Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Χρυσό βραβείο Content Marketing στην Εθνική Ασφαλιστική, για ενέργεια με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα

Gold βραβείο στην κατηγορία «Best Use of Content Marketing for Lead Generation» απέσπασε η Εθνική Ασφαλιστική στα Content Marketing Awards 2025 της BOUSSIAS Events.

Η διάκριση αφορά την ενέργεια «Αγκαλιάζουμε τη ζωή. Δίπλα σου, για να μπορείς να συνεχίζεις®», μια πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε με στόχο να συνδυάσει συγκεκριμένη χορηγική παρουσία της Εθνικής Ασφαλιστικής με μια στρατηγική περιεχομένου που θα άφηνε ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Το 2024, η Εθνική Ασφαλιστική συμμετείχε ως υπερήφανος χορηγός στο Greece Race for the Cure®, τον μεγαλύτερο θεσμό στην Ελλάδα για την πρόληψη και ενημέρωση γύρω από τον καρκίνο του μαστού και ανέπτυξε μία ολοκληρωμένη στρατηγική περιεχομένου για Social Media, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Η Εύα Δημητριάδου, Digital Marketing Specialist στην Εθνική Ασφαλιστική, δήλωσε σχετικά: «Είναι πραγματικά συγκινητικό που λαμβάνουμε τώρα αυτή τη διάκριση, μέσα στον Οκτώβρη — τον μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Με αφορμή τη χορηγία μας στο Greece Race for the Cure, αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ανοίξαμε έναν διάλογο με το κοινό, για να μιλήσουμε για το σημαντικότερο όλων: την υγεία μας, την πρόληψη και τη σημασία της ασφάλισης — που προσφέρει αξιοπρέπεια και οικονομική ισορροπία στις δύσκολες στιγμές».

Για την εταιρεία, η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι το content marketing μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για ουσιαστική επικοινωνία και ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης της Εθνικής Ασφαλιστικής με το κοινό.

