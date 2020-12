AXA: We Care For You Week Vol.6

«Μακριά κι όμως τόσο κοντά

Μια διαφορετική εκδοχή της θεσμοθετημένης εβδομάδας We Care For You σχεδίασε φέτος η ΑΧΑ Ασφαλιστική για τους δικούς της ανθρώπους, τους εργαζομένους της. Υπερβαίνοντας τις δυσκολίες που δημιούργησε η επιβολή των υγειονομικών μέτρων για την προστασία από την πανδημία, η εταιρεία υλοποίησε με τεράστια επιτυχία μια σειρά από διαδικτυακά δρώμενα φέρνοντας κοντά τα μέλη του οργανισμού από όλη την Ελλάδα.

Κάτω από τον τίτλο «Μακριά κι όμως τόσο κοντά», η ΑΧΑ παρουσίασε μέσα από μια πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα διαδικτυακή διαδρομή 7 ημερών όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που υλοποίησε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός κατάφερε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις που προκάλεσε η παγκόσμια και πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων της και την αποτελεσματική της λειτουργία.

Η εταιρεία, που έχει κατ’ επανάληψη προκαλέσει αίσθηση με τις ευρηματικές τις δράσεις, δημιούργησε το ΑΧΑ.tv, ένα ψηφιακό κανάλι αποκλειστικά αφιερωμένο στους ανθρώπους της ΑΧΑ μέσα από το οποίο μεταδόθηκε το ακόλουθο διαδραστικό πρόγραμμα της εβδομάδας We Care For You.

Δευτέρα 16.11: Κάθε μέρα αξίζει!

Η πρώτη μέρα λειτουργίας του ΑΧΑ.tv ξεκίνησε με την ανάδειξη των 42 συνολικά πρωτοβουλιών που υλοποίησε η εταιρεία για την προστασία των εργαζομένων της και την αντιμετώπιση της πανδημίας εστιάζοντας στην ασφάλεια, την υγεία και την επικοινωνία. Η εκτεταμένη πολιτική τηλεργασίας και η εξασφάλιση των ευπαθών ομάδων για τηλεργασία στο 100% από το πρώτο Lockdown έως και σήμερα, η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης μέσω του MyAXADoctor και η ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης, ο δωρεάν εμβολιασμός όλου του προσωπικού έναντι της εποχικής γρίπης και το δωρεάν μοριακό τεστ έναντι SARS Cov2 ήταν μερικές από αυτές. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την πιλοτική φάση εφαρμογής της μεθοδολογίας «Agile» που έχει σαν στόχο μέσα από μικρές αυτοοργανωμένες ομάδες και μικρούς κύκλους παράδοσης εργασιών να ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη. Ακολούθησε ένα διαδραστικό παιχνίδι “Trivia” με τη συμμετοχή όλων και η μετάδοση ολοκληρώθηκε με την προβολή ενός μικρού αναδρομικού video με στιγμιότυπα από τις εβδομάδες We Care for You των 5 προηγούμενων ετών.

Τρίτη 17.11: “Generation Z – unplugged”

Η δεύτερη μέρα της εβδομάδας ήταν αφιερωμένη στη νέα γενιά. Η ΑΧΑ, αξιοποιώντας τη στρατηγική της συνεργασία με το BCA College, έδωσε στα παιδιά χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους ασφαλούς περιήγησης στο διαδίκτυο και αξιόλογες συμβουλές για την επιλογή του επαγγελματικού τους προσανατολισμού. Την παρουσίαση παρακολούθησαν εκτός από τα παιδιά των εργαζομένων της εταιρείας και οι φοιτητές του BCA.

