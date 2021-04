Groupama Ασφαλιστική: Σταθερά ένα από τα 10 ελληνικά Best Workplaces

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Groupama Ασφαλιστική, διακρίθηκε ως μία από τις δέκα «μεγάλες επιχειρήσεις» (με προσωπικό άνω των 251 εργαζομένων) με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα (“Best Workplaces 2021”).

Oπως κάθε χρόνο, ο φορέας Great Place to Work®Hellas μέσω του θεσμού “Best Workplaces” απένειμε τα ομώνυμα βραβεία στις εταιρείες με τα υψηλότερα αποτελέσματα στην έρευνα Best Workplaces 2021, τη μεγαλύτερη έρευνα αξιολόγησης εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Μετά από έναν χρόνο εργασίας υπό συνθήκες πανδημίας, η νέα βράβευση της Groupama Ασφαλιστικής αποδεικνύει ότι η προσαρμογή της εταιρείας στη νέα πραγματικότητα δεν κλόνισε στο ελάχιστο την προσήλωση στην παροχή βέλτιστων συνθηκών εργασίας στο προσωπικό και στους συνεργάτες της. Η εταιρική κουλτούρα της Groupama Ασφαλιστικής, η οποία βασίζεται στις αξίες της εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού, αποτέλεσε τον οδηγό για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των εργαζομένων, παρά την πρωτόγνωρη παγκόσμια συγκυρία.

Ο Γενικός Διευθυντής της Groupama Ασφαλιστικής Χρήστος Κάτσιος ανέφερε σχετικά: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία μας η τρίτη συνεχόμενη βράβευσή της, ως ένα από τα Best Workplaces στην Ελλάδα. Ακόμα περισσότερο φέτος, το συγκεκριμένο βραβείο έρχεται ως επιστέγασμα της προσπάθειάς μας να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην τηλεργασία, την ασφάλεια των ανθρώπων μας και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας, διατηρώντας πάντα το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης και των δύο πλευρών. Το αποτέλεσμα της εξίσωσης έχει θετικό πρόσημο και δικαιώνει τις διαχρονικές επιλογές μας, ωστόσο δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο για εταιρείες του δικού μας μεγέθους. Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με πίστη στις αξίες μας, οι οποίες τοποθετούν τον άνθρωπο στο επίκεντρο- ως εργαζόμενο, συνεργάτη ή ασφαλισμένο- και την Groupama Ασφαλιστική «Σίγουρα δίπλα του».