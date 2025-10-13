Πάει για μεγάλες πρωτιές η Eurolife

Της Έλενας Ερμείδου

Συμπληρώνεται ο νέος χάρτης της τραπεζοασφαλιστικής αγοράς με τη σημερινή ανακοίνωση από τη Eurobank υπογραφής σχεδίου συμφωνίας με τη Fairfax για την απόκτηση της Eurolife FFH Life Insurance, ενώ αναμένεται η γραμμή που θα ακολουθήσει η Πειραιώς με τις συμβάσεις της ΝΝ Hellas και της ERGO.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του «IW» σχετικά με την πώληση της Eurolife:

η συμφωνία θα ενισχύσει τα παραγωγικά μεγέθη της Eurolife μέσα από τις στρατηγικές πωλήσεων που θα εφαρμόσει η Eurobank

στόχος της Eurobank είναι ανεβάσει την παραγωγή ασφαλίστρων στα 900 εκατομμύρια ευρώ

οι προμήθειες θα παραμείνουν ως έχουν

οι δύο διαφορετικές συμβάσεις bancassurance που έχει η Eurolife με τη Eurobank για τις ασφαλίσεις ζωής και περιουσίας θα συνεχιστούν

τα δίκτυα πωλήσεων θα παραμείνουν ως έχουν

οι πρώτες εγκρίσεις θα βγουν σε δύο με τρεις μήνες.

Αποτελέσματα 2024 Eurolife FFH Life Insurance

Στη χρήση 2024 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας ανήλθε στα 589,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (2023: 527,9 εκατ.). Σημαντικό μερίδιο σε αυτή την παραγωγή κατέχουν οι πωλήσεις συμβολαίων εφάπαξ ασφαλίστρου. Συνολικά για το 2024 οι εν λόγω πωλήσεις ανήλθαν στα 329,8 εκατ., έναντι των 283,3 εκατ. το 2023.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 141,0 εκατ. έναντι 152,4 εκατ. το 2023. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμμετοχών την 31η Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ανήλθαν στα 398,6 εκατ. (2023: 387,5 εκατ.). Η καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου του 2024 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ συνίστατο στα 578,6 εκατ. (2023: 580,8 εκατ.).