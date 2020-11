MDRT Virtual Event 2020: Μια ξεχωριστή ψηφιακή δράση με δυνατά μηνύματα

“Every action you take is a vote for the type of person you wish to become”

James Clear

Στις 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση μελών, aspirants & φίλων του MDRT στην Ελλάδα με θέμα το μήνυμα που ξεχώρισαν οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στο 1ο MDRT Annual Meeting and Global Conference 2020 – Virtual Event το οποίο έλαβε χώρα από τις 3 έως τις 7 του περασμένου Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια -και για τις επόμενες 3 εβδομάδες- οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα θέματα στα οποία ήθελαν να εντρυφήσουν περισσότερο έχοντας πρόσβαση στην On Demand πλατφόρμα.

Σε απόλυτη συνέπεια με το κατεξοχήν σύνθημα του MDRT “Sharing means Growing”, τα 10 από τα 18 μέλη που το παρακολούθησαν ήταν πρόθυμα να μοιραστούν μέσα σε 5’ την ιδέα, την πρακτική ή την άποψη εκείνη που τους έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, που διαφοροποίησε το μυαλό και κατ’ επέκταση τη ζωή, την καθημερινότητα ή τη δουλειά τους.

Το φετινό -διαφορετικό- συνέδριο κινήθηκε σε 2 άξονες: πώς να πλοηγήσουμε την αβεβαιότητα και πώς να δημιουργήσουμε μια φιλοσοφία ανάπτυξης. Ένα από τα πιο δυνατά του μηνύματα ήταν πως όταν το χάος χτυπά, μπορούμε με επιμονή να βάλουμε τη ζωή μας πάλι σε τροχιά, κάτι που πολλοί σίγουρα μπορούν να επιβεβαιώσουν βιωματικά.

Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος Χατζηστεφάνου ανέφερε πως “Η επικοινωνία, οι επαφές, ο καλός μας εαυτός, το θετικό πνεύμα σε μια συζήτηση, η έγνοιά μας, η μοναδική αύρα μας και τέλος το Φιλότιμό μας, δημιουργούν δυνατές και στιβαρές σχέσεις, άφθαρτες και αναντικατάστατες στο πέρασμα του χρόνου. Είναι ένα πραγματικό ταξίδι στον χρόνο να είσαι Ασφαλιστής και κάποια στιγμή να κοιτάξεις πίσω σου. Εδώ στο MDRT κοιτάμε με τα μάτια του άλλου το ταξίδι και γινόμαστε ένα με αυτό!!!”.

Παίρνοντας τη σκυτάλη, ο Κάρολος Μαρκουίζος συμπλήρωσε “Ζώντας και εργαζόμενοι σε μια ζωή απεριόριστη -αλλά μέσα σε όρια που εμείς καθορίζουμε- μπορούμε να προσφέρουμε αγάπη και πραγματική βοήθεια, μέσα από τις συμβουλές μας και την εκπαίδευση του συνανθρώπου μας. Το MDRT μας προσφέρει απλόχερα όλες εκείνες τις γνώσεις αλλά και την αυτοπεποίθηση που μας συνοδεύουν σε αυτό το μοναδικό επάγγελμα. Ας γίνουμε πολλοί στο MDRT, για να ακουστεί δυνατά η φωνή του ασφαλιστή στην Ελλάδα, όπως πραγματικά μας αξίζει”.

O Δημήτρης Αρσενόπουλος χρησιμοποίησε τις αντιστοιχίες του MDRT στην επαγγελματική και προσωπική μας ζωή. “Όπως κάθε χρόνο δεσμευόμαστε επαγγελματικά ότι θα είμαστε “MDRT @theoffice”,” δεσμευόμαστε αντίστοιχα ότι θα είμαστε “TOP OF THE TABLE … @home”. Για τις οικογένειές μας.

Ταυτόχρονα, ο επαγγελματίας που πετυχαίνει να είναι “MDRT @the office” βοηθάει με τις υπηρεσίες του, όσο κανείς άλλος, σε μία δύσκολη στιγμή ένα άτομο, μια οικογένεια να παραμείνει TOP OF THE TABLE @home, δηλαδή να καταφέρει με αξιοπρέπεια να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της, να καλύψει τις ανάγκες της, να χρηματοδοτήσει τα όνειρά της.”

