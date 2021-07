H Office Line για 3η συνεχόμενη χρονιά «Microsoft Partner of the Year»

Μια ακόμη παγκόσμια αναγνώριση που την καθιστά τον απόλυτο συνεργάτη σε λύσεις Microsoft

Η Office Line με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι ανακηρύχθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά «Microsoft Country Partner of the Year 2021» για την Ελλάδα, ένα επίτευγμα μοναδικό, τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο, που αντανακλά τη δέσμευση, τη διαρκή εξέλιξη και τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας να αναβαθμίζει τις λειτουργίες των επιχειρήσεων με λύσεις και τεχνολογίες Cloud της Microsoft.

Πρόκειται για μια διάκριση που τοποθετεί την Office Line μεταξύ των παγκοσμίως κορυφαίων συνεργατών στο οικοσύστημα της Microsoft για τις εξαιρετικές της επιδόσεις στο Azure Cloud Adoption, την υλοποίηση Modern Workplace, Security λύσεων και την επιτάχυνση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των πελατών της με τεχνολογίες αιχμής.

Η Office Line διακρίθηκε ανάμεσα σε ένα σύνολο περισσότερων από 4.400 υποψηφιοτήτων από περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως, για την επίδειξη αριστείας στην καινοτομία και την εφαρμογή προηγμένων λύσεων cloud στο ευρύ της πελατολόγιο. Η απονομή του βραβείου Microsoft Partner of the Year στην Office Line για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πιστοποιεί την εξαιρετική της ικανότητα να διαχειρίζεται απαιτητικά έργα στρατηγικής σημασίας για τους πελάτες της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και παροχή στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσδίδοντας στις επιχειρήσεις καταλυτική προστιθέμενη αξία.

«Οι τεχνολογίες cloud είναι εδώ για να δείξουν το δρόμο στις επιχειρήσεις πώς να μετεξελιχθούν προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις του επιχειρείν. Στην Office Line δείχνουμε αυτό το δρόμο επενδύοντας αφενός στην υψηλή τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού μας, το οποίο με τις επιδόσεις του μας καθιστά ως έναν από τους ελάχιστους συνεργάτες στον κόσμο με 6 Advanced Specializations και αφετέρου στους πελάτες μας, οι οποίοι με την εμπιστοσύνη τους μας επέτρεψαν να υλοποιήσουμε τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά έργα cloud στη χώρα μας τη χρονιά που πέρασε. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί τα παραπάνω συνέβαλαν στη βράβευσή μας ως Microsoft Partner of the Year για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, με πλήρη γνώση της ευθύνης που έχουμε να παρέχουμε με τεχνογνωσία και εξειδίκευση την τεχνολογική κατεύθυνση προς την αειφόρο ανάπτυξη των πελατών μας, με προηγμένες λύσεις και μεθοδολογία, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής», δήλωσε σχετικά ο κ. Παναγιώτης Κουρής, CEO της Οffice Line.

«Έχω την τιμή να ανακοινώσω την Office Line ανάμεσα στους νικητές και τους φιναλίστ των 2021 Microsoft Partner of the Year Awards», δήλωσε ο κ. Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales & Channel Chief της Microsoft. «Αυτοί οι αξιοθαύμαστοι συνεργάτες έχουν επιδείξει μια βαθιά δέσμευση για την οικοδόμηση λύσεων παγκόσμιας κλάσης για τους πελάτες μας -από cloud σε edge- και αντιπροσωπεύουν τις πλέον περίτρανες περιπτώσεις συνεργατών που ανήκουν στο οικοσύστημά μας».

Σχετικά με την Office Line Α.Ε.

Η Office Line A.E. είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία Πληροφορικής, με ηγετική θέση στην παροχή λύσεων Cloud και υπηρεσιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Ιδρύθηκε το 1997 και έπειτα από 24 χρόνια επιτυχημένης δραστηριότητας στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, βραβεύτηκε για 3η συνεχόμενη φορά από τη Microsoft ως Country Partner Of The Year 2021, ενώ κατέχει αντίστοιχη αναγνώριση ως Partner Of The Year 2020 & 2019. Με κύρια χαρακτηριστικά την πολύχρονη τεχνογνωσία και εξειδίκευση των πιστοποιημένων μηχανικών της, διακρίνεται για την πληθώρα Gold Microsoft πιστοποιήσεων, όντας παράλληλα ο πρώτος Microsoft Fast Track Ready Partner για την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, κατέχει 6 Microsoft Advanced Specializations για τη βαθιά και εκτεταμένη τεχνογνωσία της σε τεχνολογίες Microsoft και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 για τις υπηρεσίες της και κατά ISO 27001:2013 για την ασφάλεια των δεδομένων, υιοθετώντας τα διεθνή επιχειρηματικά πρότυπα για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών. Διαθέτει μια ευρεία γκάμα πελατών στην παγκόσμια αγορά, αποτελούμενη από πολυεθνικές εταιρείες, οργανισμούς δημόσιου και τραπεζικού τομέα, καθώς και μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Οι κύριοι τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι:

Modern Workplace

Cloud Infra & Apps

Data Analytics & AI

Cyber Security

