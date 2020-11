FILE PHOTO: 50 and 20 Euro banknotes are displayed in this picture illustration taken November 14, 2017. REUTERS/Benoit Tessier/Illustration/File Photo

Ποιοι θα δουν αυξήσεις στις κύριες συντάξεις Περίπου 1 εκατ. συνταξιούχοι αναμένεται να δουν αυξήσεις στις κύριες συντάξεις με 30 έτη και πάνω και μάλιστα από τον Δεκέμβριο. Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”, οι αυξήσεις θα πληρωθούν πιθανότατα εντός Δεκεμβρίου και τα αναδρομικά που είναι από τον Οκτώβριο του 2019, που ισχύουν τα νέα ποσά, θα δοθούν από τον Ιανουάριο του 2021. Τις αυξήσεις θα τις δουν όλοι όσοι έχουν πάνω από 30 έτη στα εκκαθαριστικά τους γιατί θα αλλάξει προς τα πάνω το ποσό της ανταποδοτικής και κατ’ επέκταση η συνολική σύνταξή τους (εθνική και ανταποδοτική). ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο επανυπολογισμός έχει τρία μυστικά που βγάζουν αυξήσεις, μειώσεις προσωπικής διαφοράς, αλλά και αυξημένες κρατήσεις. Ειδικότερα: – Το πρώτο και βασικό μυστικό του επανυπολογισμού είναι ότι για να περάσει η αύξηση στην τσέπη θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Στις περιπτώσεις που η αύξηση ξεπερνά την προσωπική διαφορά, στην τσέπη του συνταξιούχου θα πάει το ποσό που μένει αφού αφαιρεθεί η προσωπική διαφορά από την αύξηση που θα προκύψει. Δηλαδή αύξηση 100 ευρώ σε σύνταξη που έχει προσωπική διαφορά 50 ευρώ, σημαίνει καθαρή αύξηση 50 ευρώ στην τσέπη του συνταξιούχου, γιατί τα 50 ευρώ της προσωπικής διαφοράς αφαιρούνται από την αύξηση. Ως προσωπική διαφορά εννοούμε το ποσό που έχει προστεθεί στις συντάξεις με τον πρώτο επανυπολογισμό που έγινε μετά τον Ιανουάριο του 2019 με το νόμο 4387/20126 (νόμος Κατρούγκαλου). Ο επανυπολογσμός μείωσε τις παλιές συντάξεις και για να μη φανούν οι περικοπές δόθηκαν συμπληρωματικά ποσά με ό,τι έχασε ο καθένας. Αυτά τα ποσά βαφτίστηκαν «προσωπική διαφορά», ή αλλιώς «σκιώδης μείωση». Υπήρξαν όμως και αυξήσεις σε πολλούς συνταξιούχους, που ευνοήθηκαν λόγω υψηλών εισφορών και πήραν περισσότερα από πριν. Στον νέο επανυπολογισμό με το νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση) έρχονται αυξήσεις σε συντάξεις πάνω από τα 30 έτη και όσοι είχαν ήδη ευνοηθεί από τον πρώτο επανυπολογισμό θα ξαναπάρουν αύξηση με τον νέο επανυπολογισμό. ** Υπάρχει η θετική προσωπική διαφορά που έχουν οι περισσότεροι και η αρνητική που έχουν λιγότεροι. Θετική είναι η διαφορά όταν δίδεται στη σύνταξη ως συμπλήρωμα το ποσό που έπρεπε να έχει ο συνταξιούχος από την παλιά του σύνταξη. Δηλαδή, παλιά σύνταξη 1.000 ευρώ και νέα σύνταξη 900 ευρώ έχει θετική προσωπική διαφορά 100 ευρώ, γιατί η νέα σύνταξη είναι μικρότερη από την παλιά και παίρνει 100 ευρώ για να μη γίνει η μείωση (1.000-900=100). Ενώ αν η νέα σύνταξη ήταν 1.100 ευρώ, τότε ο συνταξιούχος θα είχε αύξηση 100 ευρώ, που θα την έπαιρνε ως αρνητική προσωπική διαφορά γιατί η