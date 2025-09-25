Ν. Κεχαγιάογλου: «Οι εξαγορές δεν είναι ανάπτυξη, δεν έχει όραμα η αγορά»

Της Έλενας Ερμείδου

Απαντήσεις για την πορεία και τις προοπτικές της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς και την είσοδο των νέων στο επάγγελμα δίνει σήμερα στο «IW» ο διευθύνων σύμβουλος της Κ2 Business & Corporate Insurance Νίκος Κεχαγιάογλου.

Η συγκέντρωση στην αγορά

Οι εξαγορές, οι συγχωνεύσεις δεν είναι συνώνυμο της ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς, τονίζει με έμφαση μιλώντας στο «IW» ο κ. Κεχαγιάογλου, προσθέτοντας ότι η συγκέντρωση στην αγορά δεν ευνοεί τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Ποιοι είναι αυτοί που πωλούν

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά, μετά από σχετικές ερωτήσεις που έθεσε το «IW», διευκρινίζει ότι οι μικροί ασφαλιστές αλλά και τα μεγάλα ασφαλιστικά γραφεία που δεν έχουν διάδοχο, ή που θέλουν να σταματήσουν γιατί έχουν οικονομικά εξασφαλιστεί, πωλούν τα χαρτοφυλάκιά τους σε μεγάλες εταιρείες μπρόκερ επί πέντε των κερδών τους. Οι δε νέοι που μπαίνουν είναι στην αγορά είναι αυτοί που κληρονομούν από την οικογένειά τους μεγάλα χαρτοφυλάκια.

Η αγορά σήμερα μόνο διαχειρίζεται, δεν αναπτύσσεται

Η αγορά έχει κολλήσει στο 2,5% του ΑΕΠ, αποσαφηνίζει, διότι δεν έχει όραμα. Συγκεκριμένα υπογραμμίζει πως «σήμερα η αγορά κάνει μόνο διαχείριση, διαχειρίζεται τα χαρτοφυλάκια υποχρεωτικού χαρακτήρα, δεν παράγει ιδέες για νέα προϊόντα, όπως είναι τα προϊόντα επιδοματικού χαρακτήρα, νέα συνταξιοδοτικά προϊόντα, κ.ά.». Από την άλλη, συμπληρώνει, οι ασφαλιστικές δεν δίνουν κίνητρα για την είσοδο των νέων στην αγορά, με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζουμε την αρνητική αυτή εξέλιξη.

Rebranding

Η Κ2 Business & Corporate Insurance τελεί σήμερα υπό διαδικασία rebranding. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Κεχαγιάογλου, πρόκειται για μια απόλυτα φυσική εξέλιξη, καθώς η εταιρεία εστιάζει σε εταιρικούς και μεγάλους πελάτες.