ΚPMG: Ισχυρό τρίμηνο για τα venture capitals

Το γ’ τρίμηνο του 2020 καταγράφονται επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital – VC) άνω των US$ 73,2 δισ., με υψηλό ρεκόρ τα US$ 12,1 δισ. στην Ευρώπη

Έκρηξη στον κλάδο βιοτεχνολογίας και φαρμάκων, με επενδύσεις US$ 31 δισ. μέχρι στιγμής το 2020

Ενόψει των ανησυχιών για τη νόσο COVID-19, τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ και ένα δυνητικά σκληρό Brexit, οι παγκόσμιες επενδύσεις VC αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο – αγγίζοντας τα US$ 73,2 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση Venture Pulse που δημοσιεύτηκε από την KPMG Private Enterprise αναφορικά με τις παγκόσμιες τάσεις στις επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC).

Το υψηλό μέγεθος των επενδύσεων στηρίχθηκε σε ένα σημαντικό αριθμό μεγάλων γύρων χρηματοδότησης τελευταίου σταδίου σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων τριών συμφωνιών μαμούθ άνω του US$ 1 δισ. που αφορούν: την εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας SpaceX (US$1,9 δισ.) με έδρα στις ΗΠΑ, τη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Weltmeister (US$ 1,5 δισ.) και την ινδική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Flipkart (US$ 1,3 δισ.).

Η αμερικανική ήπειρος προσέλκυσε επενδύσεις ύψους US$ 40 δισ., με την συντριπτική πλειοψηφία να προέρχεται από τις ΗΠΑ (US$ 37,8 δισ.). Οι επενδύσεις VC στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού συνέχισαν την ανοδική πορεία τους με την περιοχή να προσελκύει US$ 21,1 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2020 – σημειώνοντας σημαντική αύξηση από τα US$ 17,2 δισ. του β’ τριμήνου. Οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη κατέγραψαν νέο υψηλό ρεκόρ αγγίζοντας τα US$ 12,1 δισ.

Η αποεπένδυση από εταιρείες που έχουν χρηματοδοτηθεί από κεφάλαια VC το 2020 έχει εκτοξευθεί σε σχεδόν US$ 250 δισ. – με μόνο το γ’ τρίμηνο του 2020 να αντλούνται US$ 155,7 δισ., αγγίζοντας το προηγούμενο ρεκόρ του β’ τριμήνου του 2019 (US$ 171 δισ.), βάσει επιτυχημένων δημόσιων προσφορών (IPO), μεταξύ των οποίων οι Snowflake, Jfrog και Unity Software.

«Μετά από μια σειρά σχετικά χαμηλής δραστηριότητας τριμήνων, η αγορά των IPO για εταιρείες με χρηματοδότηση από VC ανέπτυξε πλήρη ταχύτητα το γ’ τρίμηνο 2020, με αρκετούς «μονόκερους» μεγάλης προβολής να πραγματοποιούν επιτυχημένες εισαγωγές», σχολιάζει ο Conor Moore, Co-Leader του δικτύου Emerging Giants Network KPMG Private Enterprise της KPMG International. «Δεδομένων των πρόσφατων IPO από αρκετούς άλλους «μονόκερους», σε συνδυασμό με την έκρηξη των συναλλαγών εταιρειών ειδικού σκοπού απόκτησης (SPAC), το δ’ τρίμηνο του 2020 αναμένεται να διατηρηθούν αυτοί οι ρυθμοί ρεκόρ».

Βασικά σημεία – Γ’ τρίμηνο 2020

Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC αυξήθηκαν από τα US$ 70 δισ. μέσω 5 674 συναλλαγών το β’ τρίμηνο του 2020 στα US$ 73,2 δισ. μέσω 4.861 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 2020.

το β’ τρίμηνο του 2020 στα US$ 73,2 δισ. μέσω 4.861 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 2020. Ο αριθμός των μεμονωμένων συναλλαγών VC, ωστόσο σημείωσε πτώση για έκτο συνεχές τρίμηνο, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το δ’ τρίμηνο του 2013.

Οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη σημείωσαν νέο ρεκόρ στα US$ 12,1 δισ. με 1 024 συναλλαγές το γ’ τρίμηνο του 2020 – αυξημένες από τα 11,5 δισ. μέσω 1 513 συναλλαγών β’ τρίμηνο του 2020.

Οι επενδύσεις VC στην αμερικανική ήπειρο παραμένουν σχετικά σταθερές σε τριμηνιαία βάση, μεεπενδύσεις ύψους US$ 40 δισ. μέσω 2 477 συμφωνιών. Τα US$ 37,8 δισ. των επενδύσεων αυτών και οι 2 285 από τις συναλλαγές προήλθαν από τις ΗΠΑ.

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψε επενδύσεις ύψους US$ 21,1 δισ. μέσω 1 285 συναλλαγών γ’ τρίμηνο του 2020 – σημειώνοντας αύξηση από τα US$ 17,2 δισ. μέσω 1 207 συναλλαγών το β’ τρίμηνο.

Οι παγκόσμιες εταιρικές επενδύσεις VC διατηρήθηκαν σταθερές για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, αγγίζοντας τα US$ 33,6 δισ. μέσω 1 148 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 2020.

Η αποεπένδυση από εταιρείες χρηματοδοτούμενες από κεφάλαια VC ανήλθε στα US$ 156 δισ. στη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2020 – σημειώνοντας αύξηση από τα μόλις US$ 49,2 δισ. κατά το β’ τρίμηνο του 2020 και πλησιάζοντας το ρεκόρ των US$ 171 δισ. του β’ τριμήνου του 2019.

Οι συναλλαγές στα στάδια αγγέλου/σποράς παγκοσμίως το γ’ τρίμηνο του 2020 (1 650) υποχώρησαν στο χαμηλότερο αριθμό τους από το δ’ τρίμηνο του 2012, ενώ ο αριθμός των παγκόσμιων συναλλαγών πρώιμου σταδίου (1 716) ήταν ο χαμηλότερος που έχει καταγραφεί από το β’ τρίμηνο του 2014.

Οι επενδύσεις VC στη αμερικανική ήπειρο παραμένουν ισχυρές το γ’ τρίμηνο του 2020, ενισχυμένες από τις επενδύσεις στις ΗΠΑ

Οι επενδύσεις VC στη αμερικανική ήπειρο διατηρήθηκαν σχετικά σταθερές στα US$ 40 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2020, με κορυφαία την άντληση US$ 1,9 δισ. από την SpaceX και δύο συμφωνίες άνω των US$ 600 εκ. από την fintech εταιρεία Robinhood. Το fintech αποτέλεσε έναν περιζήτητο τομέα για επενδύσεις στην αμερικανική ήπειρο αυτό το τρίμηνο. Πέρα από τα US$ 1,2 δισ. της Robinhood, η εταιρεία εναλλακτικού μοντέλου πληρωμών Affirm άντλησε US$ 500 εκ., ενώ US$ 485 εκ αντλήθηκαν από την ψηφιακή τράπεζα Chime. Στη Λατινική Αμερική, η βραζιλιάνικη ψηφιακή τράπεζα Neon άντλησε US$ 300 εκ.

Επίπεδα ρεκόρ στις επενδύσεις VC στη Γερμανία, το Ισραήλ και τις Σκανδιναβικές χώρες, εκτοξεύοντας την Ευρώπη σε νέα υψηλά

Οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη κατέγραψαν νέο ρεκόρ αγγίζοντας τα US$ 12,1 δισ. μέσω 1024 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 2020, με κορυφαίες τη σουηδική Klarna που άντλησε US$ 650 εκ., τη γερμανική CureVac με US$ 633 εκ., τη Northvolt στη Σουηδία με US$ 600 εκ. και τη Revolut του Ηνωμένου Βασιλείου με US$ 580 εκ.

Οι Σκανδιναβικές χώρες (US$ 2,2 δισ.), η Γερμανία (US$ 2 δισ.) και το Ισραήλ (US$ 1,5 δισ.) κατέγραψαν όλες επίπεδα ρεκόρ στις επενδύσεις VC κατά το τρίμηνο αυτό. Παρά τη μείωση σε τριμηνιαία βάση από τα US$ 3,8 δισ. το β’ τρίμηνο στα US$ 3 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να προσελκύει το μερίδιο του λέοντος στις επενδύσεις VC στην Ευρώπη.

