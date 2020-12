Γ. Καντώρος: Ψήφος εμπιστοσύνης στην αγορά, εν μέσω πανδημίας

Ιδιαίτερα υψηλού ενδιαφέροντος ήταν το ετήσιο GREEK ECONOMIC SUMMIT – GES 2020, που οργάνωσε για 31η χρονιά -διαδικτυακά φέτος- το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, από 1 έως 3 Δεκεμβρίου. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη στρατηγική συνεργασία και συμμετοχή του U.S. Chamber of Commerce και του Atlantic Counsil, με στόχο την προβολή στις Η.Π.Α. επενδυτικών ευκαιριών που δημιουργούνται στην Ελλάδα.

Σε ενότητα τοποθετήσεων ηγετικών στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς για τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης στις 3 Δεκεμβρίου, με θέμα «The Role of Private Insurance in Social Security and HealthCare Reforms», ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN, εταιρείας μέλους του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, αναφέρθηκε στην εξαιρετική ανταπόκριση της ασφαλιστικής αγοράς κατά την περίοδο της πανδημίας. Στο πάνελ, που συντόνισε ο Λάμπρος Γκόγκος από την ΕΥ, συμμετείχαν επίσης ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EUROLIFE και Πρόεδρος της Ε.Α.Ε.Ε. και ο Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής.

Ο κ. Καντώρος υπογράμμισε ότι, παρά τις δύσκολες καταστάσεις που έχει προκαλέσει φέτος η υγειονομική κρίση -σε συνδυασμό, μάλιστα, με καταστροφικά γεγονότα εξαιτίας ακραίων φυσικών φαινομένων- καταγράφηκε αύξηση της ικανοποίησης των ασφαλισμένων κατά 10%. Όπως τόνισε, «σε αυτές τις καταστάσεις, με το 80-90% των εργαζομένων σε τηλεργασία, η αυξημένη ικανοποίηση των πελατών αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς», δηλώνοντας έτσι την ετοιμότητα και επάρκεια της ψηφιακής διαχείρισης εκ μέρους των εταιρειών κατά την εξελισσόμενη δύσκολη περίοδο των περιοριστικών μέτρων, από τον Μάρτιο και εντεύθεν.

Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN αναφέρθηκε στην επιζητούμενη ενίσχυση του ρόλου του ασφαλιστικού κλάδου στον τομέα της υγείας και της δυνατότητας ουσιαστικής συνεισφοράς του στην αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων. Παρατήρησε πως τα συμβόλαια υγείας δίνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό -περί το 15%- Ελλήνων που καλύπτονται με ιδιωτική ασφάλιση υγείας και τόνισε ότι χρειαζόμαστε μια αντίδραση σε αυτή την υστέρηση, δεδομένου ότι στο άμεσο μέλλον το ασφαλιστικό σύστημα θα δεχθεί μεγάλη πίεση από τις αυξανόμενες ανάγκες συνταξιοδότησης και υγείας των ηλικιακών ομάδων 65+.

Όπως επεσήμανε ο κ. Καντώρος, «οι μεταρρυθμιστικές ενέργειες απαιτούν βάθος χρόνου που υπερβαίνει μια κυβερνητική θητεία». Ακόμη, έθεσε στη συζήτηση τη σημερινή προβληματική κατάσταση της παράλληλης λειτουργίας -των «παράλληλων μονολόγων», είπε χαρακτηριστικά- του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην υγεία χωρίς λογική συνεργειών και συμπληρωματικότητας. «Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε έναν ανασχεδιασμό του συστήματος υγείας. Οι βάσεις του σημερινού συστήματος έχουν τεθεί στη δεκαετία του 1980 με τη μεταρρύθμιση Γεννηματά, αλλά με εκείνο το σύστημα δεν μπορούμε να σταθούμε απέναντι στις προκλήσεις του 2030» παρατήρησε.

Όσον αφορά στη σημασία της τεχνολογικής εμπειρίας των ασφαλιστικών εταιρειών και την αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας, ο επικεφαλής της INTERAMERICAN υπογράμμισε ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι το «κλειδί».

«Το πιο βασικό, ίσως, πρόβλημα του δικού μας συστήματος, που το κάνει μη βιώσιμο μελλοντικά, είναι το ότι έχει σχεδιαστεί γύρω από το νοσοκομείο. Η παγκόσμια κατεύθυνση σήμερα για περιστατικά που δεν πρέπει να φθάνουν στο νοσοκομείο, είναι να λειτουργεί ένα σύστημα καλής διαχείρισης έξω από τα νοσηλευτήρια με εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας. Και τούτο, προϋποθέτει μια καλή οργάνωση του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας» επεσήμανε. Ο κ. Καντώρος αναφέρθηκε, μάλιστα, στο παράδειγμα μιας εν λειτουργία ψηφιακής εφαρμογής στη χώρα μας για τηλεδιάγνωση και αυτοδιάγνωση, που παρέχει αυτή τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες. «Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, πόσες αχρείαστες επισκέψεις σε γιατρούς και νοσοκομεία έχει κόψει η χρήση αυτής της εφαρμογής» πρόσθεσε καταληκτικά.