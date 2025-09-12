back to top
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ημικρανία στην Ελλάδα: Υποδιαγνωσμένη νευρολογική νόσος με βαρύ κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα

Newsroom 3

Υγεία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ημικρανίας στις 11 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος απευθύνει έκκληση στην Πολιτεία για άμεσες μεταρρυθμίσεις στη διάγνωση και θεραπεία της νόσου. Περίπου 1.000.000 Έλληνες ζουν με ημικρανία, μια εξουθενωτική νευρολογική διαταραχή που παραμένει υποτιμημένη και υποχρηματοδοτούμενη.

Η ημικρανία αποτελεί τη δεύτερη αιτία αναπηρίας παγκοσμίως και την πρώτη στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργικότητα και την επαγγελματική ζωή των ασθενών. Σύμφωνα με τη μελέτη WifOR 2025, το κοινωνικοοικονομικό κόστος της νόσου κυμαίνεται από 35 δισ. ευρώ στην Τσεχία έως 557 δισ. ευρώ στη Γερμανία, ενώ στην Ελλάδα οι απώλειες παραγωγικότητας φτάνουν έως και 48%. Παρά την έκταση του προβλήματος, η ημικρανία παραμένει υποδιαγνωσμένη, με λιγότερο από το 25% των ασθενών να αναγνωρίζουν τα ερεθίσματα και έως και το 50% να μην έχουν λάβει σωστή διάγνωση.

Ανάγκη για εξειδικευμένη φροντίδα και πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες

Οι ειδικοί νευρολόγοι επισημαίνουν ότι η έγκαιρη διάγνωση και η εξατομικευμένη θεραπεία μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση στους ασθενείς, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την κοινωνική τους συμμετοχή. Ωστόσο, η πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες παραμένει περιορισμένη, με μόλις 1.500 ασθενείς στην Ελλάδα να λαμβάνουν ανταγωνιστές CGRP, δηλαδή ποσοστό μόλις 0,25% επί του συνόλου. Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης χαρακτηρίζεται ως αποτρεπτικό και χρονοβόρο, εμποδίζοντας την έγκριση και χορήγηση των νεότερων φαρμάκων ακόμη και όταν είναι ιατρικά αναγκαία.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

