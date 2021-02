Palazzo Geiringer, headquarters of Generali in Trieste: the façade

Fenice 190: Mια νέα επενδυτική πρωτοβουλία της Generali ύψους 3,5 δισ. ευρώ Η πρωτοβουλία Fenice 190 σηματοδοτεί την έναρξη της 190ης επετείου της Assicurazioni Generali, που ιδρύθηκε στην Τεργέστη το 1831

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ έχουν ήδη διατεθεί μέσω 10 επενδυτικών ταμείων που επικεντρώνονται στις υποδομές, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, τις ΜμΕ, την πράσινη στέγαση, τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και την εκπαίδευση

Οι πρωτοβουλίες που προγραμματίζονται για τον εορτασμό της 190ης επετείου περιλαμβάνουν τα εγκαίνια του Procuratie Vecchie στη Βενετία για πρώτη φορά μετά από 500 χρόνια, καθώς γίνεται ο παγκόσμιος κόμβος του Human Safety Net

Ξεκινά η πρώτη έκδοση βραβείων EnterPrize, αφιερωμένη στις πιο βιώσιμες ΜμΕ Τεργέστη – Η Generali Ιδρύθηκε στην Τεργέστη στις 26 Δεκεμβρίου 1831 και κλείνει φέτος τα 190 χρόνια. Αυτή η ιστορική επέτειος θα εορταστεί το 2021 με μια σειρά πρωτοβουλιών για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Για να τιμήσει αυτήν την περίσταση, η Generali ανακοινώνει το Fenice 190, ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της ανάκαμψης των ευρωπαϊκών οικονομιών, που επλήγησαν από την Covid-19, ξεκινώντας από την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία και στη συνέχεια να στοχεύσει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Generali, καθ ‘όλη τη διάρκεια των πέντε ετών του σχεδίου. Το Fenice 190 θα καταστήσει μόνιμες τις έκτακτες πρωτοβουλίες που δρομολογήθηκαν το 2020 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, οι οποίες περιλάμβαναν επενδύσεις για τη στήριξη των ΜμΕ και της πραγματικής οικονομίας που ήδη ξεπερνούν τον καθιερωμένο στόχο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Για να προστεθεί σε αυτό το αρχικό ποσό, η Generali δεσμεύεται για τη δέσμευση 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, τα επόμενα 5 χρόνια, για βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω διεθνών επενδυτικών ταμείων που θα επικεντρώνονται στις υποδομές, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, τις ΜμΕ, την πράσινη στέγαση, τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και την εκπαίδευση. Ο Philippe Donnet, Generali Group CEO, τόνισε: “Η Generali είναι μία από τις λίγες εταιρείες στον κόσμο που μπορεί να καυχηθεί για μια τόσο μακρά ιστορία. Διαθέτει εξαιρετικό πλούτο γνώσεων και εμπειρίας, χάρη στον οποίο ο Όμιλος είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα καλύτερο μέλλον για τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται, τόσο ως ασφαλιστικός οργανισμός όσο και ως κοινωνικός εταίρος. Η 190η επέτειος συμπίπτει σε μία καθοριστική χρονιά, κατά την οποία πρέπει να ξεπεράσουμε τη σοβαρότερη παγκόσμια κρίση της μεταπολεμικής εποχής και να θέσουμε τα θεμέλια για μια παγκόσμια ανάκαμψη ευρείας κλίμακας. Με το σχέδιο Fenice 190, θέλουμε να διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο σε αυτό το ταξίδι, αφήνοντας μια πλούσια κληρονομιά για το μέλλον, με σημαντική στήριξη στους πιο καινοτόμους, βιώσιμους και στρατηγικούς τομείς για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τη συμπερίληψη εκείνων που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση». Το σχέδιο Fenice 190 υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας επενδύσεων Generali Investments και είναι ανοιχτό σε κεφάλαια τρίτων και θεσμικούς επενδυτές καθώς και σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, που μπορούν να συμμετέχουν στην κατανομή των επενδύσεων με βάση τους δικούς τους στόχους. Η επιλογή των πρωτοβουλιών καθοδηγείται από μια επιτροπή επενδύσεων της Επιχειρηματικής Μονάδας Asset & Wealth Management, με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Carlo Trabattoni, με ειδικούς επί θεμάτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, βιωσιμότητα, ιδιωτικές αγορές, πιστώσεις και ίδια κεφάλαια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Generali Real Estate, Aldo Mazzocco, είναι υπεύθυνος της επιτροπής που χρησιμοποιεί μια προσέγγιση που βασίζεται στη συμμόρφωση με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και στον ειδικό στόχο να έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάκαμψη και την πραγματική οικονομία στην Ευρώπη. Μέχρι σήμερα, έχουν ήδη εντοπιστεί 10 επενδυτικές ευκαιρίες για τη δέσμευση ύψους 1,05 δισεκατομμυρίων ευρώ, και αφορούν στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, στην πράσινη στέγαση και στις υποδομές με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, στην