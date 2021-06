Insurance Conference 2021: Νέες τεχνολογίες και πανδημία αλλάζουν το τοπίο στην ασφαλιστική αγορά

Οι σύγχρονες τάσεις που διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στην ασφαλιστική βιομηχανία σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποτυπώθηκαν στο Insurance Conference 2021, που πραγματοποιήθηκε για 14η χρονιά στις 15 Ιουνίου μέσα από τη LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία επιχειρηματικής επικοινωνίας του ethosGROUP. Σημαντικές παρουσιάσεις και εκλεκτοί ομιλητές με εξειδίκευση σε ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο έθεσαν επί τάπητος, μεταξύ άλλων, όλα τα νέα στοιχεία γύρω από την στρατηγική των ομίλων, τους επιχειρηματικούς κινδύνους και την προστασία της Υγείας υπό το πρίσμα των συνεπειών της πανδημίας και των ραγδαίων εξελίξεων που έχει επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την ethosEVENTS σε συνεργασία με το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World και το portal insuranceworld.gr.

Στην εναρκτήρια προσφώνησή του ο κος Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO του ethosGROUP, τόνισε ότι η ασφαλιστική βιομηχανία έχει καταφέρει να αποδείξει την δυναμική της παρά την δύσκολη συγκυρία.

Στον θεσμικό χαιρετισμό που απήυθυνε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κος Πάνος Τσακλόγλου, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στην Βουλή, για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και την εισαγωγή της κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης. Βασικό μότο αποτελεί το «όχι όλα τα αυγά σε ένα καλάθι», σημειώνοντας ότι το αναδιανεμητικό σύστημα είναι εκτεθειμένο στον δημογραφικό κίνδυνο. Με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις δημιουργείται η δυνατότητα για καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα, χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο ασφαλιστικό σύστημα, κυρίως από τους νέους.

Η παρούσα συγκυρία ανέδειξε μία σειρά από προκλήσεις, ανέφερε στην κεντρική της ομιλία με τίτλο «Προκλήσεις για την ιδιωτική ασφάλιση στην μετά-COVID εποχή», η κα Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος. Η πρώτη πρόκληση αφορά το μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας έχουν μεσομακροπροθεσμο ορίζοντα. Η δεύτερη διάσταση των προκλήσεων σχετίζεται με τις ασφαλιστικές επιλογές που θα πρέπει να γίνουν. Η ίδια ανέφερε ότι «είναι απαραίτητη μία αλλαγή προτύπου, που θα ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες. Η παρούσα συγκυρία ενέχει κινδύνους, αλλά παρουσιάζει και ευκαιρίες. Από την πλευρά της ΤτΕ σκοπός μας είναι να διασφαλίζεται ότι καταλαβαίνουν οι καταναλωτές τι αγοράζουν και τι διασφαλίζει το συμβόλαιό τους και τι όχι. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται η σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της ασφαλιστικής τεχνολογίας». Στάθηκε επίσης στην σπουδαιότητα της επένδυσης σε αποτελεσματικά δίκτυα διανομής.

Ο κος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος ΔΣ, ΕΑΕΕ & Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ασφαλιστικουύ Ομίλου Eurolife FFH, αναφέρθηκε στα μηνύματα που βγαίνουν από την πανδημία. Όπως ανέφερε «Το 2020 η παραγωγή μας μειώθηκε, ενώ φέτος βλέπουμε κάποια σημαντικά σημεία ανάκαμψης. Αναδείχθηκε ένα βασικό θέμα. Για να αποζημιωθείς πρέπει να είσαι ασφαλισμένος. Να έχεις κάνει ένα risk management. Σε αυτή τη συγκυρία, ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι είναι σημαντικό να είναι ασφαλισμένος, αλλά πρέπει και η πολιτεία να κάνει το καθήκον της. Να δώσει δηλαδή τα κίνητρα που χρειάζονται, όπως στην ασφάλιση πυρός και την υγεία. Να επανέλθουν κίνητρα όπως να εκπίπτει το ασφάλιστρο υγείας. Είναι καιρός να πράξει η πολιτεία, ώστε να αρχίσουμε να συγκλίνουμε προς τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους».

«Οφείλουμε όλοι μας να αντιληφθούμε όλες τις αλλαγές που καταγράφονται καθημερινά» ανέφερε στον χαιρετισμό του ο κος Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) & Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mega Brokers AE. «Ζούμε στην εποχή των μεταβολών. Υπάρχει έντονος προβληματισμός, γιατί σε μικρό χρονικό διάστημα έγιναν μεγάλες αλλαγές. Θεωρώ δεδομένο ότι οι ασφαλιστικές εργασίες θα αυξηθούν με νέα σύγχρονα προϊόντα και προηγμένες λύσεις. Χρειάζεται άμεση προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Καίριας σημασίας είναι η υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού» συνέχισε. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως εξήγησε «οφείλουμε να ανέβουμε όλοι επίπεδο, προσφέροντας ποιοτικότερες λύσεις», παραθέτοντας συνοπτικά τις σύγχρονες ψηφιακές λύσεις που παρέχει πλέον το Επιμελητήριο στα μέλη του.

Ο κος Παναγιώτης (Τάκης) Μιχαλόπουλος, Ασφαλιστικός Πράκτορας, Πρόεδρος της ΠΟΑΔ & Πρόεδρος της ΕΑΔΕ, ανέφερε στον χαιρετισμό του ότι «μετά το αρχικό σοκ ο κλάδος αντέδρασε αποτελεσματικά. Επιταχύνονται οι ψηφιακές πωλήσεις και εκπονούνται εξ αποστάσεως ψηφιακές στρατηγικές. Ο ασφαλιστικός κλάδος επέδειξε ευελιξία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Η διαμεσολάβηση φάνηκε ότι είναι πολύτιμη και αναντικατάστατη». Ο ίδιος αναφέρθηκε στα προβλήματα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό από πλατφόρμες που δεν πληρούν όλες τις διατάξεις και στις κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται στις περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσεις από τραπεζικούς φορείς.

Ο κος Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, στην ομιλία του με θέμα “Με το βλέμμα στο μέλλον”, κατέθεσε μεταξύ άλλων, πέντε σημαντικές προτάσεις: η πολιτεία να θεσπίσει φορολογικά κίνητρα, να διδάσκεται στα σχολεία η αποταμίευση, να αλλάξει ο νόμος για τους διαμεσολαβούντες, ώστε να διευκολυνθούν οι νέοι άνθρωποι να μπουν στο επάγγελμα (και η αντιπολίτευση ακόμη να συμπράξει σε αυτό) και τέλος να κατανοήσουν οι πολίτες ότι με επιδόματα και πράξεις αλληλεγγύης δεν αποκαθίστανται οι απώλειες που έχει υποστεί.

Στην ομιλία του με τίτλο «H Συμβολή της Ασφάλισης στη Bιώσιμη και Αειφόρο Ανάπτυξη», ο κος Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, ανέφερε: «Η Εθνική Ασφαλιστική με το βλέμμα στο μέλλον προχωρά στην υλοποίηση νέων προγραμμάτων και έργων. Πλέον οι συνθήκες προστάζουν να καλύπτονται κίνδυνοι από φυσικές καταστροφές, κλιματική αλλαγή, ανήθικες επιχειρηματικές πρακτικές, πανδημίες. Διαθέτουμε πολιτική επενδύσεων με βάση τις αρχές της κοινωνικής υπευθυνότητας. Οι εταιρείες που εφαρμόζουν αυτές τις αρχές έχουν καλύτερες αποδόσεις, καθώς καλύπτουν τα κριτήρια ESG, επιλέγοντας και επενδύσεις με βάση αυτά τα κριτήρια».

