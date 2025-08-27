back to top
26.6 C
Athens
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

«30 ώρες αβοήθητος στα επείγοντα»: Καταγγελία κόρης ασθενή στον Ευαγγελισμό για τις συνθήκες περίθαλψης

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Υγεία

Μια πολίτης, κόρη ασθενή που μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, απευθύνει δημόσια επιστολή καταγγελίας για τις συνθήκες που επικρατούν στα επείγοντα του νοσοκομείου. Η επιστολή, που κοινοποιείται λόγω αδυναμίας επικοινωνίας με τα Γραφεία Ποιότητας, περιγράφει με λεπτομέρειες την πολύωρη ταλαιπωρία του πατέρα της και την απουσία βασικών υπηρεσιών περίθαλψης.

Ειδικότερα, ο ασθενής εισήχθη το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 με σοβαρή διάρροια και υπόταση, απευθείας από μονάδα αιμοκάθαρσης, όπως αναφέρει σε ανάρητησή της η πολίτης Άννυ Καλύβα. Παρά την ύπαρξη πλήρους ιατρικού φακέλου, η νοσηλεία του εξελίχθηκε σε μια αλυσίδα καθυστερήσεων, ελλείψεων και επικίνδυνων συνθηκών.

- Advertisement -

Αξονική τομογραφία μετά από 28 ώρες αναμονής

Ο ασθενής παρέμεινε στα επείγοντα για σχεδόν 30 ώρες, χωρίς φαρμακευτική αγωγή, τροφή ή νερό. Η κόρη του καταγγέλλει ότι υπήρχε μόνο ένας αξονικός τομογράφος και μία ακτινολόγος για εκατοντάδες ασθενείς, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σοβαρές καθυστερήσεις. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν η ακτινολόγος τραυματίστηκε, προκαλώντας πανικό για τη συνέχιση των εξετάσεων.

- Advertisement -

Επικίνδυνες συνθήκες και ελλείψεις προσωπικού

Η επιστολή περιγράφει σκηνές που θυμίζουν τριτοκοσμικές συνθήκες: ασθενείς στοιβαγμένοι σε φορεία, χωρίς διάδρομο, χωρίς ενημέρωση, με χαλασμένα μόνιτορ για την σειρά εξυπηρέτησης και ελλιπή καθαριότητα, καθώς και τη ταυτόχρονη παρουσία περιστατικών με covid-19. Η πολίτης ως συνοδός  του πατέρα της αναγκάστηκε να φροντίσει άλλους ασθενείς, να καθαρίσει εμετούς και να συνοδεύσει ανθρώπους στην τουαλέτα. Το σημαντικότερο όπως καταγγέλλει ο πατέρας της υπέστη δύο κρίσεις επιληψίας χωρίς άμεση ιατρική παρέμβαση.

Οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζονται εμμέσως με ευγονική αντίληψη»

Η επιστολή καταγγέλλει ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς αντιμετωπίζονται με αδιαφορία, σαν να μην έχουν προτεραιότητα. «Αν νομιμοποιείτε την ευθανασία, πείτε το ξεκάθαρα», γράφει χαρακτηριστικά η κ. Καλύβα. Παράλληλα,  η ίδια επισημαίνει ότι η δημόσια ασφάλιση δεν επαρκεί αφενός εάν είχε πάει ιδιωτικά θα είχε εξυπηρετηθεί σε αξιοπρεπείς συνθήκες ο πατέρας της και αφετέρου η οικογένεια έχει ήδη δαπανήσει πάνω από 5.000 ευρώ για βασικές ανάγκες περίθαλψης (αποκλειστική, ειδικό κρεβάτι, συμμετοχή στην φαρμακευτική περίθαλψη κ.ά.). Ενδεικτικά η κ. Καλύβα αναφέρει ότι «Γιατί όμως να πληρώνω για τη δημόσια υγεία εφόσον το υπάρχον σύστημα με υποχρεώνει εμμέσως να απευθυνθώ σε ιδιώτη εάν θέλω να περιθαλψω τον πατέρα μου;» σχολιάζοντας ότι ο πατέρας της χρόνια έδωσε τόσα χρήματα για την ασφάλεια του και τελικά έμεινε αβοήθητος στο νοσοκομείο για περισσότερο από ένα 24ωρο.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΠΙΣ: Εκρηξη αποχωρήσεων γιατρών από το ΕΣΥ

