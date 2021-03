Οι δείκτες ESG συνδέουν την INTERAMERICAN με τον Ελληνικό Σύλλογο Αποφοίτων του LSE

Η νέα κατάσταση μετά την πανδημία στις επενδύσεις και στις αγορές υπό την επίδραση των δεικτών ESG (Environmental, Social, Governance) είναι το θέμα του live webinar που οργανώνεται από τον Ελληνικό Σύλλογο Αποφοίτων του London School of Economics and Political Sciences (HAALSE) στις 30 Μαρτίου, με τίτλο: «ESG in the time of COVID-19». Ποιά είναι η επόμενη ημέρα στις επενδύσεις μετά την πανδημία; Πώς θα λειτουργήσουν η αγορά, οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο; Πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο στις επενδύσεις και στις επιχειρήσεις υπό την επίδραση των κριτηρίων ESG, καθώς και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης; Είναι θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τους ομιλητές του webinar, που θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω YouTube και Facebook.

Η INTERAMERICAN είναι χορηγός της εκδήλωσης, μαζί με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. Για την εταιρεία, η χορηγική σύμπραξη υπογραμμίζει το έμπρακτο ενδιαφέρον της για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα πάνω στις επιταγές της σύγχρονης αντίληψης για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο μιας υπεύθυνης διακυβέρνησης όπου συνεκτιμώνται τα κριτήρια ESG στους όρους της βιωσιμότητας. Η INTERAMERICAN, έχοντας ενσωματώσει σταδιακά στη στρατηγική της εδώ και αρκετά χρόνια την εταιρική ευθύνη, αποδίδει σήμερα ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνδεση των εμπορικών δραστηριοτήτων της με την αξία που δημιουργεί έναντι όλων των ενδιαφερομένων μερών. Με δεσμεύσεις, τόσο ως προς τη βάση των 10 Αρχών του Global Compact και των Αρχών της Αειφόρου Ασφάλισης (PSI) του UNEPFI όσο και ως προς την κατεύθυνση των 17 παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) της Ατζέντας 2020-2030 του Ο.Η.Ε. που έχει υιοθετήσει, η INTERAMERICAN έχει μια ευδιάκριτη θέση στην «πρώτη γραμμή» της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα (The Most Sustainable Companies – Top level). Επισημαίνεται ότι η εταιρεία αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Global Compact Network Hellas και κύριο μέλος του CSR Hellas.

Η συγκυρία της πανδημίας, της πρώτης «κρίσης βιωσιμότητας» του 21ου αιώνα, είναι καταλυτική για την υιοθέτηση και εφαρμογή των κριτηρίων ESG, οδηγώντας σε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές και η αγορά συνολικά. Ειδικότερα, η πανδημία επιβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις δεν συνιστούν μόνο οικονομικές μονάδες, επομένως η χρήση αποκλειστικά χρηματοοικονομικών κριτηρίων στην αξιολόγηση της απόδοσής τους είναι ελλιπής. Έννοιες, όπως η πράσινη ανάπτυξη, η κυκλική οικονομία, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, η προστασία των συμφερόντων των συμμετόχων (stakeholders), η συμπερίληψη και η διαφορετικότητα, έρχονται να συμπληρώσουν αυτά τα κενά, διεκδικώντας ίση βαρύτητα με τους χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες. Αυτό το νέο πλαίσιο που δημιουργείται στην παγκόσμια αγορά και το οποίο θα επηρεάσει μετά την COVID-19 το σύνολο των επιχειρήσεων και οργανισμών που λειτουργούν και στη χώρα μας, θα αποτελέσει το επίκεντρο της συζήτησης που διοργανώνει ο HAALSE με εκπροσώπους του πολιτικού, επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου.

Ομιλητές στο webinar θα είναι οι: Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος Δ.Σ. του CSR Hellas και μέλος του Δ.Σ. του CSR Europe, Λίλιαν Νεκταρίου, Franchise Country Director (Greece, Cyprus, Malta) της CocaCola Hellas, Mark Hempstead, Ηead of Alternative Investments for Europe, the Middle East and Africa, J.P. Morgan Wealth Management (Λονδίνο), Χλόη Λασκαρίδη, senior member of the BoD, Lampsa Hellenic Hotels S.A. και μέλος Δ.Σ. του ACLCF και Δρ Ιωάννης Ιωάννου, Associate Professor of Strategy and Entrepreneurship, London Business School. Συντονίστρια του webinar θα είναι η Ιζαμπέλλα Μ. Τσίρμπα, Δικηγόρος Χρηματοοικονομικού Δικαίου και Νομική Σύμβουλος, υπεύθυνη συμμετοχής μελών και εξεύρεσης οικονομικών πόρων του HAALSE. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, θα απευθύνει χαιρετισμό ο Δρ Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του HAALSE, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιατρικού Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και θα είναι ανοικτή στο κοινό κατόπιν σχετικής προεγγραφής στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://lse-alumni.gr/el/live-webinar-esg-in-the-time-of-covid-19/. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα είναι εφικτή η υποβολή ερωτήσεων μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: events@lse-alumni.gr