Στο Panel Ι με θέμα «Ποια στρατηγική χαράζουν οι διοικήσεις», με συντονιστή τον κο Κωνσταντίνο Ουζούνη, CEO του ethosGROUP, ο κος Παναγιώτης (Νότης) Βαγιακάκος, Νόμιμος Εκπρόσωπος και Γενικός Δ/ντής της HDI Global SE, Hellas, αναφέρθηκε στις τέσσερις μεγάλες τάσεις που επιταχύνθηκαν από τον covid και συγκεκριμένα στην επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση, το μεγάλο κράτος, την ανθεκτικότητα και αειφορία και την εξ αποστάσεως εργασία. «Είναι οι νέες τάσεις που θα μας επηρεάσουν σαν ασφαλιστές και σαν κοινωνία. Αυτό δημιουργεί νέους κινδύνους, αλλά και νέες ευκαιρίες», τόνισε.

O κος Τριαντάφυλλος Ε. Λυσιμάχου, Σύμβουλος Ασφαλιστικών Εργασιών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ανέφερε ότι η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά αντιμετωπίζει κινδύνους όπως η κλιματική αλλαγή, κινδύνους από την χρήση της τεχνολογίας (internet), πανδημία, τρομοκρατία. Στην Ελλάδα υπάρχουν διαφορετικά επιμέρους προβλήματα. «Δεν υπάρχει ασφαλιστική συνείδηση και πολιτική βούληση. Δεν έχουν λειτουργήσει τα ΣΔΙΤ. Οπότε στην Ελλάδα πρέπει να ξεπεραστούν κάποιες επιπλέον δυσκολίες», επεσήμανε.

Ο κος Νικόλαος Χαλκιόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος, Γενικός Διευθυντής Χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, ανέφερε ότι τo θεσμικό πλαίσιο είναι καταιγιστικό. «Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα μπορούμε να επαναφέρουμε τις μακροχρόνιες εγγυήσεις, οι οποίες τείνουν να εξαφανιστούν. Η επόμενη μέρα δεν μπορεί παρά να είναι θετική. Χρειάζεται ωστόσο να χαλαρώσει αυτό το σφιχτό, συντηρητικό πλαίσιο στα ασφαλιστικά προϊόντα, γιατί επί της ουσίας δεν είναι προϊόντα, αλλά αγαθά», επεσήμανε, τονίζοντας ότι «Έχει στρεβλώσει την αγορά το θέμα του ΦΠΑ. Έχει ωριμάσει ο χρόνος, αν όχι να εξαλειφθεί, έστω να μειωθεί ο ΦΠΑ στην υγεία, στα νοσήλια. Να υπάρξει εξορθολογισμός, όπως και στον φόρο ασφαλίστρων».

Ο κος Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) & Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mega Brokers AE, ανέφερε ότι είναι αναγκαία η προσαρμογή. «Το βασικό πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα, αλλά η κουλτούρα. Χρειάζεται ένα διάστημα για να καταλάβουν όλοι τη νέα πραγματικότητα και να πειστούν για τις αναγκαιότητες της νέας εποχής. Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο για το πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός της ασφάλισης. Φάνηκε αυτό στην πανδημία», ανέφερε, τονίζοντας ότι «Κάθε μέρα όλοι δίνουμε εξετάσεις. Αν κάποιος θέλει να έχει μέλλον, δεν μπορεί να λειτουργεί ευκαιριακά. Η χώρα μας πάσχει στην εκπαίδευση».

Σε fireside chat με τον κο Χρήστο Κώνστα, Head of Content της ethosMedia, ο κος Νίκος Μαντζούφας, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε, ότι η Ελλάδα ήταν η δεύτερη χώρα που υπέβαλλε ήδη από τις 27 Απριλίου το πλάνο της για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που θα λάβει. «Τις επόμενες μέρες αναμένουμε την έγκριση του πλάνου από την Ε.Ε. και σύντομα θα ξεκινήσουν οι εκταμιεύσεις. Η πρώτη εκταμίευση θα είναι 4 δισ. ευρώ και μέχρι τέλος του έτους θα εκταμιευθούν συνολικά 7,5 δισ. ευρώ. Είναι ένα λεπτομερές πλάνο 175 δράσεων. Παραμένει βεβαίως ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί θα πρέπει μέσα σε μία πενταετία να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι. Τα προγραμματισμένα έργα θα οδηγήσουν άμεσα σε ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς. Η ασφαλιστική αγορά τα επόμενα χρόνια αναμένει έναν μεγαλύτερο κύκλο εργασιών», επεσήμανε.

