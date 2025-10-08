back to top
18.3 C
Athens
Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025

16th Pharma & Health Conference: Πώς μεταρρυθμίζεται το ΕΣΥ

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Η σημασία των δεδομένων, των νέων τεχνολογιών αλλά και οι δράσεις του Υπουργείου στον άξονα ενός ανθρωποκεντρικού ΕΣΥ αναλύθηκαν στο δεύτερο μέρος του 16th Pharma & Health Conference.

Το πρόγραμμα Προλαμβάνω συνεχίζεται και επεκτείνεται στην πρόληψη για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και των νεφροπαθειών, όπως επεσήμανε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η χώρα μας καινοτομεί επίσης στα θέμα της ψηφιακής αξιολόγησης του συστήματος Υγείας από τους ίδιους τους χρήστες του, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, ενώ προχωρά η ψηφιοποίησή του με τις παράλληλες δράσεις προς την ομογενοποίηση νοσοκομειακών δεδομένων και την ένταξή τους στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή.

- Advertisement -

Επιπλέον, κατά τις ζυμώσεις του συνεδρίου οι επικεφαλής Οργανισμών Υγείας παρουσίασαν τις προτεραιότητες τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Αξιόλογοι ιατροί-στελέχη του ΕΣΥ παρουσίασαν την εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών και προηγμένων τεχνολογιών, αναδεικνύοντας τα οφέλη τόσο για τους ασθενείς όσο και για την λειτουργία του συστήματος Υγείας. Στο τελευταίο πάνελ διοικητές των ΥΠΕ επεσήμαναν τα σημαντικότερα έργα στην περιοχή ευθύνης τους, σημειώνοντας πως αυτά θα αλλάξουν τις  παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Το  16th Pharma & Health Conference πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 7 Οκτωβρίου από την ethosEVENTS, σε συνεργασία με το περιοδικό Pharma & Health Business & το portal Virus.com.gr, με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Divani Caravel και online μέσα από το LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της LiveOn.

- Advertisement -

Στην ομιλία του με θέμα «Το Όραμα της UCB για την Υπεύθυνη Χρήση Δεδομένων στη Διαμόρφωση του Μέλλοντος της Υγείας» ο Ιωάννης Κόκκοτος, Country Lead & Head of Immunology (South Eastern Europe), UCB, επεσήμανε ότι «τα δεδομένα υγείας ήταν ανέκαθεν θεμέλιο της ιατρικής επιστήμης. Σήμερα, όμως, βρίσκονται στον πυρήνα της σύγχρονης ιατρικής και της καινοτομίας. Αυτό που έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια είναι η ποικιλία των πηγών, ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών και –κυρίως– ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε». Επίσης ο κ. Κόκκοτος τόνισε πως  η ψηφιοποίηση έχει ανοίξει νέους δρόμους. «Πέρα από τις κλασικές κλινικές μελέτες και τα δεδομένα πραγματικού κόσμου, έχουμε πλέον πρόσβαση σε πληροφορίες από ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών, από wearables, ακόμα και από την καθημερινή αλληλεπίδραση ασθενών με το σύστημα υγείας. Αυτά τα δεδομένα, είτε προέρχονται από ασθενείς, φροντιστές ή επαγγελματίες υγείας, αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη νέων θεραπειών και τη βελτίωση των υπηρεσιών».

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Οι αλλαγές του ΕΣΥ στο επίκεντρο του 16th Pharma & Health Conference

Newsroom 3 -
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν μετρήσιμα στοιχεία στην κατεύθυνση της οργάνωσης αλλά και της αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας
Διαβάστε περισσότερα

Θετική η εικόνα των ασθενών για το ΕΣΥ – Εξαίρεση η καθαριότητα των θαλάμων και η σίτιση

Newsroom 3 -
Ποιες ΥΠΕ και κλινικές καταγράφουν υψηλότερο μέσο όρο ικανοποίησης
Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας: Ψηφιακή επανάσταση στην περίθαλψη και την ασφάλεια των ασθενών στην ΕΕ

