Στις 10/9 ξεκινά το νέο πρόγραμμα σεμιναρίων της Mega Brokers

Το Εκπαιδευτικό Πλάνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2025 της Mega Brokers είναι σχεδιασμένο για να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των συνεργατών της σε καίριους τομείς της ασφαλιστικής αγοράς.

Οι ενότητες καλύπτουν:

•  Στρατηγικές για ασφάλιση περιουσίας & αστικής ευθύνης

•  Νοσοκομειακά και ομαδικά προγράμματα

•  Διαδικασίες claims & εξυπηρέτηση πελατών

•  Cross selling και ανάπτυξη χαρτοφυλακίου.

«Η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο της επιτυχίας μας. Επενδύουμε σταθερά στην αξία της γνώσης, προσφέροντάς σας τα εργαλεία που χρειάζεστε για να εξελιχθείτε και να ξεχωρίσετε στην αγορά» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της εταιρείας, ενόψει του τελευταίου τετραμήνου της χρονιάς, που είναι και «το πιο δυναμικό σε πωλήσεις».

Για προτάσεις σεμιναρίων ή συναντήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το αίτημά τους στο training@megabrokers.gr.

Δείτε το Εκπαιδευτικό Πλάνο 2025 (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος)

Η μεγάλη πρόκληση: Να πείσουμε τους νέους να νοιαστούν για τη σύνταξή τους!

Newsroom 3 -
Η σύνταξη δεν είναι απλά ένα μακρινό ποσό που θα πάρουμε στα γεράματά μας, αλλά μια επένδυση ζωής, που ξεκινά με μικρά βήματα σήμερα
Τα παιδιά μαθαίνουν και τη νέα σχολική χρονιά πώς να χαίρονται με ασφάλεια το νερό

Newsroom 3 -
Συνεχίζεται τη νέα σχολική χρονιά το καινοτόμο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
Διεθνής συμμαχία: Η Mega Brokers με τον Όμιλο Unilink

Newsroom 3 -
Ηγετικό ρόλο στην Acrisure για Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη αναλαμβάνει ο Τ. Χατζηθεοδοσίου - Γ. Χατζηθεοδοσίου: «Το ταξίδι συνεχίζεται – πιο ισχυρό από ποτέ!»
Mega Brokers – Acrisure: Στρατηγική συμμαχία που αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Λένε πως «τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις» — όμως η ασφαλιστική αγορά μόλις απέκτησε τη δική της, και μάλιστα μεγατόνων!
Η ασφαλιστική ιστορία της Ελλάδας μέσα από το αρχείο της MINETTA

Newsroom 3 -
Το ψηφιακό αφιέρωμα του Insurance HUB αποτυπώνει το ήθος, τις αξίες και την ψυχολογία μιας άλλης Ελλάδας
Εκδήλωση του ΕΕΑ με συμμετοχή αντιπροσωπείας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και εκπροσώπων κλάδων

Newsroom 3 -
Τα μέλη του ΕΕΑ κατέθεσαν αγωνίες και προτάσεις, ενημερώνοντας την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις συνθήκες στην πραγματική οικονομία
Στην αξία του οχήματος ανεβάζει το όριο για ζημιές από χαλαζόπτωση η Ατλαντική Ένωση

Newsroom 3 -
Η νέα κάλυψη είναι διαθέσιμη στα πακέτα Atlantic Plus / Atlantic Plus Eco και Atlantic Max, ως προαιρετική και βασική αντίστοιχα
Δράση στα Δημοτικά Ιατρεία της Αθήνας για τα δελτία υγείας μαθητή

Newsroom 3 -
Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων διευκολύνει τη συμπλήρωση των ΑΔΥΜ - Δείτε πού και πότε
