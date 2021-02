7 στις 10 γυναίκες στον χώρο της τεχνολογίας συμφωνούν ότι επιλέχθηκαν με βάση τις δεξιότητές τους

Σχεδόν οι μισές συμφωνούν ότι η ισότητα των φύλων βελτιώνεται μεταξύ των ομάδων που εργάζονται εξ αποστάσεως

Περισσότερες από τις μισές (56%) γυναίκες στον χώρο της τεχνολογίας έχουν δει τα επίπεδα της ισότητας των φύλων να βελτιώνονται στον χώρο εργασίας τους τα τελευταία δύο χρόνια, με ένα επιπλέον 70% να συμφωνεί ότι οι δεξιότητες και η εμπειρία τους εξετάστηκαν χωρίς μεροληψία κατά την υποβολή αίτησης για τον πρώτο τους ρόλο στον τομέα της πληροφορικής ή της τεχνολογίας. Αλλά τα ευρήματα από τη νέα έκθεση Women in Tech της Kaspersky, Where are we now? Understanding the evolution of women in technology, τονίζουν επίσης ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης.

Η ιδέα της ισότητας των φύλων αφορά και τις έννοιες των αντιλήψεων, των συναισθημάτων, των στερεοτύπων και των ευκαιριών. Με βάση αυτό, ένα θετικό σημάδι εξέλιξης προέρχεται από περισσότερα από τα δύο τρίτα των γυναικών (69%) που τώρα αισθάνονται σίγουρες ότι οι απόψεις τους γίνονται σεβαστές από την πρώτη κιόλας ημέρα σε έναν τεχνολογικό ρόλο. Τα αυξημένα επίπεδα τηλεργασίας που παρατηρήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος είχαν επίσης συγκριτικά θετικό αποτέλεσμα, με το 46% των γυναικών να συμφωνούν ότι η ισότητα των φύλων βελτιώνεται μεταξύ των ομάδων που εργάζονται εξ αποστάσεως.

Συνολικά, η έρευνα εξετάζει το μακρύ ταξίδι προς την πραγματική ισότητα των φύλων, με πλήρη αναστοχασμό πάνω στα αποτελέσματα που διατίθενται μέσω του ειδικού ιστότοπου https://wit.kaspersky.com/. Παρά την παγκόσμια βελτίωση των αντιλήψεων σχετικά με την εκπροσώπηση των φύλων, πάνω από το ένα τρίτο (38%) των γυναικών ισχυρίζονται ότι η έλλειψη γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας τις καθιστά επιφυλακτικές στο να εισέλθουν στον χώρο.

Ενώ τα μεγέθη αυτά μπορεί να φαίνονται σχετικά χαμηλά, υπογραμμίζουν το χάσμα μεταξύ σταδιακής βελτίωσης και πλήρους ισότητας. Αυτή η ιδέα ενισχύεται και από την ευρύτερη συνειδητοποίηση ότι το 44% των γυναικών υποστηρίζουν ότι οι άνδρες προχωρούν γρηγορότερα από ό, τι αυτές στον τεχνολογικό χώρο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας παρόμοιος αριθμός (41%) συμφωνεί ότι μια πιο ίση κατανομή των φύλων θα ήταν ευνοϊκή για τη βελτίωση της εξέλιξης της σταδιοδρομίας και τη διόρθωση αυτής της αναντιστοιχίας, η έκθεση μπορεί να συμπεράνει ότι η σύνδεση μεταξύ της εκπροσώπησης, και των συνολικών συμπεριφορών, των ευκαιριών και της ισότητας, δεν έχει ακόμα επιτευχθεί.

Μια διαδικτυακή παγκόσμια επισκόπηση, η οποία έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τα ευρήματα της έρευνας, δείχνει επίσης ότι η πρόοδος κινείται με διαφορετικό ρυθμό σε διάφορες περιοχές: από την Ευρώπη όπου η ισορροπία μεταξύ των φύλων φαίνεται να έχει επιδεινωθεί πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια, στη Βόρεια Αμερική όπου η μετάβαση στην τηλεργασία μπορεί να έχει επιταχύνει την ισορροπία, στη Λατινική Αμερική όπου η εκπαίδευση οδηγεί στην ενδυνάμωση των νέων γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας· και τέλος, στην Ασία – Ειρηνικό όπου ο εκφοβισμός μεταξύ των γυναικών μόλις τώρα ξεπερνιέται μέσα από επιτυχημένες ιστορίες.

Για να εξασφαλιστεί ότι οι θετικές εμπειρίες σταδιοδρομίας των γυναικών αντικατοπτρίζονται σε όλο τον κόσμο, απαιτούνται βασικά βήματα και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη μιας σταδιοδρομίας στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής περισσότερων προγραμμάτων καθοδήγησης ή πρακτικής άσκησης για την παροχή πρόσβασης σε ευκαιρίες και εμπειρία. Αλλά για να εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η βιομηχανία τεχνολογίας είναι ένα μέρος για τις γυναίκες να εργαστούν και να επιτύχουν, το ταξίδι πρέπει να ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.

