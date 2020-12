Πώς μπορείτε να διατηρήσετε το κινητό τηλέφωνο του παιδιού σας ασφαλές

Σε έναν συνδεδεμένο κόσμο, ακόμη και η χρήση κινητών τηλεφώνων από παιδιά δεν είναι πλέον απλά ένα ακριβό παιχνίδι αλλά μια αναγκαιότητα. Βοηθούν τους γονείς να παραμένουν σε επαφή και τα παιδιά μαθαίνουν να κατανοούν την τεχνολογία. Αφού οι γονείς έχουν σταθμίσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα να κατέχουν τα παιδιά τους smartphone, αυτά είναι πιθανό να βρίσκονται στην κορυφή κάθε Χριστουγεννιάτικης wish list. Αλλά η απόφαση να δώσετε σε ένα παιδί smartphone δεν αρκεί καθώς θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχει ρυθμιστεί σωστά και με ασφάλεια ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα παιδί.

Οι ψηφιακοί κίνδυνοι που σχετίζονται με φορητές συσκευές είναι ένα ζήτημα που πρέπει να γνωρίζει κάθε χρήστης, όπως δείχνει τοMobile Statistics of the Kaspersky IT threat evolution Q3 2020. Οι απάτες μέσω email, το social media phishing και η κλοπή κωδικών πρόσβασης σε πλατφόρμες gaming δεν είναι παρά μερικά παραδείγματα των διαδικτυακών απειλών που αντιμετωπίζουν οι ψηφιακοί χρήστες σήμερα και μερικές φορές οι νέοι μπορεί να μην έχουν την εμπειρία να αναγνωρίσουν αυτές τις απειλές. Ωστόσο, οι ψηφιακοί εγκληματίες δεν κάνουν καμία εξαίρεση για τις συσκευές των παιδιών, σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky που πραγματοποιήθηκε το 2020: έξι στους δέκα (60%) γονείς δηλώνουν ότι έχουν αντιμετωπίσει ένα περιστατικό ψηφιακής ασφάλειας που σχετίζεται με το παιδί τους. Επομένως, οι γονείς θέλουν να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δώρα τους με ασφάλεια και χαρά, ασφαλή από ακατάλληλο περιεχόμενο και διαδικτυακές απειλές.

«Χάρη στην πανδημία, τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι με περιορισμένες δραστηριότητες για να τα κρατήσουν απασχολημένα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, στρέφονται όλο και περισσότερο στο YouTube για να παρακολουθούν διασκεδαστικά, αστεία και εκπαιδευτικά βίντεο. Ωστόσο, οι γονείς δεν έχουν απαραίτητα χρόνο να ελέγξουν ποια βίντεο παρακολουθεί το παιδί τους και θέλουν να τα διατηρήσουν ασφαλή χωρίς να εισβάλλουν συνεχώς στη ζωή τους», σχολιάζει η Elena Kadochnikova, Διευθύντρια μάρκετινγκ προϊόντων στην Kaspersky.

Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να διατηρήσετε τα παιδιά ασφαλή στο Διαδίκτυο είναι να διατηρήσετε ανοιχτό διάλογο – μιλήστε με τα παιδιά για την πλοήγηση στο διαδίκτυο, το gaming και τους περιορισμούς (και γιατί έχουν νόημα). Πρέπει να αναμένετε ότι τα παιδιά συνήθως προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να αποφύγουν τους κανόνες και τους περιορισμούς των γονέων και για τον λόγο αυτό η Kaspersky συνιστά μερικές χρήσιμες προεπιλογές:

Ακολουθούν 5 συμβουλές για την έξυπνη ρύθμιση του κινητού τηλεφώνου:

