Η επόμενη μέρα μετά την κατάρρευση του mega deal Aon-WTW

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Σοκ προκάλεσε στη ασφαλιστική αγορά η ανακοίνωση του μεσιτικού κολοσσού Aon ότι εγκαταλείπει το σχέδιο εξαγοράς της ανταγωνιστικής Willis Tower Watson, λόγω των συνεχιζόμενων ενστάσεων των εποπτικών αρχών, κυρίως αυτών στις ΗΠΑ. Η κατάρρευση του mega deal των 30 δισ. δολ. (16 μήνες αφότου πρωτοανακοινώθηκε, στις αρχές Μαρτίου του 2020) εγείρει ερωτηματικά για το μέλλον των δυο εταιρειών και εάν τελικά θα βγουν κερδισμένες ή χαμένες…

Η Aon θα καταβάλει «πέναλτι» 1 δις. δολαρίων στην Willis για τη μη ολοκλήρωση της συγχώνευσης (break-up fee) και θα χάσει την ευκαιρία να πάρει άμεσα από την Marsh & McLennan τα σκήπτρα της μεγαλύτερης μεσιτικής εταιρείας του κόσμου. Όπως εκτιμούν αναλυτές, το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στην προ-συγχώνευσης στρατηγική της, με έμφαση στην επιθετική περικοπή των δαπανών και στην οργανική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Η Willis από την πλευρά της, η οποία έχασε ένα σημαντικό μέρος του προσωπικού της μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας (με τους περισσότερους να καταλήγουν στην Marsh & McLennan…) αναμένεται να αξιοποιήσει μέρος του «πέναλτι» για να ξαναχτίσει το προφίλ της, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και το θέμα της διαδοχής στην ηγεσία της.

Η Arthur J. Gallagher & Co.,που επρόκειτο να εξαγοράσει σειρά περιουσιακών στοιχείων της WTW προκειμένου να καθησυχάσει τις ανησυχίες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπό την αίρεση προφανώς της ολοκλήρωσης του «γάμου» Aon-Willis) χάνει μια καλή ευκαιρία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της με ευνοϊκούς όρους και αναμένεται να στρέψει την προσοχή της στις προοπτικές εξαγοράς μικρότερων ανταγωνιστών.

Η απόφαση για τερματισμό της συγχώνευσης από πλευράς Aon ήρθε ένα μήνα αφότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κινήθηκε δικαστικά για να μπλοκάρει τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι θα στρέβλωνε τον ανταγωνισμό. Η εκδίκαση της αγωγής θα ξεκινούσε το Νοέμβριο.

Σε βιντεο-μήνυμα προς το προσωπικό της Aon, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Greg Case δήλωσε ότι το θέμα θα έμενε ανοιχτό κατά τη διάρκεια του 2022, προσθέτοντας ότι «οι απαιτήσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θα έπνιγαν το πνεύμα καινοτομίας μας και την ικανότητά μας να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας. Στην καλύτερη περίπτωση, η προσέγγιση του υπουργείου δείχνει μη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς. Στη χειρότερη, η συγχώνευση παρεμποδίστηκε λόγω της κακής χρονικής συγκυρίας και άλλων παραγόντων πέρα από τον έλεγχό μας».

Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Merrick B. Garland «απάντησε» ότι η μη ολοκλήρωση της συμφωνίας συμβάλει στην διατήρηση του ανταγωνισμού στον κλάδο μεσιτείας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι άλλες εποπτικές αρχές ανά τον κόσμο –συμπεριλαμβανομένης της Κομισιόν είχαν εγκρίνει τη συμφωνία, αφότου η Aon και η Willis συμφώνησαν να πωλήσουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στην Gallagher και σε άλλες εταιρείες.

Παραμένει ασαφές γιατί η Aon αποφάσισε ότι ο τερματισμός της συμφωνίας ήταν καλύτερη επιλογή από τον συμβιβασμό με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, σχολίασε ο Meyer Shields της t Keefe, Bruyette & Woods/ «Δε ξέρω πώς η καταβολή 1 δις. δολαρίου μεγιστοποιεί την αξία της Aon μακροπρόθεσμα και είμαι πραγματικά κατάπληκτος», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για την Willis, το μεγαλύτερο ανοιχτό «μέτωπο» είναι το σχέδιο διαδοχής, καθώς ο νυν διευθύνων σύμβουλος John Haley θα έπαιρνε σύνταξη μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Aon. H επικεφαλής του κλάδου ανθρωπίνου δυναμικού Julie Gebauer φερόταν ως η επικρατέστερη διάδοχος του κ. Haley head of human capital and benefits at Willis, was widely regarded as the most likely successor to Mr. Haley πριν τη συμφωνία συγχώνευσης με την Aon. Για την Aon, τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα, αφού ο κ. Case –που θα αναλάμβανε τα ηνία του νέου ομίλου Aon-WTW εάν η συμφωνία τελεσφορούσε- θα παραμείνει στη θέση του έως τον Απρίλιο του 2026, όπως και η Οικονομική Διευθύντρια Christa Davies.

Στο κλείσιμο της Wall Street τη Δευτέρα, η μετοχή της Aon ενισχυόταν κατά 8% , σε μια ένδειξη καταρχήν θετικής αποτίμησης της εξέλιξης από τους επενδυτές. Στον αντίποδα, οι μετοχές των Willis και Gallagher κατέγραφαν απώλειες 9% και 2% αντίστοιχα.

Αon-WTW: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ MEGA-DEAL ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΛΕΣΦΟΡΗΣΕ

9 Μαρτίου 2020: Η Aon ανακοινώνει την πρόθεσή τη να εξαγοράσει την ανταγωνίστρια Willis Tower Watson, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του deal των 30 δις. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2021.

21 Δεκεμβρίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά εις βάθος διερεύνηση του deal

12 Μαΐου 2021: Aon και Wilis συμφωνούν να πωλήσουν διάφορες μονάδες τους –συμπεριλαμβανομένης και της Willis Re- στην Gallagher και άλλες εταιρίες για να διασκεδάσουν τις ανησυχίες της ΕΕ για νόθευση του ανταγωνισμού

3 Ιουνίου: H Αon συμφωνεί να πουλήσει τον κλάδο συνταξιοδοτικών προγραμμάτων στις ΗΠΑ στην εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Aquiline

16 Iουνίου: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κινείται δικαστικά για να μπλοκάρει την συγχώνευση εκφράζοντας ενστάσεις για μονοπωλιακή θέση.

9 Ιουλίου: Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει τη συμφωνία

26 Ιουλίου: Aon και Willis ανακοινώνουν ότι η συμφωνία δεν θα προχωρήσει και ότι η πρώτη θα καταβάλει στη δεύτερη «πέναλτι» 1 δις. δολ.