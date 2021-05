Ψηφιακή εκπαίδευση και ασφάλιση: Σημαντικές κινήσεις από Eurolife και Generali

Η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί στοιχείο – κλειδί σ’ έναν σύγχρονο επιχειρηματικό και εργασιακό τοπίο γεμάτο προκλήσεις. Πόσο μάλλον δε, τώρα, που ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ψηφιακός. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν κατανοήσει το πόσο σημαντική είναι η ψηφιοποίηση των εργασιών σε εσωτερικό επίπεδο και όσον αφορά τις λειτουργίες που συνδέονται με συνεργάτες, δίκτυα και καταναλωτές.

Μπορεί να επικρατήσει ένα υβριδικό μοντέλο, ανάλογα τις ανάγκες και την εξειδίκευση που απαιτείται για κάθε μορφή ασφάλισης, η ραγδαία άνοδος της τεχνολογίας βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και νομοτελειακά η εκπαίδευση θα αποτελεί “βασικό οδηγό” για την συνέχεια, σε κάθε δραστηριότητα.

Ιδιαίτερης σημασίας προς αυτή την κατεύθυνση, ήταν τα νέα και οι δράσεις που ανακοινώθηκαν αυτές τις μέρες από γνωστές εταιρείες του κλάδου που πρωταγωνιστούν:

Μια παγκόσμια κοινότητα εκπαιδευόμενων

Οι άνθρωποι της Generali είχαν για μια ακόμη φορά την ευκαιρία να δουν τα οφέλη του προγράμματος We LEARN, που πραγματοποιείται συγχρόνως σε όλες τις χώρες του Ομίλου και φέρει το όνομα της παγκόσμιας εκπαιδευτικής πλατφόρμα τους Ομίλου, που είναι διαθέσιμη σε πάνω από 13.000 μοναδικούς χρήστες και προσφέρεται σε 10 γλώσσες, σε 30 χώρες ανά τον κόσμο. Η πλατφόρμα λειτουργεί με επιτυχία εδώ και δύο χρόνια, ενώ πρόσφατα έγινε διαθέσιμη και ως εφαρμογή για κινητά.

Το Πρόγραμμα We LEARN δημιουργήθηκε για να εφοδιάσει τους εργαζόμενους με τις νέες επιχειρηματικές, ψηφιακές και συμπεριφορικές δεξιότητες που κρίνονται ως απαραίτητες για να πετύχουν στην εργασία τους σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Συνδυάζει μαθήματα σε τάξη (δια ζώσης πριν την Covid-19 – πλέον ψηφιακά), αλλά και ψηφιακά, με διαδραστικό περιεχόμενο, συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας παγκόσμιας κοινότητας εκπαιδευόμενων.

Πέραν των ψηφιακών μαθημάτων, που είναι προσβάσιμα σε όλους, έχουν σχεδιαστεί εξειδικευμένα Mini-masters, ώστε να υποστηρίξουν τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας, με τη δημιουργία νέων επαγγελματικών ρόλων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, αυτά των Data Scientist και Actuary of the Future Μini Master. Δύο εξειδικευμένα προγράμματα για την εκπαίδευση μίας νέας γενιάς υψηλά καταρτισμένων εργαζομένων. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία της Generali Group Academy με κορυφαίους οργανισμούς όπως το MIP Politecnico di Milano, το MIB Trieste School of Management και την εταιρεία Willis Towers Watson.

Όπως αναφέρει η εταιρεία μόνο το 2020, 248 εργαζόμενοι, αριθμός που αγγίζει σχεδόν το σύνολο των εργαζόμενων, συμμετείχε σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενώ ο μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών παρακολούθησης ανά εργαζόμενο έφτασε τις 14,5 ώρες. Ο όμιλος, παράλληλα, δεσμεύεται πως θα συνεχίσει τις επενδύσεις στην ανάπτυξη των ανθρώπων της μέσα από καινοτόμα μαθησιακά εργαλεία και την υλοποίηση της επιτυχημένης στρατηγικής της. Ενδεικτικά, το 2020 επένδυσε, 58,7 εκ. ευρώ σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες παγκοσμίως.

Η Eurolife FFH εκπαιδεύει όλους τους ασφαλιστές

Sold out υπήρξε για το Eurolife Business Academy, την 1η ακαδημία ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους τους επαγγελματίες ασφαλιστές. Όπως ανακοινώθηκε επισήμως, μόλις σε 48 ώρες συμπληρώθηκαν οι διαθέσιμες θέσεις μέχρι τον Ιούλιο και η εταιρεία άνοιξε νωρίτερα τις εγγραφές για τους πρώτους κύκλους του φθινοπώρου.

Το περιεχόμενο του Eurolife Business Academy εστιάζει στους τομείς της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, των νέων τεχνολογιών, όπως τα data analytics & το AI, της απομακρυσμένης εργασίας, του digital marketing και των νέων καναλιών που δημιουργούν ευκαιρίες επαφής και επικοινωνίας με τους πελάτες.

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα μάθουν digital τρόπους για να εργάζονται πιο αποτελεσματικά σήμερα και θα εξοπλιστούν με τα εφόδια που θα χρειαστούν στο μέλλον της εργασίας τους.

Βάιος Κρόκος