Συνεχίζοντας η Μέη Σωτοπούλου σημείωσε “Σταματήστε να “πουλάτε” ασφάλειες και συνδεθείτε με τους ανθρώπους! Μιλήστε στην καρδιά τους και βοηθήστε τους να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Να προστατεύσουν την αξιοπρέπειά τους και να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής που τους αξίζει!

Ο σωστός προγραμματισμός είναι το χρυσωρυχείο της ζωής μας και η γνώση ο πλούτος μας! Επιτυγχάνοντας 1 στόχο καθημερινά γινόμαστε 1% καλύτεροι, γεμίζοντας με δυναμισμό και αυτοπεποίθηση. Επενδύστε στην προσωπική κι επαγγελματική σας εκπαίδευση και νιώστε την ευτυχία να εκτοξεύεται!

Το MDRT, αστείρευτη πηγή γνώσης, βοηθά όλους εμάς να πραγματοποιήσουμε το κοινό όραμα που έχουμε: να δημιουργήσουμε μια υγιή και ασφαλή κοινωνία για ολόκληρη την ανθρωπότητα, χτίζοντας γερά θεμέλια και κληροδοτώντας στα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές την ευτυχισμένη ζωή που τους αξίζει να ζουν!

Να είστε πάντα υγιείς και να ονειρεύεστε ασταμάτητα!”.

Το highlight της συνάντησης ήταν η εμφάνιση-έκπληξη ενός αγαπημένου ομιλητή και φίλου της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, του MDRT και φυσικά των Ελλήνων επαγγελματιών: του κ. Naji Haddad, MDRT Middle East/Africa Zone Chair. Χειμαρρώδης, γεμάτος ενέργεια και πάθος, μίλησε για τη δική του χώρα, η οποία μέσα σε 12 μήνες έχει βιώσει απίστευτα γεγονότα: επανάσταση & ταραχές, capital controls, χρεωκοπία, την 3η μεγαλύτερη έκρηξη στον κόσμο που κατέστρεψε το 1/3 της Βηρυτού και φυσικά τον κορωνοϊό. Και όμως, εκείνος βιώνει -κόντρα σε αυτά που τον περιστοιχίζουν- την καλύτερή του χρονιά. Γιατί δεν αποκλίνει από αυτό που ευλαβικά πρεσβεύει.. “Μην κοιτάς ποτέ πίσω.. Κάθε ημέρα σήκω και κάνε ένα βήμα μπροστά.. Πρέπει να είσαι ευγνώμων που βλέπεις για μια ακόμα ημέρα τον ήλιο και να τη ζεις σα να είναι η τελευταία σου..”

Συνεχίζοντας, η Κατερίνα Χαραλαμπίδου και σε απόλυτη ταύτιση, μοιράστηκε: “Η ζωή μας είναι απρόβλεπτη και η πορεία μας σε αυτήν, άγνωστη. Πολυάριθμα ευχάριστα και δυσάρεστα, σοβαρά και ασήμαντα γεγονότα, διαμορφώνουν καθημερινά τη διάθεσή μας. Όμως ο χρόνος όλα τα φέρνει σε μία γλυκιά ισορροπία σε όλες τις περιπτώσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή με την ψυχή μας, σα να μην υπάρχει αύριο! Να καλλιεργούμε τα θετικά συναισθήματα στη δουλειά, το σπίτι, τις σχέσεις μας, τη ζωή μας. Στο μυαλό μας να κρατάμε ότι όποια κακή στιγμή, σκέψη, συναίσθημα είναι περαστικά. Ας μη χαλάσουμε τον χρόνο μας μαζί του! Προχωράμε χαμογελώντας!”.