Τετάρτη 18.11: “LIVE MY DAY – Crash Hour”

Κάθε χρόνο, μέσα από τη δράση αυτή, όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν μια μέρα από την καθημερινότητα των συναδέλφων τους, μαθαίνοντας στην πράξη για τις δραστηριότητες και τις καλύτερες πρακτικές των διαφορετικών τμημάτων του οργανισμού. Στη φετινή διαδικτυακή εκδοχή του “Live my Day”, οι άνθρωποι της ΑΧΑ είχαν την ευκαιρία ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη με στόχο την αποτελεσματική και ικανοποιητική του εξυπηρέτηση. Την παρουσίαση ακολούθησε ένα video με στιγμιότυπα από τις δράσεις των προηγούμενων ετών. Η ημέρα έκλεισε ανατρεπτικά, με ένα άκρως ψυχαγωγικό stand-up comedy από την ημέρα ενός «εργαζόμενου» στο Τμήμα Εξυπηρέτηση Πελατών της ΑΧΑ.

Πέμπτη 19.11: Να η Ευκαιρία!

Για δύο ολόκληρες ώρες οι εργαζόμενοι της ΑΧΑ από όλη την Ελλάδα είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν διαδικτυακά με τον C.E.O. και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής προκειμένου να μοιραστούν μαζί τους ιδέες, απόψεις αλλά και προβληματισμούς σε μια ανοιχτή συζήτηση.

Παρασκευή 20.11: The AXA Project

H εβδομάδα We Care For You ολοκληρώθηκε με ένα στοχευμένο πρόγραμμα για την ευεξία των ανθρώπων της ΑΧΑ. Ξεκινώντας, η yoga instructor Άννα Ζώρζου παρουσίασε μια σειρά ασκήσεων deskercise. Στη συνέχεια ακολουθήσε ο διατροφολόγος Τάσος Παπαλαζάρου που έδωσε χρήσιμες διατροφικές συμβουλές για την άμυνα του οργανισμού στην εποχή της πανδημίας. Η μετάδοση ολοκληρώθηκε σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού με την προβολή του video για την κατάκτηση της 2ης θέσης από τη ΑΧΑ στον θεσμό του Best Work Places 2020.

Ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΧΑ Ελλάδας, δήλωσε: «Είναι σπουδαίο να διαπιστώνει κανείς ότι οι συνεργάτες του αποτελούν μία δυνατή και ενωμένη ομάδα ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η παγκόσμια υγειονομική κρίση που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο ανέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο την ανάγκη για αλληλεγγύη και σύζευξη ανθρώπινων δυνάμεων. Συναισθανόμενοι την κρισιμότητα των καιρών, από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως στόχο να προστατεύσουμε την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων μας, εστιάζοντας, ταυτόχρονα, στην ομαλή συνέχεια των εργασιών μας και τη στήριξη των ασφαλισμένων μας. Σταθήκαμε δίπλα στις ευπαθείς ομάδες και προσφέραμε με όποιον τρόπο ήταν δυνατό στους συνανθρώπους μας. Άλλωστε η προσπάθεια για το κοινό καλό είναι βαθιά ριζωμένη στο εταιρικό dna μας και σε κάθε έναν από εμάς. Στην ΑΧΑ δεν είμαστε απλώς ένας οργανισμός. Είμαστε οι άνθρωποί μας.»

Η κ. Άννα Μανιάτη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Αλλαγής της ΑΧΑ Ελλάδας, ανέφερε: «Μέσα σε αυτή τη χρονιά-ορόσημο για την παγκόσμια υγεία, οι θεμελιώδεις αξίες που συνθέτουν διαχρονικά την εταιρική κουλτούρα της ΑΧΑ αποτέλεσαν σταθερή πηγή έμπνευσης και ανατροφοδότησης για τους ανθρώπους μας. Ο τρόπος με τον οποίο δουλέψαμε τα προηγούμενα χρόνια μάς έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Επιλέξαμε να επικεντρωθούμε στα σημαντικά, σε όσα μας ενώνουν και μας βοηθούν να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Αισθάνομαι ιδιαίτερη υπερηφάνεια για όσα έχουμε χτίσει όλοι μαζί και μεγάλη ευγνωμοσύνη για τον πολύτιμο τρόπο με τον οποίο ο καθένας ξεχωριστά προστατεύει την κοινή προσπάθειά μας. Είμαστε υπερήφανοι για την εταιρεία μας και συνεχίζουμε να το αποδεικνύουμε κάθε μέρα!»