16th Pharma & Health Conference: Πώς μεταρρυθμίζεται το ΕΣΥ

Η σημασία των δεδομένων, των νέων τεχνολογιών αλλά και οι δράσεις του Υπουργείου στον άξονα ενός ανθρωποκεντρικού ΕΣΥ αναλύθηκαν στο δεύτερο μέρος του 16th Pharma & Health Conference.

Το πρόγραμμα Προλαμβάνω συνεχίζεται και επεκτείνεται στην πρόληψη για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και των νεφροπαθειών, όπως επεσήμανε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η χώρα μας καινοτομεί επίσης στα θέμα της ψηφιακής αξιολόγησης του συστήματος Υγείας από τους ίδιους τους χρήστες του, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, ενώ προχωρά η ψηφιοποίησή του με τις παράλληλες δράσεις προς την ομογενοποίηση νοσοκομειακών δεδομένων και την ένταξή τους στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή.

- Advertisement -

Επιπλέον, κατά τις ζυμώσεις του συνεδρίου οι επικεφαλής Οργανισμών Υγείας παρουσίασαν τις προτεραιότητες τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Αξιόλογοι ιατροί-στελέχη του ΕΣΥ παρουσίασαν την εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών και προηγμένων τεχνολογιών, αναδεικνύοντας τα οφέλη τόσο για τους ασθενείς όσο και για την λειτουργία του συστήματος Υγείας. Στο τελευταίο πάνελ διοικητές των ΥΠΕ επεσήμαναν τα σημαντικότερα έργα στην περιοχή ευθύνης τους, σημειώνοντας πως αυτά θα αλλάξουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Το 16th Pharma & Health Conference πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 7 Οκτωβρίου από την ethosEVENTS, σε συνεργασία με το περιοδικό Pharma & Health Business & το portal Virus.com.gr, με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Divani Caravel και online μέσα από το LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της LiveOn.

- Advertisement -

Στην ομιλία του με θέμα «Το Όραμα της UCB για την Υπεύθυνη Χρήση Δεδομένων στη Διαμόρφωση του Μέλλοντος της Υγείας» ο Ιωάννης Κόκκοτος, Country Lead & Head of Immunology (South Eastern Europe), UCB, επεσήμανε ότι «τα δεδομένα υγείας ήταν ανέκαθεν θεμέλιο της ιατρικής επιστήμης. Σήμερα, όμως, βρίσκονται στον πυρήνα της σύγχρονης ιατρικής και της καινοτομίας. Αυτό που έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια είναι η ποικιλία των πηγών, ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών και –κυρίως– ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε». Επίσης ο κ. Κόκκοτος τόνισε πως η ψηφιοποίηση έχει ανοίξει νέους δρόμους. «Πέρα από τις κλασικές κλινικές μελέτες και τα δεδομένα πραγματικού κόσμου, έχουμε πλέον πρόσβαση σε πληροφορίες από ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών, από wearables, ακόμα και από την καθημερινή αλληλεπίδραση ασθενών με το σύστημα υγείας. Αυτά τα δεδομένα, είτε προέρχονται από ασθενείς, φροντιστές ή επαγγελματίες υγείας, αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη νέων θεραπειών και τη βελτίωση των υπηρεσιών».

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr