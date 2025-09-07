Η πρώτη εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ στη φετινή ΔΕΘ ανοίγει τον κύκλο εορτασμών του 2025

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια του περιπτέρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας την έναρξη των επετειακών δράσεων για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Επιμελητηρίου.

Η εκδήλωση ξεχώρισε για τη μαζική παρουσία των μελών της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΑ, καθώς και πολλών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και σύσσωμης της επιμελητηριακής κοινότητας, με ιδιαίτερη συμμετοχή της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, υποδέχτηκε θερμά τους καλεσμένους, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την άψογη φιλοξενία του.

Καλωσόρισε εκπροσώπους επιχειρήσεων, πρόεδρους άλλων επιμελητηρίων – από την Αρκαδία και την Κόρινθο μέχρι τις Σέρρες και τη Λέσβο – επιχειρηματίες και εκπροσώπους της κυβέρνησης, όπως ο Υπουργός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, και η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Άννα Ευθυμίου. Στους χαιρετισμούς συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της ΔΕΘ – HELEXPO, κ. Τάσος Τζίκας, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, κ. Γιάννης Βουτσινάς, καθώς και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς.

Η συμμετοχή αυτή ανέδειξε τη δύναμη και τη συνοχή της ομάδας του ΕΕΑ, που παραμένει ηγετικός πυλώνας της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Το περίπτερο του ΕΕΑ, μέσα στο συνοδικό χώρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων όπου συμμετέχουν 44 επιμελητήρια με συνολικά 351 εκθέτες, ξεχωρίζει για τον μοντέρνο, σύγχρονο και διαδραστικό σχεδιασμό του. Αντικατοπτρίζει πλήρως τη δυναμική εικόνα που έχει σήμερα το Επιμελητήριο και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της φετινής ΔΕΘ, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κάθε επισκέπτη.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ, ανοίγοντας τον κύκλο επετειακών δράσεων που θα ακολουθήσουν το 2025, με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη.