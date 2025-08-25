back to top
30.2 C
Athens
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

e-ΕΦΚΑ: Ποιους συνταξιούχους αφορά η σημερινή καταβολή αναδρομικών

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Κοινωνική Ασφάλιση

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023, σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Επιπλέον κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν:

  • 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου
  • 17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Ο χάρτης πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 11 έως 14 Αυγούστου

Newsroom 3 -
Πώς θα καταβληθούν 50.761.000 ευρώ σε 54.846 δικαιούχους
Διαβάστε περισσότερα

Aντίστροφη μέτρηση για το parking της Κριεζώτου του e ΕΦΚΑ

Newsroom -
Εως την Δευτέρα θα έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του ακινήτου, επί της Κριεζώτου 8-10, που επαναπροκήρυξε προχθές
Διαβάστε περισσότερα

Τι δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας για τις νέες ασφαλιστικές διατάξεις

Newsroom 3 -
Για τις ασφαλιστικές και άλλες διατάξεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου μίλησε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου
Διαβάστε περισσότερα

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις του Ιουνίου

Newsroom 2 -
Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιουνίου 2025 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Έως 120 δόσεις για «κόκκινα» χρέη προς τον ΕΦΚΑ

Newsroom 3 -
Υπουργικό σχέδιο περισσότερων δόσεων για οφειλέτες του ΕΦΚΑ, με προκήρυξη διαγωνισμού για ιδιωτικές εταιρείες που θα συμβάλουν στην αποπληρωμή
Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΑΤ-ΕΛΓΑ: Δεν απαιτούνται τέλη εκτίμησης από τους πληγέντες παραγωγούς

Newsroom 3 -
Άμεσα τα πορίσματα για ζημιές ζωικού κεφαλαίου, έως 30/9 οι αποζημιώσεις - Τι θα ισχύσει για το φυτικό κεφάλαιο
Διαβάστε περισσότερα

Ο χάρτης πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 18 έως 22 Αυγούστου

Newsroom 3 -
Πώς θα καταβληθούν 53.688.748,03 ευρώ σε 67.677 δικαιούχους
Διαβάστε περισσότερα

Ο χάρτης πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 11 έως 14 Αυγούστου

Newsroom 3 -
Πώς θα καταβληθούν 50.761.000 ευρώ σε 54.846 δικαιούχους
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Υγεία

Στρατηγική συνεργασία ΚΕΤΕΚΝΥ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Υπογραφή μνημονίου

Ευρωπαϊκά προγράμματα τίθενται στον πυρήνα μιας συνεργασίας με όραμα την καινοτομία
Υγεία

ΠΙΣ: Εκρηξη αποχωρήσεων γιατρών από το ΕΣΥ

Τα μέτρα του 2024 όχι μόνο δεν απέδωσαν, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά επιδείνωσαν το ισοζύγιο του προσωπικού
Απόψεις

Η πορεία της Ασφάλισης Υγείας & Ζωής στα στάδια της ζωής μας

Το σημαντικό δεν είναι να έχεις «κάποια» ασφάλιση, αλλά την κατάλληλη ασφάλιση, στη σωστή στιγμή της ζωής σου
Διεθνείς Ειδήσεις

Όταν ένα τιμολόγιο μένει ανεξόφλητο: Υπαρκτός κίνδυνος για τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων

Κατά την Coface, η διαχείριση εμπορικών απαιτήσεων πρέπει να είναι κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού κάθε επιχείρησης και να συνδυάζεται με ασφαλιστικές λύσεις
Υγεία

Γαλλία: Διαβητική σταμάτησε την ινσουλίνη χάρη σε βλαστοκύτταρα – Ιστορική ιατρική επιτυχία

Πώς χάρη σε μια καινοτόμο θεραπεία ο οργανισμός της ασθενούς άρχισε ξανά να παράγει φυσικά την πολύτιμη ορμόνη
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.