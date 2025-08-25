e-ΕΦΚΑ: Ποιους συνταξιούχους αφορά η σημερινή καταβολή αναδρομικών

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023, σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Επιπλέον κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν: