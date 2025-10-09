Ο ΣΠΑΤΕ ανοίγει τον διάλογο για τα κρίσιμα ζητήματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης – Ανοικτή συνάντηση την Τετάρτη 15/10 στο ΕΕΑ

Με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση των επαγγελματιών και την ανάδειξη των θεμάτων που απασχολούν καθημερινά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Αττικής (ΣΠΑΤΕ) διοργανώνει ανοικτή συνάντηση την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει μέλη του Συλλόγου, παλαιά και νέα, και να αποτελέσει μια από τις πλέον ουσιαστικές πρωτοβουλίες διαλόγου των τελευταίων μηνών. Η θεματολογία της συνάντησης εστιάζει σε κρίσιμα ζητήματα που αγγίζουν τον πυρήνα της επαγγελματικής καθημερινότητας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, όπως η καταγγελία σύμβασης ασφαλιστικού πράκτορα, η κατοχύρωση δικαιωμάτων και η ανάγκη συμπλήρωσης του νομοθετικού πλαισίου. Θα εξεταστούν επίσης θέματα που σχετίζονται με τη μεταφορά χαρτοφυλακίου και την παρακράτηση αμοιβών σε περιπτώσεις μετακίνησης συμβολαίων, εξαγορών ή συνταξιοδότησης, καθώς και το ζήτημα του δικαιώματος συμβολαίου, το οποίο εξακολουθεί να δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη νομική και οικονομική του υπόσταση.

Από την ατζέντα δεν λείπουν οι συζητήσεις γύρω από την εμπορική πολιτική των ασφαλιστικών εταιρειών, την πρακτική των ανυπόγραφων συμφωνιών και την αλλοίωση όρων συνεργασίας, αλλά και οι προβληματισμοί για τον κλάδο Υγείας, όπου η έλλειψη διαφάνειας και εμπιστοσύνης έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα της αγοράς.

Με αλφαβητική σειρά, θα παρέμβουν με τις τοποθετήσεις τους η δικηγόρος Αγάθη Μεταξά, ο αναλογιστής Ιωάννης Περιστέρης και ο διδάκτωρ Νομικής, δικηγόρος και πρώην Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Δημήτριος Σπυράκος. Οι εισηγήσεις τους αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμες νομικές και τεχνικές διευκρινίσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των μελών του ΣΠΑΤΕ και των θεσμικών εκπροσώπων της αγοράς.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση θα απευθύνουν ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικών Πρακτόρων του ΕΕΑ Χριστίνα Φυτέα και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Καταναλωτών του ΕΕΑ Βασίλης Μουντάκης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας αυτής για τον ασφαλιστικό κλάδο.

Η συνάντηση είναι ανοικτή σε όλα τα μέλη, με ώρα προσέλευσης στις 16:00 και λήξη στις 19:15, και αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη συνέχεια των πρωτοβουλιών του ΣΠΑΤΕ και την ενίσχυση της φωνής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.