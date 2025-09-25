back to top
28.7 C
Athens
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ν. Κεχαγιάογλου: «Οι εξαγορές δεν είναι ανάπτυξη, δεν έχει όραμα η αγορά»

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Πρόσωπα

Της Έλενας Ερμείδου

 

- Advertisement -

Απαντήσεις για την πορεία και τις προοπτικές της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς και την είσοδο των νέων στο επάγγελμα δίνει σήμερα στο «IW» ο διευθύνων σύμβουλος της Κ2 Business & Corporate Insurance Νίκος Κεχαγιάογλου.

Η συγκέντρωση στην αγορά

- Advertisement -

Οι εξαγορές, οι συγχωνεύσεις δεν είναι συνώνυμο της ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς, τονίζει με έμφαση μιλώντας στο «IW» ο κ. Κεχαγιάογλου, προσθέτοντας ότι η συγκέντρωση στην αγορά δεν ευνοεί τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Ποιοι είναι αυτοί που πωλούν

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά, μετά από σχετικές ερωτήσεις που έθεσε το «IW», διευκρινίζει ότι οι μικροί ασφαλιστές αλλά και τα μεγάλα ασφαλιστικά γραφεία που δεν έχουν διάδοχο, ή που θέλουν να σταματήσουν γιατί έχουν οικονομικά εξασφαλιστεί, πωλούν τα χαρτοφυλάκιά τους σε μεγάλες εταιρείες μπρόκερ επί πέντε των κερδών τους. Οι δε νέοι που μπαίνουν είναι στην αγορά είναι αυτοί που κληρονομούν από την οικογένειά τους μεγάλα χαρτοφυλάκια.

Η αγορά σήμερα μόνο διαχειρίζεται, δεν αναπτύσσεται

Η αγορά έχει κολλήσει στο 2,5% του ΑΕΠ, αποσαφηνίζει, διότι δεν έχει όραμα. Συγκεκριμένα υπογραμμίζει πως «σήμερα η αγορά κάνει μόνο διαχείριση, διαχειρίζεται τα χαρτοφυλάκια υποχρεωτικού χαρακτήρα, δεν παράγει ιδέες για νέα προϊόντα, όπως είναι τα προϊόντα επιδοματικού χαρακτήρα, νέα συνταξιοδοτικά προϊόντα, κ.ά.». Από την άλλη, συμπληρώνει, οι ασφαλιστικές δεν δίνουν κίνητρα για την είσοδο των νέων στην αγορά, με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζουμε την αρνητική αυτή εξέλιξη.

Rebranding

Η Κ2 Business & Corporate Insurance τελεί σήμερα υπό διαδικασία rebranding. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Κεχαγιάογλου, πρόκειται για μια απόλυτα φυσική εξέλιξη, καθώς η εταιρεία εστιάζει σε εταιρικούς και μεγάλους πελάτες.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Ενδιαφέρεται για Ελλάδα η Vienna Insurance Group;

Newsroom 3 -
Τις προοπτικές επέκτασης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στην Ελλάδα ερευνά ενδεχομένως η VIG, όπως υπογραμμίζουν κύκλοι της αγοράς
Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη κινητικότητα στην Ασφαλιστική Αγορά

Newsroom -
Ο Χρήστος Μεγάλου άνοιξε το κουτί της Πανδώρας και τώρα οι εξελίξεις είναι συναρπαστικές.
Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζες: Ευρεία αναδιάταξη μέσω εξαγορών. «Ντόμινο» στον ασφαλιστικό κλάδο

Newsroom 2 -
Μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται, πλέον, στις απαντήσεις που θα δώσουν τόσο η ΝΝ Hellas
Διαβάστε περισσότερα

Οι συζητήσεις για νέα εξαγορά ασφαλιστικής

Newsroom 4 -
Ερωτήματα εδώ υπάρχουν για το πως θα εξελιχθούν οι προμήθειες στα μικρά σχήματα, αλλά και στα μεγάλα σχήματα.
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Ισχυρή και ενεργή παρουσία των Επιτροπών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στη χθεσινή σύσκεψη του ΕΕΑ

Newsroom 3 -
Μια σημαντική πρόταση για τον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες...
Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΑ: Στην τελική ευθεία η ετήσια εκδήλωση στο Ble Pavillon – Χορηγός επικοινωνίας το Insurance World

Newsroom 3 -
Η μεγάλη εκδήλωση του ΣΕΜΑ, στις 2 Οκτωβρίου, προμηνύεται ως το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση
Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Wealth Report 2025: Σε τροχιά ανόδου τα περιουσιακά στοιχεία παγκοσμίως – Ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Newsroom 3 -
Για να γίνεις πλουσιότερος, επισημαίνει η Allianz, είτε αποταμιεύεις πιο έξυπνα, όπως οι Αμερικανοί, είτε πιο πειθαρχημένα, όπως οι Γερμανοί - Τι κάνουν οι Έλληνες;
Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του HR αλλάζει: Από το «παράρτημα» στη στρατηγική κορυφή

Newsroom 3 -
Τα νέα δεδομένα που αποτυπώνονται σε παγκόσμια έρευνα της IWG επιβεβαιώνουν αυτό που εδώ και χρόνια ωριμάζει στο εσωτερικό των επιχειρήσεων
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Διαμεσολάβηση

Ισχυρή και ενεργή παρουσία των Επιτροπών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στη χθεσινή σύσκεψη του ΕΕΑ

Μια σημαντική πρόταση για τον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες...
Διαμεσολάβηση

ΣΕΜΑ: Στην τελική ευθεία η ετήσια εκδήλωση στο Ble Pavillon – Χορηγός επικοινωνίας το Insurance World

Η μεγάλη εκδήλωση του ΣΕΜΑ, στις 2 Οκτωβρίου, προμηνύεται ως το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση
Διεθνείς Ειδήσεις

Allianz Global Wealth Report 2025: Σε τροχιά ανόδου τα περιουσιακά στοιχεία παγκοσμίως – Ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Για να γίνεις πλουσιότερος, επισημαίνει η Allianz, είτε αποταμιεύεις πιο έξυπνα, όπως οι Αμερικανοί, είτε πιο πειθαρχημένα, όπως οι Γερμανοί - Τι κάνουν οι Έλληνες;
Διεθνείς Ειδήσεις

Ο ρόλος του HR αλλάζει: Από το «παράρτημα» στη στρατηγική κορυφή

Τα νέα δεδομένα που αποτυπώνονται σε παγκόσμια έρευνα της IWG επιβεβαιώνουν αυτό που εδώ και χρόνια ωριμάζει στο εσωτερικό των επιχειρήσεων
Επαγγελματικά Ταμεία

ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ: Ο θεσμός που έφερε την επαγγελματική ασφάλιση στο Δημόσιο

Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, το ταμείο προσφέρει εδώ και σχεδόν 20 χρόνια σταθερότητα, προοπτική και εμπιστοσύνη
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.