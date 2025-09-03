Στις 10/9 ξεκινά το νέο πρόγραμμα σεμιναρίων της Mega Brokers

Το Εκπαιδευτικό Πλάνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2025 της Mega Brokers είναι σχεδιασμένο για να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των συνεργατών της σε καίριους τομείς της ασφαλιστικής αγοράς.

Οι ενότητες καλύπτουν:

• Στρατηγικές για ασφάλιση περιουσίας & αστικής ευθύνης

• Νοσοκομειακά και ομαδικά προγράμματα

• Διαδικασίες claims & εξυπηρέτηση πελατών

• Cross selling και ανάπτυξη χαρτοφυλακίου.

«Η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο της επιτυχίας μας. Επενδύουμε σταθερά στην αξία της γνώσης, προσφέροντάς σας τα εργαλεία που χρειάζεστε για να εξελιχθείτε και να ξεχωρίσετε στην αγορά» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της εταιρείας, ενόψει του τελευταίου τετραμήνου της χρονιάς, που είναι και «το πιο δυναμικό σε πωλήσεις».

Για προτάσεις σεμιναρίων ή συναντήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το αίτημά τους στο training@megabrokers.gr.