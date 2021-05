MetLife: δέσμευση και αριστεία στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής

H MetLife, Inc. απέσπασε το βραβείο ENERGY STAR® Partner of the Year Sustained Excellence Award 2021, που απονέμεται από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Ενέργειας των Η.Π.Α.

Το βραβείο Sustained Excellence αποτελεί την ύψιστη διάκριση στο πλαίσιο του προγράμματος ENERGY STAR. Απονέμεται σε εταιρίες, οι οποίες έχουν αναλάβει μακροπρόθεσμη δέσμευση και ηγετικό ρόλο, στην προσπάθεια για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και προστασίας της δημόσιας υγείας, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας.

Η MetLife, η οποία έχει αναδειχθεί ως ENERGY STAR Partner of the Year για τρεις συνεχείς χρονιές, κατέκτησε φέτος την κορυφαία διάκριση, σε αναγνώριση της διαρκούς αριστείας της σε θέματα περιβάλλοντος.

«Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής μας αποστολής, που είναι να οικοδομούμε ένα ασφαλέστερο μέλλον. Υπηρετώντας αυτό το σκοπό, προσπαθούμε να λειτουργούμε με βιώσιμο τρόπο, αλλά και να στηρίζουμε τους συνεργάτες και τους κοινωνικούς εταίρους μας, στην προσπάθειά τους για περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιλογές. Είμαστε υπερήφανοι για αυτή τη διάκριση και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με το πρόγραμμα ENERGY STAR» δήλωσε σχετικά ο Jon Richter, Chief Sustainability Officer της MetLife.

Το 2020 η MetLife ανακοίνωσε 11 νέους Περιβαλλοντικούς Στόχους για το 2030, με επίκεντρο τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από τη λειτουργία της εταιρίας, καθώς και την αξιοποίηση των επενδύσεων, των προϊόντων και των υπηρεσιών της για την προστασία των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Στους στόχους αυτούς περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στη βάση τοποθεσίας, κατά 30%.

Από το 2016, η MetLife επιτυγχάνει σε ετήσια βάση ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, για τα γραφεία και το στόλο της παγκοσμίως, καθώς και για τα επαγγελματικά ταξίδια.

Η δέσμευση της MetLife σε ένα βιώσιμο περιβάλλον αποτυπώνεται και σε μια σειρά από πρωτοβουλίες και διακρίσεις:

Είναι η πρώτη αμερικανική ασφαλιστική εταιρία που συνυπέγραψε το Global Compact των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη εθελοντική πρωτοβουλία βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συμπεριλαμβάνεται για πέντε συνεχείς χρονιές, στο Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones Sustainability Index για τη Βόρειο Αμερική.

για τη Βόρειο Αμερική. Εφαρμόζει ένα Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης (Sustainable Financing Framework), με σκοπό την περαιτέρω εναρμόνιση των επιχειρηματικών και επενδυτικών της δραστηριοτήτων με το στόχο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και δράσεις της MetLife’s είναι διαθέσιμες στη σελίδα MetLife.com/Sustainability.