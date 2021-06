Συνεργασία ICAP People Solutions με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων σκεπτόμενο τα υψηλά ποσοστά άνεργων νέων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, συνεργάζεται με το Prince’s Trust International αλλά και με την ICAP People Solutions με σκοπό την πραγματοποίηση προγραμμάτων σχετικά με την εκπαίδευση και την μελλοντική εργασιακή απασχόληση των νέων.

Το Πρόγραμμα Απασχολησιμότητας του Prince’s Trust International, που παραδόθηκε στηριζόμενο στο μοντέλο «Train the Trainer», ολοκλήρωσε τον πρώτο του πυλώνα, εκπαιδεύοντας 14 έμπειρους εκπαιδευτές Προσκόπους, ώστε οι ίδιοι να παραδώσουν το πρόγραμμα σε νέους ανθρώπους, με σκοπό να ενισχύσει ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και τις δεξιότητές τους όταν αναζητούν εργασία και παρακολουθούν δίνουν συνεντεύξεις. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών πραγματοποιήθηκε, σε 10 συνεδρίες που συμπεριλάμβαναν θεματικές ενότητες όπως: Ψυχική Ανθεκτικότητα, Γνωρίζοντας τις δυνάμεις σας, Αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Σύνταξη βιογραφικού, Αίτηση για εργασία, Δεξιότητες παρουσίασης, Δεξιότητες συνέντευξης. Με διάρκεια σχεδόν ενός μήνα, η εκπαίδευση έχει εξοπλίσει αυτούς τους Προσκόπους / Εκπαιδευτές ώστε να εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους άλλους Προσκόπους και εκπαιδευτές σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας στους νέους βασικές γνώσεις και δεξιότητες καθώς εντάσσονται στο εργασιακό δυναμικό. Ήδη έχουν εκπαιδευτεί 30 νέες και νέοι από ολόκληρη την Ελλάδα και το πρόγραμμα θα συνεχιστεί από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, με ακόμη 30 άτομα που θα δηλώσουν συμμετοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις χώρες που έχει μέχρι σήμερα δραστηριοποιηθεί το PTI, το 72% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι ανέπτυξε δεξιότητες που συνεισέφεραν σημαντικά, στην εύρεση εργασίας.

Παράλληλα, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την ICAP People Solutions, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς Executive Search & Selection στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, όταν ένας συμμετέχων ολοκληρώνει το Πρόγραμμα Απασχολησιμότητας του Prince’s Trust International, θα έχει άμεσα job interview με στέλεχος τoυ ομίλου εταιρειών ICAP.

Η Ann Newman, Head of Delivery for Europe, Middle East & North Africa at Prince’s Trust International, δήλωσε: «Η δημιουργία νέων ευκαιριών για κατάρτιση στην Ελλάδα μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε το συνεχώς αυξανόμενο ζήτημα της ανεργίας των νέων στη χώρα. Οι νέοι είναι πρόθυμοι να εργαστούν, περισσότερο από ποτέ. Αυτή η συνεργασία με τους Προσκόπους στην Ελλάδα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με έναν τέτοιο φανταστικό οργανισμό».

Με τη σειρά του ο Γιώργος Χάρος, Εκτελεστικός Διευθυντής στην ICAP People Solutions Α.Ε., δήλωσε: «H ICAP People Solutions, με ηγετική θέση, μεταξύ των εταιρειών Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς, στηρίζει δράσεις για την απασχόληση των νεών όσο και των ευαίσθητων, κοινωνικά, ομάδων. Η εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλει, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, και το Prince’s Trust International μας τιμά και ενίσχύει τις προσπάθειες μας, για την αξιοκρατική τοποθέτηση νέων, με σύγχρονες δεξιότητες στην αγορά εργασίας.»

Τέλος, ο Project Leader για το Πρόγραμμα στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Γιώργος Παστίδης, δήλωσε: «Το Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων δε θα μπορούσε να μην εστιάσει στην προσωπική ανάπτυξη των νέων ενηλίκων μελών του. Δε θα μπορούσε να μην έμπρακτα νοιαστεί για την απασχολησιμότητα τους. Πριν από λίγους μήνες ξεκίνησε μια σημαντική συνεργασία με το Ίδρυμα Prince’s Trust International που στόχο της έχει να εφοδιάσει τους νέους και τις νέες με σημαντικές δεξιότητες ώστε να αναζητήσουν και να βρουν την εργασία που επιθυμούν και τους ταιριάζει με υψηλές πιθανότητες επιτυχίας. Η δε συνεργασίας μας με την ICAP People Solutions είναι σημαντική γιατί συνδέει άμεσα το Πρόγραμμα και τους εκπαιδευόμενους με την αγορά εργασίας».

Περισσότερα για τους Έλληνες Προσκόπους μπορείτε να βρείτε στο www.gineproskopos.gr