Ο κος Βασίλης Δαβιλάς, Marketing & Business Development Manager, Europ Assistance, ανέφερε στην ομιλία του ότι η εταιρεία το 2020 πέτυχε να είναι κερδοφόρα, εισάγοντας νέες καινοτόμες υπηρεσίες, προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες. «Στόχος μας να καθιερωθούμε ως η κορυφαία εταιρεία παροχής οδικής βοήθειας στον ελλαδικό χώρο και να μετεξελιχθούμε σε μία εταιρεία συνεργατών που θα παρέχει στοχευμένες υπηρεσίες στο χώρο της ασφάλισης», ανέφερε, παρουσιάζοντας κάποιες νέες υπηρεσίες, όπως ανέπαφη παραλαβή και παράδοση αυτοκινήτου, με απλό τρόπο και ψηφιοποιημένες υπηρεσίες, ενίσχυση παρουσίας στον κλάδο της υγείας, με κατ’ οίκον εξετάσεις και ιατρικές τηλεσυνεδρίες, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στο Panel ΙΙ με θέμα «Ασφάλιση & Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι», με συντονιστή τον δημοσιογράφο κο Βάιο Κρόκο, ο Δρ Σωτήρης Καπέλλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), ανέφερε ότι «η πανδημία δεν είχε τις επιπτώσεις που φοβόμασταν στα φωτοβολταϊκά. Στην Ελλάδα μάλιστα καταγράφεται σημαντική αύξηση στην εγκατεστημένη ισχύ. Οι αιτήσεις αδειοδότησης έχουν φθάσει τα 70.000 MW τον τελευταίο χρόνο». Σημείωσε επίσης ότι «στην περίοδο λειτουργίας του έργου απαραίτητη είναι η ασφάλιση αστικής ευθύνης, ασφάλιση για κλοπές, ζημιές πάσης φύσης, όπως και από φυσικές καταστροφές. Επίσης κάλυψη απώλειας εισοδήματος κ.α.».

Ο Δρ Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων ΣΕΒΕ & Πρόεδρος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ, σημείωσε ότι οι εξαγωγές πηγαίνουν καλά, ακόμα και μέσα στην πανδημία, αν εξαιρέσει κανείς τα πετρελαιοειδή. «Θα εστιάσω στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που είναι απαραίτητες ιδιαίτερα σε τέτοιες συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια, η φερεγγυότητα της χώρας και των Ελλήνων εξαγωγέων, αυξήθηκε σημαντικά. Οι ασφαλίσεις αυτές είναι καίριας σημασίας για τους εξαγωγείς, γιατί σε κάθε χώρα και κυρίως σε τρίτες χώρες επικρατούν διαφορετικές συνθήκες και ελλοχεύουν διάφοροι κίνδυνοι, επεσήμανε.

Η κα Δέσποινα Μοσχονά, Μάνατζερ στην Αναλογιστική Υπηρεσία της EY Eλλάδος, επεσήμανε ότι η πανδημία αναδιαμόρφωσε τα κοινωνικά πρότυπα και τα επιχειρηματικά μοντέλα. «Πολλές από τις σαρωτικές αλλαγές, θα παραμείνουν. Στο νέο πλαίσιο οι επιχειρήσεις που θα μείνουν, είναι αυτές που θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, θα προσαρμοστούν και θα έχουν τις επαρκείς ασφαλίσεις. Οι νέες τεχνολογίες εκθέτουν τις επιχειρήσεις σε νέους κινδύνους (αυτόματη οδήγηση, τηλεχειρισμός, παραδόσεις με drones κοςά.). Οι όροι των ασφαλιστικών συμβολαίων θα πρέπει να καλύπτουν όλες αυτές τις περιπτώσεις. Η τρομοκρατία του κυβερνοχώρου είναι ένα μεγάλο ζήτημα, στην εποχή του μεταψηφιακού μετασχηματισμού», σημείωσε.

