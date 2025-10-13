back to top
22.3 C
Athens
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Πάει για μεγάλες πρωτιές η Eurolife

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Της Έλενας Ερμείδου

 

- Advertisement -

Συμπληρώνεται ο νέος χάρτης της τραπεζοασφαλιστικής αγοράς με τη σημερινή ανακοίνωση από τη Eurobank υπογραφής σχεδίου συμφωνίας με τη Fairfax για την απόκτηση της Eurolife FFH Life Insurance, ενώ αναμένεται η γραμμή που θα ακολουθήσει η Πειραιώς με τις συμβάσεις της ΝΝ Hellas και της ERGO.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του «IW» σχετικά με την πώληση της Eurolife:

- Advertisement -
  • η συμφωνία θα ενισχύσει τα παραγωγικά μεγέθη της Eurolife μέσα από τις στρατηγικές πωλήσεων που θα εφαρμόσει η Eurobank
  • στόχος της Eurobank είναι ανεβάσει την παραγωγή ασφαλίστρων στα 900 εκατομμύρια ευρώ
  • οι προμήθειες θα παραμείνουν ως έχουν
  • οι δύο διαφορετικές συμβάσεις bancassurance που έχει η Eurolife με τη Eurobank για τις ασφαλίσεις ζωής και περιουσίας θα συνεχιστούν
  • τα δίκτυα πωλήσεων θα παραμείνουν ως έχουν
  • οι πρώτες εγκρίσεις θα βγουν σε δύο με τρεις μήνες.

Αποτελέσματα 2024 Eurolife FFH Life Insurance

Στη χρήση 2024 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας ανήλθε στα 589,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (2023: 527,9 εκατ.). Σημαντικό μερίδιο σε αυτή την παραγωγή κατέχουν οι πωλήσεις συμβολαίων εφάπαξ ασφαλίστρου. Συνολικά για το 2024 οι εν λόγω πωλήσεις ανήλθαν στα 329,8 εκατ., έναντι των 283,3 εκατ. το 2023.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 141,0 εκατ. έναντι 152,4 εκατ. το 2023. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμμετοχών την 31η Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ανήλθαν στα 398,6 εκατ. (2023: 387,5 εκατ.). Η καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου του 2024 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ συνίστατο στα 578,6 εκατ. (2023: 580,8 εκατ.).

Σχετικές δημοσιεύσεις

Προς απόκτηση του 100% της Eurolife Life η Eurobank

Newsroom 3 -
Yπεγράφη σχέδιο συμφωνίας με τη Fairfax - Οι αλλαγές στο ΔΣ
Διαβάστε περισσότερα

243.899 τα ανασφάλιστα, επίκειται νέος μηχανισμός

Newsroom 3 -
Κάτι φαίνεται να αλλάζει σήμερα, μετά τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων...
Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων: +79,2% οι ζημίες και +91,7% οι αποζημιώσεις το 2024

Newsroom 3 -
Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ
Διαβάστε περισσότερα

Η Groupama σχεδιάζει να διπλασιάσει το εταιρικό δίκτυο – Διορθώσεις στις προμήθειες

Newsroom 3 -
Η ασφαλιστική επιζητά να αναπτύξει μια νέα γενιά managers, που θα δώσουν ώθηση στην αγορά βάσει του σχεδίου «Maverick»
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Εξαγόρασε την Aqurance ΑΕ η EY Ελλάδος

Newsroom 3 -
Η Aqurance παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα κλινικού, εμπορικού και ψηφιακού μετασχηματισμού σε εταιρείες του κλάδου υγείας και βιοεπιστημών
Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία αύξηση των ασφαλιστηρίων για φυσικές καταστροφές μετά τη νομοθετική υποχρέωση

Newsroom 3 -
Tα πρώτα συμπεράσματα από τη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ δείχνουν την άμεση ανταπόκριση οδηγών και ασφαλιστικών εταιρειών
Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη συμμετοχή στη δράση δενδροφύτευσης της Carglass® στην Πεντέλη, σε συνεργασία με τη We4all

Newsroom 3 -
Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Carglass® Repair for Nature», η εταιρεία φυτεύει ένα δέντρο για κάθε τόνο CO₂ που εξοικονομείται μέσω της επισκευής παρμπρίζ
Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΑΣΕ συμμετέχει στην απεργία της 14ης Οκτωβρίου

Newsroom 3 -
Σε συνέχεια των κινητοποιήσεων κατά του εργασιακού νομοσχεδίου, η Ομοσπονδία καλεί τα μέλη της 11:00 π.μ. στο Σύνταγμα
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Τα Νέα της Αγοράς

Εξαγόρασε την Aqurance ΑΕ η EY Ελλάδος

Η Aqurance παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα κλινικού, εμπορικού και ψηφιακού μετασχηματισμού σε εταιρείες του κλάδου υγείας και βιοεπιστημών
Υγεία

Ακατάλληλες έως και 40% οι αξονικές τομογραφίες στην Ευρώπη: Στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό

Ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για την ορθολογική χρήση των απεικονιστικών εξετάσεων πραγματοποιεί η HERCA
Θεσμικοί φορείς

Ραγδαία αύξηση των ασφαλιστηρίων για φυσικές καταστροφές μετά τη νομοθετική υποχρέωση

Tα πρώτα συμπεράσματα από τη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ δείχνουν την άμεση ανταπόκριση οδηγών και ασφαλιστικών εταιρειών
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μεγάλη συμμετοχή στη δράση δενδροφύτευσης της Carglass® στην Πεντέλη, σε συνεργασία με τη We4all

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Carglass® Repair for Nature», η εταιρεία φυτεύει ένα δέντρο για κάθε τόνο CO₂ που εξοικονομείται μέσω της επισκευής παρμπρίζ
Θεσμικοί φορείς

Η ΟΑΣΕ συμμετέχει στην απεργία της 14ης Οκτωβρίου

Σε συνέχεια των κινητοποιήσεων κατά του εργασιακού νομοσχεδίου, η Ομοσπονδία καλεί τα μέλη της 11:00 π.μ. στο Σύνταγμα
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.