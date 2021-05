Άνθρωπος 4.0: Το νέο βιβλίο του Δ. Λακασά για μια σοφή διαχείριση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης

Τι είναι η 4η Βιομηχανική Επανάσταση;

Ο άνθρωπος έχει φθάσει σε μια καμπή της εξελικτικής του πορείας και βρίσκεται για ακόμα μια φορά σε σταυροδρόμι, όπου καλείται να διαμορφώσει το μέλλον του.

Το βιβλίο Άνθρωπος 4.0 του Δημήτριου Λακασά (Για μια σοφή διαχείριση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης) επιχειρεί μια διείσδυση στα άδυτα των νέων τεχνολογιών με μια απλή ματιά και με την ίδια ματιά βλέπει το μέλλον της ανθρωπότητας.

Τάσσεται ξεκάθαρα και με επιχειρήματα υπέρ του ανθρώπου στο νέο δίλημμα «άνθρωπος ή μηχανή». Εν τέλει, θα επικρατήσει το φως ή το σκοτάδι στη νέα εποχή που έρχεται; Η μήπως αυτή η εποχή κιόλας ήρθε;

Το ανθρώπινο είδος εξελίσσεται παράλληλα με τα επιτεύγματά του. Τα τελευταία χρόνια η επιστήμη αναπτύσσεται ραγδαία, η τεχνολογία τρέχει με φρενήρεις ρυθμούς και γι’ αυτό ο άνθρωπος θα πρέπει να προλάβει τις εξελίξεις και να μην αφήσει τις εξελίξεις να τον προλάβουν. Για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, τα μοναδικά αυτά στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό όπως είναι η ευφυΐα, η ηθική, η αγάπη, το φιλότιμο.

Αυτές και άλλες πολλές αρχές και αξίες θα επιτρέψουν στον Άνθρωπο να εκμεταλλευτεί προς όφελός του τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες που προκύπτουν καθημερινά και να πετύχει τον απώτερο σκοπό του, τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0) είναι προ των πυλών και αναμένεται να αλλάξει πολλά, δεν πρέπει να αλλάξει όμως τον Άνθρωπο, αντ’ αυτού θα πρέπει να τον βελτιώσει. Η βελτιωμένη έκδοση του ανθρώπου είναι ο Άνθρωπος 4.0, ο οποίος ξέρει να χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες με σοφία και να τις χρησιμοποιεί για την καλυτέρευση της ζωής του.

Πώς η 4η Βιομηχανική Επανάσταση θα συνδράμει στη βελτίωση των ανθρώπων; Ποιες είναι οι δυνατότητες των τεχνολογικών εξελίξεων και ποιοι οι κίνδυνοι που δύνανται να οδηγήσουν την παγκόσμια κοινότητα προς μία απευκταία κατεύθυνση; Πώς η τεχνολογική πρόοδος θα αλλάξει και θα διευκολύνει το διεθνές επιχειρείν, αλλά θα μειώσει παράλληλα τη φτώχεια στον πλανήτη και θα προστατεύσει το περιβάλλον; Πώς οι γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές διαμάχες θα καθορίσουν τον ρου της τεχνολογικής προόδου και της εξέλιξης του Ανθρώπου; Ελλάδα, Ευρώπη, Κόσμος.

Σε ποιο στάδιο θα τους βρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και ποιος θα πρωταγωνιστήσει; Πολλά και δύσκολα ερωτήματα, η απάντηση όμως είναι απλή.

Είπαν για το βιβλίο…

Η σοφή διαχείριση της γνώσης θα αποτελέσει το σημείο-κλειδί στην επιτυχημένη εφαρμογή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, με τον Άνθρωπο 4.0 ως πρωταγωνιστή.

Ο Δημήτριος Λακασάς γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1973 στον Κολινδρό Πιερίας. Είναι CEO της Olympia Electronics A.E. Το 2017 ανακηρύχτηκε «Καινοτόμος επιχειρηματίας της χρονιάς» στον διαγωνισμό της EY – ERNST & YOUNG.

Έχει στο ενεργητικό του συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεις στον οικονομικό και επιχειρηματικό Τύπο. Έχει πτυχίο Οικονομικών και Marketing από το City College – University Of Sheffield και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Μ.Β.Α.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το University of Sheffield. Παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, έχει διατελέσει: Πρόεδρος του Συνδέσμου, Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), 2010 έως 2014, Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), 2013 έως 2015, Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΣΕΒ, 2004 έως 2019, Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕ), 1999 έως 2014, Ιδρυτής της δεξαμενής σκέψης Think Tank SEVE, Μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΗΔΕ ΑΠΘ).

Ο Δημήτρης Γούλιας γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1989 στη Λάρισα και μεγάλωσε στον Βόλο. Από το 2017 εργάζεται ως Οικονομικός Αναλυτής στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και είναι Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Έχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (BSc) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (Master in International Business) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.