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια ιστορίας και προσφοράς του ΕΕΑ!» καταλήγει η πρόσκληση του Επιμελητηρίου.