O Ιωάννης Παναγόπουλος έκανε μια παραδοχή: “Μετά από χρόνια και αφού φέτος είμαι για άλλη μια φορά μέλος του MDRT (Court of the Table), μπόρεσα να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τις γνώσεις σου με συναδέλφους από άλλες εταιρείες και άλλες χώρες. Η ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλους κάνει εσένα καλύτερο, κάτι που παλιά νόμιζα όπλο στα χέρια των ανταγωνιστών μου. Όμως με τα χρόνια, βλέπεις συναδέλφους που έχουν τα ίδια προβλήματα με εσένα και κάποιοι έχουν λύσεις σε δικά σου και εσύ σε δικά τους….. είναι πραγματικά μαγικό, ό,τι μοιράζεις με αγάπη, αυτό πολλαπλασιάζεται. Η ανατροφοδότηση τελικά ωφελεί εμάς τους ίδιους κάνοντάς μας καλύτερους. Φυσικά, οφείλουμε να είμαστε καθρέπτες θετικότητας, λέγοντας και τονίζοντας τα καλά στοιχεία των συνομιλητών μας.”

Ο Θωμάς Πουρλίδας παρακίνησε λέγοντας: “Στο ταξίδι της ζωής, η πυξίδα σου θα είναι όλα όσα πιστεύεις και δημιουργείς με τις δικές σου δυνάμεις. Αυτά τα εφόδια είναι αρκετά για να φτάσεις στον δικό σου προορισμό, όσο μακριά και αν στοχεύεις. Δεν υπάρχουν όρια στην επιτυχία ακόμη και εάν έχεις μόνο μια πιθανότητα να πετύχεις. Να είσαι νικητής, να παίρνεις ρίσκα, να επιλέγεις τη δύσκολη διαδρομή και να είσαι αποφασισμένος να κάνεις τα πάντα για να φτάσεις το όνειρο σου. Να ρωτάς κάθε ημέρα τον εαυτό σου: Γιατί όχι εγώ;.. Γιατί όχι τώρα;”

Ο Eυάγγελος Σακελλαρίου απευθύνθηκε από καρδιάς: “Αγαπητοί συνάδελφοι, δηλώνω με τεράστια αγάπη σε αυτό που κάνουμε και σε ό,τι πρεσβεύουμε, πως έχουμε ανάγκη αφύπνισης και γρήγορης επανεφεύρεσης. Είναι καλή στιγμή να κάνουμε επανεκκίνηση του εαυτού μας, της ζωής μας και να τα βάλουμε σε τάξη. Αυτή και μόνο την τάξη που σημαίνει επιτυχημένη αντίδραση -αντίσταση- σε ό,τι δηλώνει βόλεμα, αναβολή, λιγοψυχία και παραίτηση.

Αυτός ο κακός εφιάλτης της πανδημίας του κορωνοϊού (αύριο θα είναι κάτι άλλο), μας ανάγκασε να επικοινωνούμε και να εργαζόμαστε, με τον γνωστό μεν, όχι πολυδουλεμένο δε, διαδικτυακό τρόπο και όχι με τη φυσική παρουσία μας. Κάπου χάνουμε, γιατί ως γνήσιοι ασφαλιστές παλαιάς κοπής επιθυμούμε την προσωπική επαφή, κάπου όμως κερδίζουμε γιατί έτσι απελευθερώνεται χρόνος. Χρόνος να διατεθεί σε ποιοτικότερα πράγματα για τη δουλειά και την προσωπική μας ζωή. Χρόνος να επικοινωνήσουμε με όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούμε. Άρα ευκαιρία για επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη, με ηρεμία όμως, χωρίς να προσπαθούμε ταυτόχρονα, παράλογα και χαοτικά να είμαστε παντού.

Όλα αυτά δεν θα είχαν κανένα νόημα να ειπωθούν χωρίς την ύπαρξη 3 παραμέτρων: την αγάπη για τον συνάνθρωπο, το πάθος για την επιτυχία και την αποστολή της αναγνώρισης του λειτουργήματός του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, δηλαδή -στην παραδοσιακή ορολογία- του Ασφαλιστή”.

Λίγο πριν το κλείσιμο της συνάντησης, ο Παναγιώτης Λελεδάκης μίλησε για τον Jesse Itzler, μουσικό, πολυεπιχειρηματία, δρομέα υπεραποστάσεων & πατέρα 4 παιδιών και μοιράστηκε τα 2 επίπεδα της παρουσίασής του: “Κάθε μέρα, αν μπορούμε να φτιάξουμε μια ιδιαίτερη στιγμή με τους ανθρώπους μας, ας αδράξουμε την ευκαιρία! Ας αναρωτιόμαστε συχνά: θα σύστηνα τον εαυτό μου ως γονιό, αδερφό, επαγγελματία … ; Αν όχι, έχουμε περιθώρια να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα!