Ο κος Γιάννης Σαμολαδάς, Supply Chain Insurance Consultant, ανέφερε ότι η εφοδιαστική αλυσίδα λειτούργησε κανονικά στη διάρκεια της πανδημίας, ώστε να μην παρουσιαστεί καμία έλλειψη. «Τα ασφάλιστρα δεν αυξάνονται, αντιθέτως πιστεύω ότι πιέζονται λόγω ανταγωνισμού. Πρέπει να φτιάξουμε κατάλληλα ασφάλιστρα που να καλύπτουν τις νέες ανάγκες που προκύπτουν», επεσήμανε.

Ο κος Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), ανέφερε ότι «Είμαστε σε μία δεύτερη σεζόν covid. Βιώνουμε καθημερινά αβεβαιότητα, καθώς η πληρότητα στα ξενοδοχεία δεν ξεπερνά αυτή τη στιγμή το 35%-40%. Μέχρι πρότινος δεν είχαμε αντιμετωπίσει την ανάγκη ασφάλισης αστικής ευθύνης. Είναι μία περίοδος που δείχνει την επόμενη μέρα σε σχέση με την ασφαλιστική συνείδηση στον ξενοδοχειακό κλάδο. Φτιάχνουμε από κοινού ευέλικτα προγράμματα που θα καλύπτουν τις ανάγκες μας».

Η αναφορά πως παρατηρείται βελτίωση του οικονομικού κλίματος τους τελευταίους μήνες, ωστόσο υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος να καλυφθεί, χαρακτήρισε την ομιλία του κου Νίκου Βέττα, Γενικού Διευθυντή, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τίτλο «Οι συμπληρωματικοί ρόλοι Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην Ασφάλιση». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ακόμα είναι πολύ χαμηλός ο βαθμός διείσδυσης της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας και πολύ υψηλές οι άμεσες πληρωμές σε δαπάνες υγείας, χωρίς να μεσολαβεί κάποιος ασφαλιστικός φορέας. Μόλις το 13,5% του πληθυσμού στη χώρα, έχει ιδιωτική ασφάλεια υγείας.

Στο Panel ΙΙΙ με θέμα «Ιδιωτική Ασφάλιση & Υγεία: Σύμμαχος για το πιο πολύτιμο αγαθό» με συντονιστή τον δημοσιογράφο κο Χρήστο Κώνστα, ο κος Γεώργιος Βελιώτης, Γενικός Διευθυντής Ζωής και Υγείας της INTERAMERICAN, part of ACHMEA, επεσήμανε ότι «με την πανδημία είδαμε μεγάλη αύξηση της τηλεϊατρικής. Στο εξής η φροντίδα μέσω της τεχνολογίας θα είναι πιο κοντά στον ασθενή. Χρειάζεται να υπάρξει τροποποίηση στο νομοθετικό πλαίσιο για λειτουργία νέων μονάδων κλινικών και για ημερήσια νοσηλεία, μία τάση που αναπτύσσεται διεθνώς. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχουν και χαμηλότερες χρεώσεις. Δεν χρειάζεται να στρέφονται όλοι στα νοσοκομεία».

Ο Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) & Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), αναφέρθηκε στην λειτουργία του πρώτου Επαγγελματικού Ταμείου του υπ. Οικονομικών στην Ελλάδα, που σήμερα απευθύνεται σε όλο τον δημόσιο τομέα και πλέον αριθμεί 12.500 μέλη. Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ παρέχει στα μέλη του υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ασφαλίσεις, με χαμηλές χρεώσεις, μέσα από μεγάλες συνεργασίες που έχει συνάψει στο χώρο της υγείας.

Ο κος Απόστολος Τερζόπουλος, Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας και Δικτύων του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, αναφέρθηκε στα οφέλη για τους ασθενείς και τις ασφαλιστικές εταιρείες από την συνεργασία με μεγάλα δίκτυα παροχής υπηρεσιών υγείας, τα οποία εξασφαλίζουν ομοιογένεια στην ποιότητα των υπηρεσιών και μεγάλο εύρος κάλυψης πανελλαδικά.