Διαχείριση λογαριασμού σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία

Η νόμιμη ηλικία για τη δημιουργία ενός λογαριασμού λειτουργικού συστήματος για κινητά ποικίλλει, ξεκινώντας από τα 14 σε μερικές ευρωπαϊκές περιοχές. Η επιλογή για ανήλικα παιδιά είναι να δημιουργήσετε ξεχωριστό λογαριασμό συνδεδεμένο με τους λογαριασμούς των γονέων. Με αυτόν τον τρόπο δεν παραβιάζουν τους όρους υπηρεσίας και διατηρούν τον έλεγχο του λογαριασμού, ταυτόχρονα τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις επιτρεπόμενες υπηρεσίες. Για λόγους ασφαλείας, οι γονείς ενδέχεται επίσης να λαμβάνουν ειδοποιήσεις ασφαλείας για περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος συνδέεται στον λογαριασμό από μια άγνωστη συσκευή ή προσπαθεί να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης.

Δημιουργία οικογενειακού λογαριασμού

Με τη δημιουργία ενός οικογενειακού λογαριασμού, μπορείτε να διαχειρίζεστε τις αγορές του παιδιού σας και να μοιράζεστε παιχνίδια, βιβλία και τηλεοπτικές εκπομπές – το περιεχόμενο των μέσων παραμένει διαφοροποιημένο και προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα των παιδιών, αλλά ταυτόχρονα είναι δυνατό να αποτρέψετε / αποκλείσετε ακατάλληλο περιεχόμενο και ακατάλληλες εφαρμογές. Η χρήση παραμένει ευθυγραμμισμένη με τους περιορισμούς ηλικίας για παιχνίδια και ταινίες χρησιμοποιώντας τον γονικό έλεγχο.

Ελέγξτε τη χρήση του Διαδικτύου

«Με τη μεγάλη δύναμη έρχεται και η μεγάλη ευθύνη» – και η υπεύθυνη χρήση των δεδομένων πόρων πρέπει συχνά να διδαχθεί στην πράξη. Ωστόσο, οι ελευθερίες και οι δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο έχουν και μειονεκτήματα. Αλλά είναι δυνατόν να μετριαστούν αυτοί οι κίνδυνοι και τα μειονεκτήματα με τη χρήση κατάλληλων ελέγχων και περιορισμών.

Προστασία smartphone από ζητήματα ασφάλειας

Οι έλεγχοι και οι συμπεριφορές είναι όλα καλά μέτρα, αλλά μια ισχυρή λύση λογισμικού ασφάλειας δεν πρέπει να παραβλέπεται μαζί με την εγκατάσταση μιας εφαρμογής γονικού ελέγχου. Μια ευέλικτη λύση γονικού ελέγχου όπως το Kaspersky Safe Kids όχι μόνο βοηθά στη ρύθμιση της δραστηριότητας του smartphone και του υπολογιστή ενός παιδιού, αλλά ταυτόχρονα η εφαρμογή προστατεύει επίσης από διάφορους κινδύνους ασφάλειας και ψηφιακές απειλές.

Ασφαλίστε το παιδί σας στον πραγματικό κόσμο

Είναι σημαντικό να διατηρείτε τα παιδιά στην πραγματικότητα και να διασφαλίζετε ότι δεν περνούν όλο τον χρόνο τους στο διαδίκτυο.Mπορείτε να παρακολουθείτε την τοποθεσία τους χρησιμοποιώντας μια λύση γονικού ελέγχου που διαθέτει GPS για να μπορείτε να βρίσκετε την τοποθεσία του παιδιού σε έναν διαδικτυακό χάρτη σε πραγματικό χρόνο. Λειτουργίες όπως τοποθεσίες ασφαλούς περιοχής και ειδοποιήσεις, μαζί με ειδοποιήσεις χαμηλής μπαταρίας μπορούν να προσφέρουν επιπλέον διαβεβαίωση.

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες ρύθμισης σχετικά με το “Πώς να δημιουργήσετε έναν παιδικό λογαριασμό Google” στη διεύθυνσηhttps://www.kaspersky.com/blog/google–account–for–your–kid/37230/.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Kaspersky Safe Kids.