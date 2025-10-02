back to top
21.2 C
Athens
Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025

Διαφωνίες της ΕΕΠΕ στο νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία: Ζητήματα αμοιβών, συνταγογράφησης και ευθύνης

Newsroom 3

Υγεία

Η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΕ) εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο τέθηκε αιφνιδίως σε δημόσια διαβούλευση για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η Ένωση προτίθεται να καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις τροποποίησης συγκεκριμένων άρθρων, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του παθολογικού τομέα και την προστασία της σχέσης γιατρού-ασθενή.

Άμεσες συμβάσεις με διασφάλιση της αμοιβής του παθολόγου ζητά η Ένωση. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 34, ο ΕΟΠΥΥ αποκτά τη δυνατότητα να συνάπτει απευθείας συμβάσεις με ιδιωτικά θεραπευτήρια και διαγνωστικά κέντρα. Η ΕΕΠΕ ζητά η αμοιβή του παθολόγου να μην ενσωματώνεται σε αυτές τις συμβάσεις, αλλά να καθορίζεται ξεχωριστά, όπως ισχύει στις συμφωνίες με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