Στην ομιλία του με τίτλο: “The three pillars of insurance transformation”, ο κος Μηνάς Κουλησιάνης, Data & Technology Transformation Leader της IBM Global Business Services Greece and Cyprus, ανέφερε ότι ο ασφαλιστικός κλάδος μετασχηματίζεται γιατί υπάρχουν τάσεις της αγοράς που πρέπει να μετατραπούν σε υπηρεσίες – προϊόντα και από την άλλη υπάρχουν πολύ σημαντικά εργαλεία που έρχονται από το χώρο της τεχνολογίας, για την αναβάθμιση αυτών των προϊόντων και παροχών. Οπότε υπάρχουν νέες δυνατότητες και νέοι στόχοι. Οι τρεις βασικοί πυλώνες στους οποίους μπορεί να στηριχτεί ο μετασχηματισμός της ασφαλιστικής βιομηχανίας είναι: Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασιών, Παραγωγικότητα, Βελτιστοποίηση της τεχνολογίας.

Στην ομιλία του με θέμα “The future of distribution: embedded insurance” ο κος Julio Castellón SVP Regional Head Partnerships – LATAM της Cover Genius, τόνισε ότι οι καταναλωτικές συνήθειες δημιουργούν την ανάγκη νέων προϊόντων ασφάλισης. Αναφέρθηκε ειδικότερα στις νέες ανάγκες που δημιουργούν οι νέες συνήθειες των καταναλωτών στον τομέα του insurtech. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάπτυξη του internet και η ευρεία προσβασιμότητα των πολιτών στο διαδίκτυο δημιούργησε μεγάλες αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών προϊόντων. «Οι καταναλωτές αναζητούν μέσα από μεγάλες πλατφόρμες που εμπιστεύονται, ασφάλεια και ευκολία. Αντίστοιχα, οι μεγάλες e-commerce εταιρείες επιδιώκουν να παρέχουν στους πελάτες τους τη μεγαλύτερη, ήτοι, ασφάλεια κατά την περιήγησή τους», τόνισε.

Στο Panel ΙV με τίτλο «Insurtech & Ψηφιακός Μετασχηματισμός», με συντονιστή τον δημοσιογράφο κο Γιάννη Λεοντάρη, ο κος Στέφανος Βερζοβίτης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, ανέφερε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια αναγκαιότητα, που επιτυγχάνει την απελευθέρωση μη παραγωγικού χρόνου. Όπως ο ίδιος επεσήμανε, η διαδικασία ξεκίνησε με την αλλαγή κουλτούρας των εργαζομένων και συνεργατών.

Ο κος Σπύρος Λούρος, Διευθυντής Νew Digital Business Development, E-Commerece & Consumer IOT Σ&Κ της COSMOTE, επεσήμανε ότι η Cosmote ήταν έτοιμη εδώ και πολλά χρόνια για τη νέα ψηφιακή εποχή και ανέφερε ότι «σήμερα έχουμε πάνω από 3 εκατ. ενεργούς χρήστες τον μήνα στις digital εφαρμογές μας». Στον ασφαλιστικό κλάδο ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός, ωστόσο έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται και ο ψηφιακός ασφαλιστής.

Ο κος Ιωάννης Π. Τριανταφύλλου, Chief Marketing Officer της LiveOn, ανέφερε ότι μόλις στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η LiveOn έχει αναπτυχθεί δυναμικά, διαθέτοντας σήμερα συνεδριακή πλατφόρμα, εκθεσιακή πλατφόρμα και επιχειρηματικά κέντρα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ευελιξία και δυνατότητες προσαρμογής της πλατφόρμας στις ανάγκες του κάθε πελάτη, παρέχοντας «προσωποποιημένα» χαρακτηριστικά, ενώ αποκάλυψε πως το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες εφαρμογές και λύσεις που θα προσφέρει η πλατφόρμα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

To Insurance Conference 2021 ολοκληρώθηκε με την Απονομή της Τιμητικής Διάκρισης του Διακεκριμένου Ηγέτη στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, στον κο Giuseppe Zorgno, Country Manager της AIG Europe S.A. – Greece Branch.

Υπεύθυνος προγράμματος ήταν ο Βάιος Κρόκος, Δημοσιογράφος.

