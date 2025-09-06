ΔΕΘ 2025: Ο αντίκτυπος των εξαγγελιών Μητσοτάκη στην ασφαλιστική αγορά

Η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανέδειξε φέτος τις πολιτικές και οικονομικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική περιφέρεια και στην ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αν και γενικού χαρακτήρα, επηρεάζουν άμεσα και την ασφαλιστική αγορά, δημιουργώντας παράλληλα προοπτικές αλλά και προκλήσεις.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρωτοβουλία για τον ΕΝΦΙΑ σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων. Από το 2026, ο φόρος για την πρώτη κατοικία μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται εντελώς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτική αυτή στοχεύει στη στήριξη και διατήρηση της ζωής στα χωριά, αναδεικνύοντας τη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης και της οικονομικής ισορροπίας.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε μέτρα που ενισχύουν την οικονομική ρευστότητα και το διαθέσιμο εισόδημα, με άμεση επίδραση στην ασφαλιστική αγορά:

Μείωση φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες για όλους, με επιπλέον ελάφρυνση για οικογένειες και νέους έως 30 ετών.

Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους έως 25 ετών με εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και μειωμένος συντελεστής 9% για ηλικίες 26–30 ετών.

Μείωση της προσωπικής διαφοράς για συνταξιούχους, η οποία θα φτάσει στο μισό το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως το 2027, με όφελος για 671.000 συνταξιούχους.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 1%, ανακουφίζοντας εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Αυτά τα μέτρα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ασφαλιστική αγορά: η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ενισχύει τη δυνατότητα των πολιτών να επενδύουν σε ιδιωτικά ασφαλιστικά προϊόντα, ενώ η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η αναβάθμιση των συντάξεων αυξάνουν τη ζήτηση για συνταξιοδοτικά προγράμματα και συμπληρωματική ασφάλιση υγείας.

Η ομιλία του πρωθυπουργού αποτελεί θετικό νέο για γενικότερη οικονομική ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά αφήνει την ασφαλιστική αγορά με την αίσθηση ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» για ειδικά κίνητρα δεν αξιοποιήθηκε. Οι παράγοντες του κλάδου άραγε θα συνεχίσουν να πιέζουν για μέτρα που θα ενισχύσουν τη ζήτηση ασφαλιστικών προϊόντων, ειδικά στον τομέα συνταξιοδοτικών και υγείας; Ίδωμεν!