«Το ζήτημα των στερεοτύπων φύλου πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ πριν οι γυναίκες εισέλθουν στον χώρο εργασίας. Πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο, να τραβήξει και να ενθαρρύνει το ενδιαφέρον για την πληροφορική και τους τομείς της τεχνολογίας. Η εργασία μας στην Kaspersky με μαθητές σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο έχει ως στόχο να πυροδοτήσει αυτό το ενδιαφέρον σε νεαρή ηλικία και να παρέχει πληροφορίες για το πώς μπορεί να μοιάζει μια καριέρα στην τεχνολογία. Το πρώτο βήμα προς μια νέα κατεύθυνση είναι πάντα το πιο δύσκολο. Χωρίς ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, τα κορίτσια μπορούν να αγωνίζονται για να βρουν αδελφές ψυχές σε online κοινότητες ή σε σχετικές εκδηλώσεις offline. Πρέπει να δουν ότι οι επαγγελματίες πληροφορικής είναι απλοί άνθρωποι με διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες, και ότι ο καθένας μπορεί να επιδιώξει να ενταχθεί στον τεχνολογικό χώρο», σχολιάζει η Noushin Shabab, Senior Security Researcher, Παγκόσμια Ομάδα Έρευνας και Ανάλυσης της Kaspersky.

Πολλές εταιρείες σε όλο τον κόσμο αρχίζουν επίσης να εισάγουν ποσοστώσεις που εγγυώνται περισσότερη ίση εκπροσώπηση μεταξύ των εργαζομένων. Περισσότερο από την προσθήκη αριθμών, έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την πιθανότητα διαφοροποιημένων συμπεριφορών και μειωμένου σεξισμού στους χώρους εργασίας, να φτάνουν περισσότερες γυναίκες σε ανώτερες θέσεις, και να δημιουργηθούν περισσότερα πρότυπα που μπορούν να μοιραστούν θετικές εμπειρίες σταδιοδρομίας με νέες γυναίκες που εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισέλθουν στον χώρο της τεχνολογίας. Ωστόσο, οι ποσοστώσεις δεν είναι ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί η δυναμική και να εξασφαλιστεί περαιτέρω πρόοδος για τις γυναίκες στην τεχνολογία.

«Υπάρχει ένα διάσημο ρητό που λέει ότι “δεν μπορείς να είσαι αυτό που δεν μπορείς να δεις”. Τα τελευταία χρόνια, έχουν υπάρξει αυξανόμενες εκκλήσεις για τη βελτίωση της εκπροσώπησης των γυναικών στην τεχνολογία και την πληροφορική … Ενώ οι ποσοστώσεις μπορούν να αντιπροσωπεύουν έναν σχετικά γρήγορο τρόπο για την αντιμετώπιση του ζητήματος, η βιομηχανία της τεχνολογίας έχει αποδειχθεί ότι είναι θεσμικά μισογυνιστική με τρόπους που σημαίνουν ότι ακόμη και οι ποσοστώσεις είναι ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση της ανισορροπίας των φύλων ή βοηθώντας την εξέλιξη των γυναικών σε ανώτερους ρόλους πληροφορικής», σχολιάζει η Δρ. Ronda Zelezny, Συνιδρύρια και Διευθύντρια της Panoply Digital, και μέλος της Ada’s List .

Και προσθέτει: «Δεδομένου αυτού, υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουμε πέρα από τις ποσοστώσεις. Μια πρώτη σύσταση είναι να εφαρμοστούν οι τυφλές πρακτικές πρόσληψης που βοηθούν να αφαιρέσουν τις προσωπικές προκαταλήψεις από τη διαδικασία απόκτησης ταλέντων. Αυτό περιλαμβάνει την αφαίρεση των πληροφοριών αναγνώρισης από τις αιτήσεις, την τροποποίηση της γλώσσας στις αγγελίες εργασίας για την εξάλειψη των προκαταλήψεων φύλου υπέρ των ανδρών υποψηφίων, και τη διασφάλιση ότι η επιλογή των υποψηφίων είναι απαλλαγμένη από μεροληψία με τη χρήση διαφόρων επιτροπών πρόσληψης (αντί μεμονωμένων ατόμων), recruiters εκπαιδευμένων για την εξάλειψη της μεροληψίας από τις διαδικασίες πρόσληψης, και ίσως τελικά πραγματικά ευφυών αλγόριθμων που δημιουργούνται από διαφορετικές ομάδες που μπορούν να βοηθήσουν με τη διαδικασία αναγνώρισης υποψηφίων».

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τρέχουσα πορεία των γυναικών στην τεχνολογία, και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση περαιτέρω στο μέλλον, είναι διαθέσιμες στην έκθεση Where are we now? Understanding the evolution of women in technology.