Θεραπευτική Κλινική Ν. Αλεξάνδρα: Πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

Διάκριση για τη χώρα μας πέτυχε η Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Το πρώτο μεγάλο ορόσημο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUnetCCC κατακτήθηκε και πλέον το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» είναι το πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου (Comprehensive Cancer Care Network – CCCN).

Η Θεραπευτική Κλινική στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», υπό τον διευθυντή της Θεραπευτικής Κλινικής καθηγητή Θάνο Δημόπουλο και συντονιστή τον επίκουρο καθηγητή Μιχάλη Λιόντο, κατάφερε το όραμα ενός Δίκτυου Ολοκληρωμένης Φροντίδας των ασθενών με Γυναικολογικές Νεοπλασίες. Με μεθοδική εργασία τις τελευταίες δεκαετίες έχει πετύχει καινοτομίες στο ζήτημα διαχείρισης του καρκίνου στην χώρα μας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, με ισχυρή παρουσία σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά δίκτυα.

Εν γένει, η Θεραπευτική Κλινική αποσκοπεί στη βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. Στόχοι που υπηρετεί είναι η βασική, κλινική και μεταφραστική έρευνα, συμβάλλοντας στην πρόοδο της ιατρικής γνώσης και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών.

Το πρόγραμμα EUnetCCC

Στο πλαίσιο της κοινής δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα στην παροχή αντικαρκινικής περίθαλψης, στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα έχει εξελιχθεί το Δίκτυο Ολοκληρωμένης Φροντίδας των ασθενών με Γυναικολογικές Νεοπλασίες. Επιδίωξη του EUnetCCC είναι να μεταβεί σε μια νέα εποχή η αντικαρκινική περίθαλψη.

Στο πνεύμα δημιουργίας μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ των Δικτύων Ολοκληρωμένης Φροντίδας διαφόρων νεοπλασιών (Comprehensive Cancer Care Networks), η Θεραπευτική Κλινική φροντίζει να καλύψει ανάγκες από την πρόληψη, την αρχική διάγνωση και την πλήρη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου. Με ιδιαίτερη φροντίδα οι Έλληνες επιστήμονες σχηματίζουν «μονοπάτια» ασθενών για κάθε γυναικολογική κακοήθεια. Απώτερος σκοπός είναι να παρέχεται στους ογκολογικούς ασθενείς η ποιοτική και απρόσκοπτη περίθαλψη τους. Η πρωτοπορία χώρας αποδεικνύει ότι η ελληνική ιατρική κοινότητα μπορεί να ηγηθεί σε διεθνές επίπεδο.

