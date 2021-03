Palazzo Berlam in Trieste in a photo taken in May 2020 after its complete renovation; the building will be home to the Generali Group Academy

Iσχυρή η κεφαλαιακή θέση του Ομίλου Generali Λειτουργικά κέρδη 5,2 δισ. ευρώ ( + 0,3%) ανακοίνωσε Όμιλος Generali για ολόκληρο το έτος 2020, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πολύ ισχυρή κεφαλαιακή του θέση. Τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 70,7 δισεκατομμύρια ευρώ καταγράφοντας άνοδο 0,5%, ενώ τα καθαρά κέρδη το περασμένο έτος διαμορφώθηκαν στο 1.744 εκατομμύρια ευρώ (-34,7%), επηρεασμένα από έκτακτες απομειώσεις στις επενδύσεις κυρίως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με το asfalisinet.gr. Η πολύ καλή κεφαλαιακή θέση του ομίλου επιβεβαιώθηκε με τον δείκτη φερεγγυότητας να ανέρχεται στο 224%. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή είναι 1,47 €, χωρισμένο σε δύο δόσεις 1,01 € και 0,46 €, αντίστοιχα. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα που ομίλου για το 2020 εδώ Generali ασφάλιστρα μέρισμα όμιλος φερεγγυότητα