Συντάξεις Μαρτίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο Την επόμενη Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 έως και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο e-ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Μαρτίου θα είναι οι εξής: – Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου στους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9 και την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου στους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8). – Ο OAEE θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 – Ο OΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 – Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 – Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 – Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 – Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 – Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 – Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 – Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 – Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έχει αποφασίσει την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση. Να σημειωθεί ότι οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων έχουν αλλάξει στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση της πανδημίας. Γιατί σύμφωνα με τον 4611/2019 ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται: α) Για τους μισθωτούς, η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. β) Για τους μη μισθωτούς, η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Ωστόσο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η πανδημία οι ημερομηνίες της δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του σε φορείς που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε μηνιαία βάση. συντάξεις υπουργείο εργασίας