Συντάξεις Δεκεμβρίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολών για όλα τα Ταμεία Από την Τρίτη 24 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου σε όλους τους δικαιούχους – συνταξιούχους. Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός των συνταξιούχων, οι συντάξεις του ΙΚΑ θα πληρωθούν σε δύο δόσεις, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ. Υπενθυμίζεται πως οι επικουρικές συντάξεις και για τον μήνα Δεκέμβριο θα πληρωθούν στους συνταξιούχους ταυτόχρονα με τις κύριες. Αναλυτικά οι ημερομηνίες: ΙΚΑ: -την Τρίτη 24 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9 -την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8 Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020. Τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται στα ΑΤΜ και είναι διαθέσιμα προς ανάληψη την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας πληρωμής τις απογευματινές έως βραδινές ώρες (συνήθως από 18.00 έως 21.00 ανάλογα με την τράπεζα). ΕΤΑΑ ΙΚΑ κύριες συντάξεις ΝΑΤ ΟΑΕΕ ΟΓΑ ΟΠΕΚΑ