υγεία και στην ενεργειακή μετάβαση με εστίαση στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα. Οι εορτασμοί της 190ης Επετείου της Generali The Gabriele Galateri di Genola, Πρόεδρος της Assicurazioni Generali, δήλωσε: “Σήμερα περισσότερο από ποτέ, σε ένα άνευ προηγουμένου πλαίσιο, ο Όμιλος Generali προτίθεται να οικοδομήσει ένα κοινό και βιώσιμο όραμα για το μέλλον. Το 2021, έτος που ελπίζουμε ότι θα σηματοδοτήσει την έναρξη της οικονομικής ανάκαμψης, εορτάζουμε την επέτειό μας μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών που συνδέουν το παρελθόν και το μέλλον για να προσφέρουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Δεσμευόμαστε να αποτελέσουμε μέρος της ανάπτυξης προς μια ολοένα και πιο βιώσιμη κοινωνία εφαρμόζοντας το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα Fenice 190. Παράλληλα, σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε την εξαιρετική κληρονομιά τεχνογνωσίας και ιστορίας του Ομίλου, ώστε να παρέχουμε γνώση και έμπνευση για τις μελλοντικές γενιές”. Η Generali γιορτάζει 190 χρόνια ιστορίας με μια σειρά πρωτοβουλιών που λαμβάνουν χώρα καθ ‘όλη τη διάρκεια του 2021. Ο Δεκέμβριος θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης και ανακαίνισης που επιβλέπει ο David Chipperfield Architects για το Procuratie Vecchie στη Βενετία, το οποίο θα ανοίξει για το κοινό μετά από 500 χρόνια, αποτελώντας τον παγκόσμιο κόμβο του Παγκόσμιου Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Human Safety Net. Το The Human Safety Net ιδρύθηκε το 2017 με αποστολή την απελευθέρωση των δυνατοτήτων των ευπαθών κοινωνικά ατόμων, ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών και των κοινοτήτων τους. Τα προγράμματα προσφέρουν υποστήριξη σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας 0-6 ετών και προωθούν την ένταξη των προσφύγων μέσω της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Το Human Safety Net είναι «παρών» σε 23 χώρες, σε στενή συνεργασία με ένα δίκτυο περισσότερων από 50 μη κερδοσκοπικών οργανισμών για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου του στις κοινότητες. Πρόκειται για μια πλατφόρμα κοινωνικής καινοτομίας που θα φιλοξενήσει δραστηριότητες στη Βενετία ως βάση για την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τα πιο επείγοντα ζητήματα της κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Generali επιδιώκει να μετατρέψει τη Βενετία σε έδρα βιωσιμότητας. Το φθινόπωρο θα δούμε την πρώτη έκδοση του EnterPrize, μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στις ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με στόχο να τις ενθαρρύνει να υιοθετήσουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, να παράσχει προβολή σε όσους το έχουν ήδη πράξει και να τονώσει τον δημόσιο διάλογο επί του θέματος. Μια διαδικτυακή πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη λήψη περιεχομένου και πληροφοριών σχετικά με τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η πρώτη έκδοση μιας Λευκής Βίβλου για τη βιωσιμότητα που δημιουργήθηκε με το Πανεπιστήμιο Bocconi, αφιερωμένη στις επιπτώσεις της εισαγωγής αρχών βιωσιμότητας στις ευρωπαϊκές ΜμΕ. Στους εορτασμούς της 190ης επετείου θα συμμετάσχουν η Τεργέστη – η πόλη όπου ιδρύθηκε η Generali το Δεκέμβριο του 1831 – και η τοπική κοινότητα. Στους νέους χώρους του Palazzo Berlam, που ανακαινίστηκαν πρόσφατα από τον αρχιτέκτονα Mario Bellini, τα Ιστορικά Αρχεία της Εταιρείας θα ανοίξουν για το κοινό με μια καινοτόμο διαδραστική μορφή. Μαθήματα στην Ακαδημία του Ομίλου, στο Palazzo Berlam το νέο παγκόσμιο εκπαιδευτικό κέντρο, θα ξεκινήσουν επίσης. Συνεχίζοντας την παράδοση της Generali, ο Όμιλος θα αναθέσει σε πέντε νέους Ιταλούς και διεθνείς καλλιτέχνες το καθήκον να σχεδιάσουν επετειακό διαφημιστικό υλικό, βασισμένο σε πέντε βασικούς τομείς για τον Όμιλο, με τίλο “This is Tomorrow”. Περισσότεροι από 70.000 εργαζόμενοι του Ομίλου θα διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο στον εορτασμό του οροσήμου των 190 χρόνων ιστορίας. Μέσα από μια παγκόσμια πρωτοβουλία θα τους ζητηθεί να πουν την προσωπική τους «ιστορία» στην Generali σε μια ειδική πλατφόρμα, συνδυάζοντας την προσωπική εμπειρία με την πλούσια κληρονομιά της Εταιρείας. Ο διαγωνισμός θα επιλέξει τις καλύτερες ιστορίες, προσδιορίζοντας 190 “Λιοντάρια” που θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν ενεργά στις πρωτοβουλίες της 190ης επετείου της Generali. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου, https://www.generali.com/Generali-190-Anniversary, μια νέα ενότητα αφιερωμένη στην επέτειο θα παρουσιάζει τις κύριες πρωτοβουλίες καθώς και περιεχόμενο που σχετίζεται με την ιστορία της Generali. Fenice 190 Generali Τεργέστη