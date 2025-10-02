Διπλάσιος κίνδυνος για long COVID σε παιδιά μετά από δεύτερη λοίμωξη: Τι δείχνει η νέα μελέτη του NIH

Μια νέα, εκτεταμένη μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH) και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Lancet Infectious Diseases φέρνει στο φως ανησυχητικά δεδομένα για τις επιπτώσεις της επαναλοίμωξης από COVID-19 σε παιδιά και εφήβους. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι νεαροί ασθενείς που νόσησαν για δεύτερη φορά είχαν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα long COVID σε σχέση με εκείνους που είχαν μολυνθεί μόνο μία φορά.

Ανατροπή στην αντίληψη για την «ήπια» COVID στα παιδιά φέρνει η νέα έρευνα, όπως δημοσιεύει news-medical.net. Τα αποτελέσματα της μελέτης έρχονται σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι η COVID-19 είναι «ήπια» στα παιδιά και ότι οι επαναλοιμώξεις δεν ενέχουν τον ίδιο κίνδυνο για μακροχρόνιες επιπλοκές. Αντίθετα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η δεύτερη λοίμωξη αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για σοβαρές καταστάσεις όπως είναι η μυοκαρδίτιδα, η θρόμβωση, η νεφρική βλάβη, οι αρρυθμίες, η έντονη κόπωση, το κοιλιακό άλγος και ο πονοκέφαλος.

Η μυοκαρδίτιδα ως κυρίαρχη επιπλοκή

Η πιο συχνή επιπλοκή που συνδέθηκε με το long COVID ήταν η μυοκαρδίτιδα, με τον κίνδυνο να τριπλασιάζεται μετά τη δεύτερη λοίμωξη. Οι θρόμβοι αίματος ήταν επίσης υπερδιπλάσιοι σε συχνότητα, ενώ η συνολική εικόνα δείχνει αυξημένη ευαλωτότητα του οργανισμού των παιδιών μετά από επαναλοίμωξη.

