Ενημέρωση ΕΑΕΕ για τις δηλώσεις ΦΠΑ

Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α Ε20271/27.8.2025 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με θέμα:
«Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2025 – Φ2 TAXIS)» διαβιβάζει προς ενημέρωση των μελών της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Δείτε το σχετικό αρχείο: 2025 – 240054 – Εγκύκλιοι

