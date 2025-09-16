back to top
Αναδιάρθρωση στη Δύναμις Ασφαλιστική μετά την αποχώρηση Ευσταθόπουλου

Newsroom 3

Στελέχη & Μετακινήσεις

Η Δύναμις Ασφαλιστική εισέρχεται σε νέα φάση ανασυγκρότησης, με σημαντικές αλλαγές στη διοικητική της ομάδα, που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της στον εγχώριο ασφαλιστικό κλάδο.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η αποχώρηση του Κίμωνα Ρεϊνίερ Ευσταθόπουλου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κλείνοντας έναν κύκλο παρουσίας στη διοίκηση και ανοίγοντας τον δρόμο για νέο διοικητικό σχήμα, με έμφαση στη στρατηγική ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Βλαχογεωργακόπουλος, ενώ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από στελέχη με εκτενή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό και ελεγκτικό χώρο. Στη σύνθεση συμμετέχουν ο Παναγιώτης Βρουστούρης, ορκωτός λογιστής και Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος, ο Στυλιανός Βαλσαμίδης, μαθηματικός – αναλογιστής, εκτελεστικό μέλος, ο Δημήτριος Πολίτης, οικονομολόγος και εκτελεστικό μέλος, η Αλκμήνη Καρακώστα, επιχειρηματίας και Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος, ο Θεόδωρος Πανταλάκης, οικονομολόγος και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, καθώς και ο Αναστάσιος Μπέγιογλου, ορκωτός λογιστής και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η ανανέωση της ηγεσίας στέλνει σαφές μήνυμα προς την αγορά: η Δύναμις Ασφαλιστική προχωρά σε ανανεωμένη στρατηγική πορεία, δείχνοντας ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από αποφασιστικές κινήσεις αναδιάρθρωσης και στρατηγικού προσανατολισμού.