παλιά του σύνταξη θα ήταν μικρότερη από τη νέα (1.000-1.100=-100). Στα παραδείγματα που δημοσιεύουμε οι υπολογισμοί έγιναν με τρόπο που να φαίνονται οι αυξήσεις, για να γίνει κατανοητό πότε, πόσα και πώς κερδίζουν οι συνταξιούχοι. – Το δεύτερο μυστικό του επανυπολογισμού είναι ότι αν η αύξηση είναι μικρότερη της προσωπικής διαφοράς, ο συνταξιούχος δεν παίρνει τίποτε στην τσέπη, πλην όμως βγαίνει κερδισμένος γιατί η αύξηση θα μειώσει ισόποδα την προσωπική διαφορά. Δηλαδή αύξηση 100 ευρώ και προσωπική διαφορά 140 ευρώ, σημαίνει μείωση της προσωπικής διαφοράς στα 40 ευρώ, γιατί τα 100 ευρώ πήγαν στη σύνταξη, ενώ πριν ήταν μέρος της προσωπικής διαφοράς. Το όφελος από όσους θα έχουν μείωση της προσωπικής διαφοράς είναι ότι θα δουν πραγματικές αυξήσεις πιο γρήγορα απ’ ό,τι αν δεν γινόταν ο νέος επανυπολογισμός. Για παράδειγμα, ο συνταξιούχος που είχε 140 ευρώ προσωπική διαφορά θα έπρεπε να περιμένει τουλάχιστον μια 7ετία για να ισοφαρίσει με αυξήσεις των 20 ευρώ τα 140 ευρώ της προσωπικής διαφοράς και στο 8ο έτος, όταν πια θα μηδενιζόταν η προσωπική διαφορά των 140 ευρώ, θα μπορούσε να ελπίζει σε καθαρή αύξηση σύνταξης κατά 20 ευρώ το μήνα. Με τον επανυπολογισμό που θα έχει τώρα, παίρνει άμεσα τα 100 ευρώ της αύξησης και ρίχνει την προσωπική διαφορά στα 40 ευρώ, που σημαίνει ότι θα ελπίζει σε πραγματική αύξηση πολύ νωρίτερα γιατί από τη στιγμή που αρχίσουν να δίδονται κανονικές αυξήσεις, θα έχει να συμψηφίσει μόνον 40 ευρώ και όχι 140. – Το τρίτο μυστικό του επανυπολογισμού είναι στις κρατήσεις που «τρώνε» και τις αυξήσεις. Στα νέα ποσά που θα δουν οι συνταξιούχοι οι κρατήσεις τους θα είναι μόνον από την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) που έπρεπε να καταργηθεί λόγω αντισυνταγματικότητας, αλλά μένει μέχρι νεωτέρας, από την κράτηση ασθένειας και από το φόρο. Η ΕΑΣ επιβάλλεται σε κύριες συντάξεις πάνω από τα 1.400 ευρώ, με ποσοστό 3% ως τα 1.700 ευρώ, ενώ από τα 1.700 ως 2.000 ευρώ ανεβαίνει στο 6%, και μεγαλώνει ανά 300 ευρώ σύνταξης στο 7% ως τα 2.300, στο 9% ως τα 2.600 ευρώ, με όριο το 14% για συντάξεις πάνω από 3.500 ευρώ. Πολλοί συνταξιούχοι θα βρεθούν να έχουν αύξηση στη μικτή σύνταξη (εθνική και ανταποδοτική), που θα τους ανεβάσει όμως και την κράτηση ΕΑΣ γιατί από τα 1.600 ευρώ για παράδειγμα θα βρεθούν στα 1.750 ευρώ. Στα 1.600 ευρώ έχουν ΕΑΣ 3%, δηλαδή κράτηση 48 ευρώ (1.600Χ3%=48), ενώ στα 1.750 ευρώ η ΕΑΣ πάει στο 6% και η κράτηση ανεβαίνει στα 105 ευρώ (1.750Χ6%=105). Αν, λοιπόν, ο συνταξιούχος πάρει μέσω του επανυπολογισμού αύξηση σύνταξης κατά 150 ευρώ (από τα 1.600 στα 1.750 ευρώ), αυτομάτως θα χάσει τα 105 ευρώ λόγω μεγαλύτερης κράτησης ΕΑΣ! Και από την αύξηση των 150 ευρώ θα μείνουν τα 45 ευρώ. Αν έχει και προσωπική διαφορά 80 ευρώ δεν θα την καλύψει αλλά θα τη μειώσει στα 35 ευρώ μέσω συμψηφισμού προσωπικής διαφοράς και αύξησης (80-45=35). με πληροφορίες από τον “Ελεύθερο Τύπο” Αναδρομικά κύριες συντάξεις υπουργείο εργασίας