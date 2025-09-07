23.2 C
Athens
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025

Η πρώτη εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ στη φετινή ΔΕΘ ανοίγει τον κύκλο εορτασμών του 2025

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια του περιπτέρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας την έναρξη των επετειακών δράσεων για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Επιμελητηρίου.

- Advertisement -

Η εκδήλωση ξεχώρισε για τη μαζική παρουσία των μελών της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΑ, καθώς και πολλών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και σύσσωμης της επιμελητηριακής κοινότητας, με ιδιαίτερη συμμετοχή της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, υποδέχτηκε θερμά τους καλεσμένους, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την άψογη φιλοξενία του.

- Advertisement -

Καλωσόρισε εκπροσώπους επιχειρήσεων, πρόεδρους άλλων επιμελητηρίων – από την Αρκαδία και την Κόρινθο μέχρι τις Σέρρες και τη Λέσβο – επιχειρηματίες και εκπροσώπους της κυβέρνησης, όπως ο Υπουργός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, και η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Άννα Ευθυμίου. Στους χαιρετισμούς συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της ΔΕΘ – HELEXPO, κ. Τάσος Τζίκας, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, κ. Γιάννης Βουτσινάς, καθώς και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς.

Η συμμετοχή αυτή ανέδειξε τη δύναμη και τη συνοχή της ομάδας του ΕΕΑ, που παραμένει ηγετικός πυλώνας της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Το περίπτερο του ΕΕΑ, μέσα στο συνοδικό χώρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων όπου συμμετέχουν 44 επιμελητήρια με συνολικά 351 εκθέτες, ξεχωρίζει για τον μοντέρνο, σύγχρονο και διαδραστικό σχεδιασμό του. Αντικατοπτρίζει πλήρως τη δυναμική εικόνα που έχει σήμερα το Επιμελητήριο και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της φετινής ΔΕΘ, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κάθε επισκέπτη.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ, ανοίγοντας τον κύκλο επετειακών δράσεων που θα ακολουθήσουν το 2025, με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Σωστή η μείωση φορολογίας, απουσιάζουν μέτρα για ακρίβεια και τόνωση επιχειρηματικότητας – Βίντεο

Newsroom 3 -
Πέρα από την απλοποίηση στις αδειοδοτήσεις, δεν ανακοινώθηκαν μέτρα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΕΕΑ
Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΘΟΟ: Η κυβέρνηση εξειδικεύει τα μέτρα για την οικονομία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Newsroom 3 -
Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 11:00 π.μ. η συνέντευξη τύπου για μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ
Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ 2025: Ο αντίκτυπος των εξαγγελιών Μητσοτάκη στην ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Παρά τα θετικά νέα, η ομιλία του πρωθυπουργού αφήνει την ασφαλιστική αγορά με την αίσθηση ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» για ειδικά κίνητρα δεν αξιοποιήθηκε
Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΕΑ με εντυπωσιακή παρουσία στην 89η ΔΕΘ – Γιορτάζει 100 χρόνια προσφοράς και προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση

Newsroom 3 -
Ξεχωριστή θέση στο εντυπωσιακό περίπτερο του ΕΕΑ κατέχουν οι δύο επετειακές εκδόσεις - Τι θα περιλαμβάνει η εκδήλωση της Κυριακής
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Σωστή η μείωση φορολογίας, απουσιάζουν μέτρα για ακρίβεια και τόνωση επιχειρηματικότητας – Βίντεο

Newsroom 3 -
Πέρα από την απλοποίηση στις αδειοδοτήσεις, δεν ανακοινώθηκαν μέτρα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΕΕΑ
Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΘΟΟ: Η κυβέρνηση εξειδικεύει τα μέτρα για την οικονομία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Newsroom 3 -
Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 11:00 π.μ. η συνέντευξη τύπου για μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ
Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ 2025: Ο αντίκτυπος των εξαγγελιών Μητσοτάκη στην ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Παρά τα θετικά νέα, η ομιλία του πρωθυπουργού αφήνει την ασφαλιστική αγορά με την αίσθηση ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» για ειδικά κίνητρα δεν αξιοποιήθηκε
Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΕΑ με εντυπωσιακή παρουσία στην 89η ΔΕΘ – Γιορτάζει 100 χρόνια προσφοράς και προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση

Newsroom 3 -
Ξεχωριστή θέση στο εντυπωσιακό περίπτερο του ΕΕΑ κατέχουν οι δύο επετειακές εκδόσεις - Τι θα περιλαμβάνει η εκδήλωση της Κυριακής
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Σωστή η μείωση φορολογίας, απουσιάζουν μέτρα για ακρίβεια και τόνωση επιχειρηματικότητας – Βίντεο

Πέρα από την απλοποίηση στις αδειοδοτήσεις, δεν ανακοινώθηκαν μέτρα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΕΕΑ
Θεσμικοί φορείς

ΥΠΕΘΟΟ: Η κυβέρνηση εξειδικεύει τα μέτρα για την οικονομία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 11:00 π.μ. η συνέντευξη τύπου για μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ
Εκδηλώσεις

ΔΕΘ 2025: Ο αντίκτυπος των εξαγγελιών Μητσοτάκη στην ασφαλιστική αγορά

Παρά τα θετικά νέα, η ομιλία του πρωθυπουργού αφήνει την ασφαλιστική αγορά με την αίσθηση ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» για ειδικά κίνητρα δεν αξιοποιήθηκε
Εκδηλώσεις

Το ΕΕΑ με εντυπωσιακή παρουσία στην 89η ΔΕΘ – Γιορτάζει 100 χρόνια προσφοράς και προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση

Ξεχωριστή θέση στο εντυπωσιακό περίπτερο του ΕΕΑ κατέχουν οι δύο επετειακές εκδόσεις - Τι θα περιλαμβάνει η εκδήλωση της Κυριακής
Εκδηλώσεις

ΣΕΜΑ: Με ξεχωριστή παρουσία στο Περίπτερο 2, Stand 22 της ΔΕΘ και ειδική εκδήλωση για τους μεσίτες της Βόρειας Ελλάδας

O ΣEMA υποδέχεται επισκέπτες, επαγγελματίες και φορείς, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο των μεσιτών ασφαλίσεων στην οικονομία και την κοινωνία
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.