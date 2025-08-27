«30 ώρες αβοήθητος στα επείγοντα»: Καταγγελία κόρης ασθενή στον Ευαγγελισμό για τις συνθήκες περίθαλψης

Μια πολίτης, κόρη ασθενή που μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, απευθύνει δημόσια επιστολή καταγγελίας για τις συνθήκες που επικρατούν στα επείγοντα του νοσοκομείου. Η επιστολή, που κοινοποιείται λόγω αδυναμίας επικοινωνίας με τα Γραφεία Ποιότητας, περιγράφει με λεπτομέρειες την πολύωρη ταλαιπωρία του πατέρα της και την απουσία βασικών υπηρεσιών περίθαλψης.

Ειδικότερα, ο ασθενής εισήχθη το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 με σοβαρή διάρροια και υπόταση, απευθείας από μονάδα αιμοκάθαρσης, όπως αναφέρει σε ανάρητησή της η πολίτης Άννυ Καλύβα. Παρά την ύπαρξη πλήρους ιατρικού φακέλου, η νοσηλεία του εξελίχθηκε σε μια αλυσίδα καθυστερήσεων, ελλείψεων και επικίνδυνων συνθηκών.

Αξονική τομογραφία μετά από 28 ώρες αναμονής

Ο ασθενής παρέμεινε στα επείγοντα για σχεδόν 30 ώρες, χωρίς φαρμακευτική αγωγή, τροφή ή νερό. Η κόρη του καταγγέλλει ότι υπήρχε μόνο ένας αξονικός τομογράφος και μία ακτινολόγος για εκατοντάδες ασθενείς, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σοβαρές καθυστερήσεις. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν η ακτινολόγος τραυματίστηκε, προκαλώντας πανικό για τη συνέχιση των εξετάσεων.

Επικίνδυνες συνθήκες και ελλείψεις προσωπικού

Η επιστολή περιγράφει σκηνές που θυμίζουν τριτοκοσμικές συνθήκες: ασθενείς στοιβαγμένοι σε φορεία, χωρίς διάδρομο, χωρίς ενημέρωση, με χαλασμένα μόνιτορ για την σειρά εξυπηρέτησης και ελλιπή καθαριότητα, καθώς και τη ταυτόχρονη παρουσία περιστατικών με covid-19. Η πολίτης ως συνοδός του πατέρα της αναγκάστηκε να φροντίσει άλλους ασθενείς, να καθαρίσει εμετούς και να συνοδεύσει ανθρώπους στην τουαλέτα. Το σημαντικότερο όπως καταγγέλλει ο πατέρας της υπέστη δύο κρίσεις επιληψίας χωρίς άμεση ιατρική παρέμβαση.

Οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζονται εμμέσως με ευγονική αντίληψη»

Η επιστολή καταγγέλλει ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς αντιμετωπίζονται με αδιαφορία, σαν να μην έχουν προτεραιότητα. «Αν νομιμοποιείτε την ευθανασία, πείτε το ξεκάθαρα», γράφει χαρακτηριστικά η κ. Καλύβα. Παράλληλα, η ίδια επισημαίνει ότι η δημόσια ασφάλιση δεν επαρκεί αφενός εάν είχε πάει ιδιωτικά θα είχε εξυπηρετηθεί σε αξιοπρεπείς συνθήκες ο πατέρας της και αφετέρου η οικογένεια έχει ήδη δαπανήσει πάνω από 5.000 ευρώ για βασικές ανάγκες περίθαλψης (αποκλειστική, ειδικό κρεβάτι, συμμετοχή στην φαρμακευτική περίθαλψη κ.ά.). Ενδεικτικά η κ. Καλύβα αναφέρει ότι «Γιατί όμως να πληρώνω για τη δημόσια υγεία εφόσον το υπάρχον σύστημα με υποχρεώνει εμμέσως να απευθυνθώ σε ιδιώτη εάν θέλω να περιθαλψω τον πατέρα μου;» σχολιάζοντας ότι ο πατέρας της χρόνια έδωσε τόσα χρήματα για την ασφάλεια του και τελικά έμεινε αβοήθητος στο νοσοκομείο για περισσότερο από ένα 24ωρο.

