Keep calm and relax: Ένα ψηφιακό… σπα

Ακριβώς όπως χρησιμοποιούμε ενεργά διάφορα διαδικτυακά εργαλεία σε όλους τους τομείς της ζωής μας, έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να φροντίσουμε και για την ευημερία μας. Έχοντας αυτό κατά νου, η Kaspersky δημιούργησε το Ψηφιακό Σπα – έναν μοναδικό ψηφιακό χώρο όπου οι χρήστες μπορούν να εξασκήσουν διάφορες διαδικτυακές τεχνικές χαλάρωσης με στόχο να τους βοηθήσουν να διαχειριστούν το ψηφιακό τους στρες και άγχος.

Σήμερα, περνάμε ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας στο Διαδίκτυο – από μελέτη, εργασία και αγορές μέχρι αναζήτηση της αγάπης και οικοδόμηση κοινοτήτων. Ωστόσο, εξακολουθούμε να μαθαίνουμε να καλλιεργούμε αυτήν τη σχέση με την τεχνολογία, ώστε να μπορούμε να εμπιστευόμαστε καλύτερα τα συστήματα και τις συσκευές με τα προσωπικά μας δεδομένα και να τα χρησιμοποιούμε πιο προσεκτικά για να αποφύγουμε πιθανό άγχος ή εξάντληση. Παρουσιάζοντας την πλατφόρμα «Ψηφιακό Σπα » , η Kaspersky στοχεύει να σας κάνει να νιώσετε πιο δυνατοί ενώ αντιμετωπίζετε λιγότερο ψηφιακό άγχος, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε την τεχνολογία, χωρίς ανησυχία.

«Η πανδημία είχε έντονο αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των ανθρώπων – υπήρξε τεράστια αιτία άγχους και αύξησε το αίσθημα τρωτότητας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η βασική μας ανθρώπινη ανάγκη για ασφάλεια – όπως αναφέρεται στην πυραμίδα του Maslow – απειλήθηκε. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι κοινωνικές δραστηριότητες έχουν μειωθεί και πολλοί άνθρωποι έχουν στραφεί στην τηλεργασία, σημαίνει ότι έχουμε λιγότερο ελεύθερο χρόνο και μικρότερες πιθανότητες να μειώσουμε το άγχος από την εργασία και να αποσυνδεθούμε από αυτήν. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της τηλε-υγείας και των ψηφιακών εργαλείων για τη βελτίωση της ψυχικής μας υγείας έχει ενισχυθεί», σχολιάζει η Berta Vall, Dr. in Psychology, associate professor at Faculty of Psychology, Education and Sports Sciences, Blanquerna (Ramon Llull University).

Στην πλατφόρμα «Ψηφιακό Σπα», οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν διάφορες διαδικασίες χαλάρωσης:

“ Endless serenity ” (ένα σύνολο οπτικοακουστικών διαλογισμών)

“ Sound therapy ” (ηχητική χαλάρωση με φουτουριστικό ήχο)

“ Fitness selfie ” (ένα σύνολο ασκήσεων προσώπου που αποσκοπούν στην απομάκρυνση σημαδιών άγχους και αρνητικών συναισθημάτων)

“ Digital stress balls ” (διαλογισμός κατά του άγχους μέσω της αφής)

Όταν εισέρχονται στην αρχική σελίδα, οι επισκέπτες του Ψηφιακού Σπα μπορούν να επιλέξουν το εργαλείο που πιστεύουν ότι θα τους ωφελήσει περισσότερο εκείνη τη στιγμή, ή μπορούν να περάσουν από ένα διαγνωστικό τεστ για να μάθουν τα συνολικά τους επίπεδα άγχους. Μετά τη δοκιμή, η πλατφόρμα προσφέρει ένα σύνολο τεχνικών χαλάρωσης στην πιο κατάλληλη σειρά.

Όλες οι διαδικασίες βασίζονται σε αποδεδειγμένες τεχνικές αυτο-χαλάρωσης και οι επιπτώσεις τους μπορούν να ενισχυθούν μέσω της επανάληψης. Επιπλέον, δημιουργήθηκε μια σειρά από ειδικούς ήχους – το Jupiter techno, το άπειρο μιας μαύρης τρύπας και ο ψίθυρος ενός φιλικού cyborg – αποκλειστικά για τη θεραπεία “Sound therapy” του Ψηφιακού Σπα.

Η Δρ. Berta Vall προσθέτει: «Για παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το 70% των χωρών που ερωτήθηκαν έχουν υιοθετήσει τηλεϊατρική ή τηλεθεραπεία για ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη (MHPSS). Αυτές οι νέες ψηφιακές λύσεις υγείας βοηθούν τα άτομα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ενίσχυση της ψυχικής τους ευημερίας. Επιπλέον, επιτρέπει στους οργανισμούς να προωθήσουν την ψυχική υγεία των εργαζομένων τους, επιτρέποντάς τους την πρόσβαση σε αυτά τα ψηφιακά εργαλεία».

«Ο τελευταίος χρόνος ήταν δύσκολος για όλους. Η πανδημία και η μαζική μετάβαση σε απομακρυσμένη εργασία έχουν επηρεάσει όχι μόνο τις επιχειρηματικές διαδικασίες, αλλά και την ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για να μπορέσετε να προσαρμοστείτε γρήγορα σε νέες συνθήκες και να παραμείνετε αποτελεσματικοί, χρειάζεστε πολλή σωματική και πνευματική δύναμη και είναι πολύ πιθανό να προκύψουν προβλήματα όπως το αυξημένο στρες και το άγχος. Η πρόσφατη έρευνά μας έδειξε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος εξάντλησης για όσους εργάζονται στην πληροφορική λόγω του υψηλού φόρτου εργασίας και είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να κάνουν διαλείμματα και να χαλαρώνουν. Στην Kaspersky, πιστεύουμε ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη και νέα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν το άγχος και να βρουν ηρεμία. Ελπίζουμε ότι η πλατφόρμα Cyber Spa θα βοηθήσει τους ανθρώπους να χαλαρώσουν κατά τη διάρκεια μιας κουραστικής εργάσιμης ημέρας και να βρουν τη σωστή ισορροπία», σχολιάζει η Kristina Branchugova, Brand Communications Group Manager στην Kaspersky.