Συνεχίζεται η ανάκαμψη των επενδύσεων VC στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Οι επενδύσεις VC στην Ασία συνεχίζουν να ανακάμπτουν – αγγίζοντας τα US$ 21,1 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2020 και καταγράφοντας άνοδο από τα US$ 17,2 δισ. το β’ τρίμηνο του έτους.

Οι αυξανόμενες επενδύσεις στην Κίνα συνέβαλλαν στην ανάκαμψη της περιοχής. Κατά το γ’ τρίμηνο του 2020, στην Κίνα πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις VC ύψους US$ 14,9 δισ., στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οχτώ από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της περιοχής Ασίας- Ειρηνικού για το γ’ τρίμηνο 2020, μεταξύ των οποίων η άντληση US$ 1,5 δισ. από την αυτοκινητοβιομηχανία Weltmeister που έχει την έδρα της στην Σαγκάη, US$ 830 εκ. από την JD Health, και US$ 500 εκ. από την αυτοκινητοβιομηχανία Xpeng.

Οι επενδύσεις VC στην Ινδία επίσης αυξήθηκαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση – από τα US$ 1,5 δισ. το β’ τρίμηνο στα US$ 3,6 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2020. Σε επίπεδο κλάδου, το edtech (εκπαιδευτική τεχνολογία) αποδείχθηκε πολύ ισχυρό στην Ινδία κατά το γ’ τρίμηνο 2020, με πολυάριθμες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων οι Byju (US$ 500 εκ.), Unacademy (US$ 150 εκ.), Eruditus Executive Education (US$ 113 εκ.) και Vedantu (US$ 100 εκ.).

Περιζήτητα τα φάρμακα και η βιοτεχνολογία κατά το γ’ τρίμηνο του 2020

Οι επενδύσεις VC στα φάρμακα και τη βιοτεχνολογία συγκέντρωσαν έντονο ενδιαφέρον το γ’ τρίμηνο του 2020, με κορυφαία την άντληση US$ 600 εκ. από τη γερμανική CureVac. Στο κλείσιμο του τριμήνου, οι συνολικές επενδύσεις από την αρχή του χρόνου στον κλάδο ανέρχονταν στα US$ 31 δισ. – ήδη πολύ πάνω από το σύνολο των US$ 27,1 δισ. που πραγματοποιήθηκαν ολόκληρο το 2019.

Οδεύοντας προς το τελευταίο τρίμηνο του 2020, οι επενδύσεις VC αναμένεται να διατηρηθούν σταθερές

Οι επενδύσεις VC αναμένεται να διατηρηθούν σχετικά σταθερές καθώς μπαίνουμε στο δ’ τρίμηνο του 2020. Οι συμφωνίες τελικού σταδίου αναμένεται να παραμείνουν κορυφαία προτεραιότητα για τους επενδυτές VC, γεγονός που πιθανόν να συνεχίσει να δυσκολεύει τις εταιρείες πρώιμου σταδίου να προσελκύσουν χρηματοδότηση. Σε επίπεδο κλάδων, το fintech, η επιχειρηματική παραγωγικότητα, το edtech, το healthtech και το biotech, αναμένονται όλα να προσελκύσουν το ενδιαφέρον.

«Ενώ οι συνολικές επενδύσεις VC έχουν παραμείνει παραδόξως ανθεκτικές παρά τις πολλαπλές προκλήσεις που ανακύπτουν παγκοσμίως, η παρατεταμένη πτώση στη χρηματοδότηση εταιρειών πρώιμου σταδίου προκαλεί κάποια ανησυχία» αναφέρει ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της KPMG στην Ελλάδα. «Με πολλές εταιρείες στο στάδιο σποράς και στο πρώιμο στάδιο να δυσκολεύονται να προσελκύσουν κεφάλαια, θα μπορούσε να υπάρξει σοβαρή επιβράδυνση σε βάθος χρόνου, με αρνητικό αντίκτυπο στη καινοτομί