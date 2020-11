ΕΥ: Ο μετασχηματισμός περνά από την ψηφιακή τεχνολογία και την εκπαίδευση

Τη δυναμική των megatrends – των μετασχηματιστικών εκείνων δυνάμεων που επαναπροσδιορίζουν τον κόσμο μας σήμερα, αύριο και μετέπειτα – καθώς και τις προοπτικές που δημιουργούν αυτά για την Ελλάδα, εξέτασε ειδική συνεδρία, που διοργανώθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του SingularityU Summit Greece 2020, στο οποίο η EY συμμετείχε ως Platinum Sponsor.

Στο πάνελ, με τίτλο, “Megatrends Reframing the Future; an Opportunity for Greece”, συμμετείχαν οι κ.κ. Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για θέματα Ψηφιακής Στρατηγικής, Ηλίας Βυζάς, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και Επικεφαλής για θέματα Τεχνολογικού Μετασχηματισμού και Αξιόπιστων Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης στην περιοχή της EMEIA, και David Roberts, Καθηγητής στο Singularity University. Υπεύθυνος για τον συντονισμό της συζήτησης ήταν ο κος Χρήστος Κόκιος, Director στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος.

Κατά την εισαγωγή του, ο κος Κόκιος τόνισε ότι σε ένα περιβάλλον που είναι ευμετάβλητο, αδιόρατο, σύνθετο και ασαφές, οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί, αλλά ακόμη και ολόκληρα έθνη, καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα: «Επαναπροσδιορίζουμε το μέλλον ή το μέλλον επαναπροσδιορίζει εμάς;».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κος Βυζάς παρουσίασε την πρόσφατη έκθεση της EY, 2020 Megatrends and beyond, σχετικά με τις κυρίαρχες δυνάμεις αλλαγής που μετασχηματίζουν το παρόν και το μέσο-μακροπρόθεσμο μέλλον του κόσμου μας, υπογραμμίζοντας ότι η έκθεση λειτουργεί ως πλαίσιο για να κατανοήσουμε τι τροφοδοτεί τις αλλαγές, καθώς και να εντοπίσουμε απειλές, αλλά και ευκαιρίες. Ο ομιλητής εξήγησε ότι τέσσερις κυρίαρχες δυνάμεις αλλαγής, συγκεκριμένα, η τεχνολογία, η δημογραφική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και το περιβάλλον (π.χ. COVID), αλληλοεπιδρούν και δημιουργούν διαρκώς νέες παγκόσμιες τάσεις που αναδιατάσσουν μακροπρόθεσμα το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον κ. Βυζά, οι τάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα την πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων και, παράλληλα, την Πολιτεία, είναι η απομάκρυνση από τον άνθρακα, η συμπεριφορική οικονομία, η εξέλιξη της σκέψης με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, και η απελευθέρωση της εργασίας και της ζωής.

Ο κος Ζαριφόπουλος, στη συνέχεια, μίλησε για τον ρόλο της τεχνολογίας ως καταλύτη μετασχηματισμού για το ελληνικό Δημόσιο, την οικονομία, αλλά και την κοινωνία. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η ψηφιακή στρατηγική της κυβέρνησης στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του κράτους και τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας από όλους τους πολίτες, με έμφαση σε επτά πυλώνες: (1) τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών και ψηφιακών υποδομών, (2) την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, (3) την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, (4) την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε κάθε κλάδο της οικονομίας, (5) την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ανοικτών δεδομένων (open data), (6) τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων – με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – και (7) την ανάπτυξη του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Για να υποστηριχθεί κατάλληλα αυτή η στρατηγική και να ανθίσουν οι νέες τεχνολογίες, ο κος Ζαριφόπουλος εξήγησε ότι αναγκαία συνθήκη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας είναι η ύπαρξη συνδεσιμότητας υπέρ-υψηλών ταχυτήτων, αλλά και η απαραίτητη υπολογιστική ισχύς. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση έχει να επιδείξει έργο, τόσο με το πλαίσιο αδειοδότησης φάσματος για το 5G και το καινοτόμο ταμείο «Φαιστός», αλλά και τη μετάβαση στο G-cloud και τις επενδύσεις στο υπολογιστικό νέφος.

Κατά την ομιλία του, ο κος Roberts εξήγησε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα, είναι η εφεύρεση του μέλλοντος όπως εμείς το θέλουμε και το οραματιζόμαστε, τονίζοντας ότι αυτό είναι κάτι που η Ελλάδα φαίνεται να καταφέρνει σταδιακά. Για να μπορέσει, όμως, η χώρα να εκμεταλλευτεί με επιτυχία τις ευκαιρίες που αναδύονται, είναι σημαντικό να αναπτύξει μία νέα κουλτούρα ζωηρής επιχειρηματικότητας, η οποία θα αποτελεί και τη βάση του μετασχηματισμού της. Εξίσου σημαντικό, σύμφωνα με τον ομιλητή, είναι η Πολιτεία, αλλά και οι πολίτες, να μάθουν να αναζητούν νέες ευκαιρίες.

Σύμφωνα με τον κ. Roberts, κλειδί σε αυτή τη διαδικασία αποτελεί η εκπαίδευση, η οποία, μέσω των δυνατοτήτων που φέρνει η ψηφιοποίηση, μπορεί να ανατρέψει όλα όσα ξέραμε και να έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο. Για να γίνει αυτό, εξήγησε ότι θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε το απαρχαιωμένο παγκόσμιο σύστημα εκπαίδευσης, και να αντιστρέψουμε τους στόχους της μάθησης, για να εντοπίσουμε τις γνώσεις εκείνες που έχουν πραγματική αξία στο σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον – πώς να είμαστε υγιείς, πώς να είμαστε ευτυχισμένοι, πώς να δημιουργούμε πλούτο.

Ο κος Ζαριφόπουλος, σημείωσε ότι οι νέες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη – για την οποία καταρτίζεται ξεχωριστή εθνική στρατηγική, με τη συμβολή μεγάλων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας – μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά, επομένως, είναι κρίσιμο να επενδύσουμε στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η δυναμική τέτοιων τεχνολογιών. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Πολιτεία ανέπτυξε και εμπλουτίζει περαιτέρω, την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, στοχεύοντας στην εξοικείωση των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες, καθώς και στο “upskilling” και “reskilling” του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Κλείνοντας, ο κος Βυζάς υπογράμμισε ότι ο κάθε οργανισμός έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μετασχηματιστικές ανάγκες, άρα δεν υπάρχει μια μοναδική προσέγγιση που θα ταιριάζει σε όλους. Όμως, είναι χρήσιμο να υπάρχει ένα πλαίσιο δράσης για το μέλλον, το οποίο θα βασίζεται στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της καινοτομίας, την έμφαση στη διαρκή εκπαίδευση και την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, και τέλος, σε έναν επαναπροσδιορισμένο εταιρικό σκοπό, ο οποίος θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.