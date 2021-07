To μέλλον της εργασίας είναι υβριδικό

Όχι πλήρη τηλεργασία, αλλά ευελιξία και υβριδικά μοντέλα εργασίας προσδοκούν ότι θα απολαμβάνουν στο εξής οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε στην Ελλάδα η Blueground (www.theblueground.com), μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στο χώρο του real estate και της τεχνολογίας (prop-tech), με παρουσία σε Ελλάδα, Η.Π.Α., Μ. Βρετανία, Γαλλία, Αυστρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Τουρκία.

Εργασία από το σπίτι, παρουσία στο γραφείο ή ζωή «ψηφιακού νομά»; Με στόχο να εντοπίσει νέες τάσεις στο εργασιακό χώρο και να ανιχνεύσει τις προτιμήσεις των σύγχρονων εργαζομένων, η Blueground αναζήτησε τις απαντήσεις στους ίδιους της τους πελάτες (οι οποίοι ως επί το πλείστον είναι επαγγελματίες – Έλληνες και ξένοι – που προτιμούν την άνεση και την ευελιξία ενός επιπλωμένου διαμερίσματος).

Η πανδημία και οι έκτακτες συνθήκες που δημιούργησε επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που λειτουργούν οι εταιρείες σήμερα και ενθάρρυνε νέους τρόπους διάδρασης και συνεργασίας. Ωστόσο, παρά την άνθιση και καθιέρωση της τηλεργασίας, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν μοιάζουν να την προτιμούν ως την ιδανική λύση. Το 80% των ενοίκων της Blueground που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν πως ιδανικότερο θεωρούν το υβριδικό μοντέλο εργασίας (συνδυασμό τηλεργασίας και εργασίας από το γραφείο), καθώς τους προσφέρει ευελιξία και παράλληλα τους βοηθά να διατηρούν στενή επαφή με τους συνεργάτες τους.

Συγκεκριμένα, το 70% των εργαζομένων βρίσκει την ύπαρξη ευελιξίας πολύ σημαντική, σε σχέση με άλλα εργασιακά προνόμια, με το 46% των ερωτηθέντων να ακολουθεί ήδη υβριδικό μοντέλο και το 64% να θεωρεί πως αυτό θα είναι και το μοντέλο που θα ακολουθήσουν και μετά το τέλος της πανδημίας. Συμπληρωματικά, σχεδόν 8 στους 10 δηλώνουν πως σε επόμενη επαγγελματική ευκαιρία θα προτιμούσαν το υβριδικό μοντέλο εργασίας, εκ των οποίων το 42% θα έβρισκε ιδανική τη δυνατότητα παρουσίας στο γραφείο για πάνω από το 50% του συνολικού χρόνου εργασίας εβδομαδιαίως.

Επιπλέον, το 87% των ερωτηθέντων θεωρεί την επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό πολύ σημαντική, με το 77% να δηλώνει πρόθυμο να μετακομίσει σε άλλη χώρα για επαγγελματικό λόγο, εκ των οποίων το 55% και για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από χρόνο).

Αφουγκραζόμενη τις νέες αυτές τάσεις στα μοντέλα τηλεργασίας παγκοσμίως (ευέλικτα / υβριδικά) και με στόχο να παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας διεθνών προδιαγραφών, η Blueground προσφέρει στους εργαζομένους της το Blueground Nomads. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα που επιτρέπει την επιλογή ανάμεσα σε τρία διαφορετικά μοντέλα ευέλικτης εργασίας, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες εργασίας για τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, τα τρία μοντέλα ευέλικτης εργασίας που προβλέπει το Blueground Nomads είναι τα: 1) ‘Work From Anywhere’, στο οποίο οι επιλογές κυμαίνονται ανάμεσα σε εργασία πέντε ημέρες την εβδομάδα σε ένα από τα γραφεία της Blueground παγκοσμίως, πλήρη τηλεργασία, καθώς και ένα ενδιάμεσο υβριδικό μοντέλο (1-4 ημέρες την εβδομάδα στο γραφείο), 2) ‘Short – or Long – Term Assignment’, δηλαδή προσωρινές αναθέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο (διάρκειας από δύο μήνες έως ένα έτος), με απώτερο στόχο την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων και 3) ‘International Transfer’, δηλαδή διεθνείς μεταθέσεις, σε μια από τις θυγατρικές της Blueground σε άλλη χώρα.

“Όπως φανερώνει και η έρευνα, η πραγματικότητα ήρθε να αναδείξει την ανάγκη για έναν πιο ευέλικτο τρόπο εργασίας, κάτι το οποίο επιταχύνθηκε από την επέλαση της πανδημίας.» δήλωσε ο Δημήτρης Ψαλτούλης, VP of People. «Εμείς στη Blueground, με πνεύμα ευελιξίας και καινοτομίας, επιχειρούμε να προσφέρουμε μοντέλα εργασίας προσαρμοσμένα στις τάσεις του σήμερα και του μέλλοντος. Μέσα από το πρόγραμμα Blueground Nomads φιλοδοξούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας, αφενός να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητα και τις ικανότητές τους στο μέγιστο βαθμό, απολαμβάνοντας απόλυτη εργασιακή ευελιξία και αφετέρου να εξελιχθούν τόσο ως επαγγελματίες όσο και ως προσωπικότητες.»