Σύσσωμη η Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του ΕΕΑ στη θεματική βραδιά της Σ. Ζουλινάκη και του Α. Δουνδουλάκη

Newsroom 3

Εκδηλώσεις

Με δυναμική παρουσία συμμετείχε η Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στη θεματική εκδήλωση που διοργάνωσαν η Στέλλα Ζουλινάκη και ο Αντώνης Δουνδουλάκης, με αφορμή την παρουσίαση του νέου επιτραπέζιου παιχνιδιού «Safe Deal» και του βιβλίου «Το Αλφαβητάριο του Διαμεσολαβητή».

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος επαγγελματιών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, οι οποίοι έδωσαν το παρών για να στηρίξουν δράσεις που προάγουν την καινοτομία, την εκπαίδευση και τη σύνδεση του κλάδου με την κοινωνία.

Στην αίθουσα βρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Αντιπρόεδρος Νίκος Γρεντζέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικών Πρακτόρων του ΕΕΑ Χριστίνα Φυτέα, η Πρόεδρος του ΣΠΑΤΕ Μαρία Δημητριάδη Βιλτανιώτη, ο Πρόεδρος του ΠΣΑΣ Λάμπρος Αποστολιώτης, καθώς και πολλοί ακόμη εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς και συνάδελφοι ασφαλιστικοί πράκτορες. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Διευθυντής Σύνταξης του «Insurance World» Λάμπρος Ρόδης, ο οποίος έδωσε τον δικό του δημοσιογραφικό παλμό στη βραδιά, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας.

Η παρουσίαση του «Safe Deal», ενός πρωτότυπου εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού, και του «Αλφαβηταρίου του Διαμεσολαβητή», ενός χρήσιμου οδηγού για επαγγελματίες και νέους στον χώρο, αποτέλεσε αφορμή για μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τον ρόλο της διαμεσολάβησης στη σύγχρονη κοινωνία.

Η ατμόσφαιρα της βραδιάς ανέδειξε την ενότητα του κλάδου και την πεποίθηση ότι η συνεργασία, η καινοτομία και η εξωστρέφεια αποτελούν το κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη του ασφαλιστικού επαγγέλματος, χαράσσοντας μια πορεία με περισσότερη γνώση, διασύνδεση και αξία για τον καταναλωτή.