Newsroom 3 -
Τα μέτρα του 2024 όχι μόνο δεν απέδωσαν, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά επιδείνωσαν το ισοζύγιο του προσωπικού
Διαβάστε περισσότερα

Αδ. Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση της ιστορίας του

Newsroom 3 -
Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργός Υγείας μετά από δημοσίευμα το οποίο αποδίδει σε οργανωμένη προσπάθεια επίθεσης στο πρόσωπό του
Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση νοσοκομείων μέσω SMS: Το 75% ικανοποιημένο από την περίθαλψη στο ΕΣΥ

Newsroom 3 -
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί λίγα λεπτά, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε διορθώσεις αδυναμιών δεκαετιών
Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία του ΕΣΥ – Τα ελάχιστα όρια για την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

Newsroom 3 -
Οι γιατροί υποχρεούνται σε ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης με ελάχιστο όριο αποζημίωσης 1 εκατ. ευρώ κατ' έτος
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Ασθενείς με καρδιοπάθεια ζητούν πρόσβαση στη συσκευή INR – Παρέμβαση του Πανελλήνιου Συνδέσμου

Newsroom 3 -
Σοβαρό πρόβλημα που αφορά τη χορήγηση της συσκευής INR και των αναλωσίμων της καταγγέλλει ο Σύνδεσμος
Διαβάστε περισσότερα

Αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τα διπλώματα οδήγησης ηλικιωμένων

Newsroom 3 -
Ο ΙΣΘ υπερασπίζεται τη νομιμότητα των διαδικασιών και το κύρος των ιδιωτών ιατρών, ενώ προειδοποιεί για νομικές συνέπειες
Διαβάστε περισσότερα

Finddoctors.gov.gr: Ο Γεωργιάδης παρουσίασε τη νέα ψηφιακή πύλη για δωρεάν ιατρικά ραντεβού

Newsroom 3 -
Η πρωτοβουλία ενισχύει την προσβασιμότητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ωστόσο η ενημέρωση του κοινού, κατά τον Ά. Σκέρτσο, παραμένει περιορισμένη
Διαβάστε περισσότερα

Αναβαθμίζονται τα ΤΕΠ του Ιπποκράτειου – Επίσκεψη του πρωθυπουργού

Newsroom 3 -
Το νέο ΤΕΠ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναμένεται να μετατραπεί σε υπερσύγχρονο κέντρο επείγουσας ιατρικής φροντίδας για την Αττική
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Υγεία

Ασθενείς με καρδιοπάθεια ζητούν πρόσβαση στη συσκευή INR – Παρέμβαση του Πανελλήνιου Συνδέσμου

Σοβαρό πρόβλημα που αφορά τη χορήγηση της συσκευής INR και των αναλωσίμων της καταγγέλλει ο Σύνδεσμος
Εκδηλώσεις

Νέοι ορίζοντες από σήμερα για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Τα αποτελέσματα και οι επόμενοι στόχοι που ανακοινώθηκαν στη σημερινή Γενική Συνέλευση της ΕΥΡΩΠΗ Holdings
Θεσμικοί φορείς

ΤτΕ: Στα 21,5 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το β΄ τρίμηνο

Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 177 εκατ. ευρώ, στα 15.732 εκατ. ευρώ, έναντι 15.555 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο
Λοιποί κλάδοι

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική ενισχύει τις υπηρεσίες ταξιδιωτικής κάλυψης

Οι καλύψεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ατυχήματα, απώλεια αποσκευών και καθυστερήσεις, ενώ έμφαση δίνεται στην αστική ευθύνη των ταξιδιωτών
Cyber

Πώς οι κυβερνοεγκληματίες αντλούν βιομετρικά δεδομένα μέσω AI, deepfakes και δημοφιλών apps

Η εξέλιξη του phishing με τη βοήθεια της ΤΝ θέτει σε κίνδυνο ιδιώτες και επιχειρήσεις, προειδοποιεί η Kaspersky
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.