Newsroom 3 -
Ο ΕΧΔΥ υπόσχεται διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και ταχύτερη πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας
Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας: Ξεκινά ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης

Newsroom 3 -
Το Υπουργείο τονίζει τη σημασία του έγκαιρου αντιγριπικού εμβολιασμού, ειδικά για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

«Αξίζουμε όσο οι άνθρωποί μας» – Η 3P Insurance τίμησε συνεργάτες και στελέχη σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους της

Newsroom 3 -
«Η πραγματική επιτυχία δεν βρίσκεται στα βραβεία, αλλά στις ζωές και τις περιουσίες που έχουμε προστατεύσει» επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γ. Λούβαρης
Διαβάστε περισσότερα

Το ΤΜΕΔΕ αλλάζει πίστα

Newsroom 3 -
Ο φορέας ξεπερνά τα στενά όρια του εγγυοδοτικού ταμείου και γίνεται βασικός πυλώνας υποστήριξης του τεχνικού κόσμου και των νέων επιστημόνων
Διαβάστε περισσότερα

Επιφυλάξεις για τον ΕΔΑ ασφαλίστρων υγείας εκφράζει η ΠΕΚΑΠ

Newsroom 3 -
Έλεγχο του κόστους στην πηγή αντιπροτείνει η ένωση καταναλωτών, δεσμευόμενη να συνεχίσει τον αγώνα για δίκαιο και διαφανές σύστημα
Διαβάστε περισσότερα

Τ. Χατζηθεοδοσίου: «Είμαστε η γέφυρα ανάμεσα στις ανάγκες των πολιτών και τις δυνατότητες της ασφαλιστικής αγοράς» 

Newsroom 3 -
«Βαθιά επιθυμία μας, να προσφέρουμε κάτι παραπάνω από υπηρεσίες, να προσφέρουμε εμπιστοσύνη και ηρεμία» - Συνέντευξη στον Λάμπρο Αριστ. Ρόδη
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Cyber

Νέα απάτη με παραπλανητικά emails από κυβερνοεγκληματίες που προσποιούνται τις… μεγάλες αεροπορικές

Απώτερος στόχος, η υπεξαίρεση χρημάτων από επιχειρήσεις - Ποια μέτρα προστασίας συνιστά η Kaspersky
Εκδηλώσεις

«Αξίζουμε όσο οι άνθρωποί μας» – Η 3P Insurance τίμησε συνεργάτες και στελέχη σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους της

«Η πραγματική επιτυχία δεν βρίσκεται στα βραβεία, αλλά στις ζωές και τις περιουσίες που έχουμε προστατεύσει» επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γ. Λούβαρης
Επαγγελματικά Ταμεία

Το ΤΜΕΔΕ αλλάζει πίστα

Ο φορέας ξεπερνά τα στενά όρια του εγγυοδοτικού ταμείου και γίνεται βασικός πυλώνας υποστήριξης του τεχνικού κόσμου και των νέων επιστημόνων
Θεσμικοί φορείς

Επιφυλάξεις για τον ΕΔΑ ασφαλίστρων υγείας εκφράζει η ΠΕΚΑΠ

Έλεγχο του κόστους στην πηγή αντιπροτείνει η ένωση καταναλωτών, δεσμευόμενη να συνεχίσει τον αγώνα για δίκαιο και διαφανές σύστημα
Πρόσωπα

Τ. Χατζηθεοδοσίου: «Είμαστε η γέφυρα ανάμεσα στις ανάγκες των πολιτών και τις δυνατότητες της ασφαλιστικής αγοράς» 

«Βαθιά επιθυμία μας, να προσφέρουμε κάτι παραπάνω από υπηρεσίες, να προσφέρουμε εμπιστοσύνη και ηρεμία» - Συνέντευξη στον Λάμπρο Αριστ. Ρόδη
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.