Το θαύμα των 3 λεπτών: Επικοινωνήστε με 3 ανθρώπους κάθε μέρα, έστω και με μήνυμα! Δώστε τους συγχαρητήρια, κάντε τους μια φιλοφρόνηση ή παρηγορήστε τους! Όλα είναι σχέσεις! Να είμαστε εφευρετικοί, διαφορετικοί, ακούραστοι! Να μιλάμε θετικά στον εαυτό μας και να «ασκούμε» την αρετή της ευγνωμοσύνης σε κάθε ευκαιρία!”.

Ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες για το ενδιαφέρον και την εστιασμένη παρουσία τους, η πρόεδρος της MCC και συντονίστρια της συνάντησης, Σοφία Ζερβουδάκη, έκλεισε μιλώντας για την επικοινωνία & το μοντέλο των 5 καρεκλών της Louise Evans: “Η επικοινωνία είναι τέχνη. Απαιτεί πολλά πράγματα και όχι μόνο πόζα, ύφος και λόγια. Όσο ευφυείς ή αποτελεσματικοί και να είμαστε, αν δεν εξελίσσουμε τον τρόπο που επικοινωνούμε, θα χάσουμε. Γιατί η δουλειά μας έχει στον πυρήνα της την επικοινωνία, τη σύνδεσή μας με τους ανθρώπους που καλούμαστε να συμβουλεύσουμε, το χτίσιμο δυνατών δεσμών μαζί τους. Οι 5 καρέκλες (=5 επιλογές), όπως το βλέπω εγώ, λειτουργούν ταυτόχρονα ως προειδοποιητικές σειρήνες και ως αποτελεσματικά μέσα διαχείρισης -όχι χειραγώγησης- του εαυτού μας και των άλλων. Δεν μπορώ να σας πω ότι από θέση διαλέγω μία και την κατοχυρώνω δική μου, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι με βοηθούν στο να διορθώνω ή να επιλέγω τη στρατηγική μου κάθε φορά που έρχομαι αντιμέτωπη με μια πρόκληση, με μια δύσκολη επικοινωνία, με έναν άνθρωπο που δε συνεργάζεται. Με βοηθούν να διαχειρίζομαι την ένταση ή τον αρνητισμό μου και να επιλέγω πώς θα τοποθετηθώ ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της κάθε περίπτωσης.

Είναι ένας οδηγός. Και σε αχαρτογράφητα νερά, όλοι μας χρειαζόμαστε οδηγούς.

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που ο δικός μου δεσμός με το MDRT, χρόνο με το χρόνο γίνεται πιο ισχυρός. Γιατί ουσιαστικά με κάνει να νιώθω ασφαλής, όπου και να πλέει το καράβι μου.”

Οι ψηφιακές δράσεις του MDRT Hellas θα συνεχίσουν με προγραμματισμένες συναντήσεις παρουσία διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων ομιλητών σε συνδυασμό με τον νέο κύκλο study groups, που πολύ επιτυχημένα εγκαινιάστηκε πέρυσι.

Ο στόχος της επιτροπής επικοινωνίας είναι να είναι κοντά και να τροφοδοτεί με θετικά μηνύματα, νέες ιδέες, διαφορετικές απόψεις και ποικίλα ερεθίσματα τους επαγγελματίες που διψούν να αλλάξουν τις ζωές τους και τις ζωές των ανθρώπων γύρω τους, ιδιαίτερα σε συνθήκες δύσκολες και γεμάτες προκλήσεις.. ή ίσως ευκαιρίες;

Stay tuned!

MDRT MCC Greece, 2020-2021

mccmdrthellas@gmail.com

Σοφία Ζερβουδάκη, Country Chair, Greece

Δημήτριος Αρσενόπουλος, Region Chair, Βόρεια Ελλάδα

Ιωάννης Παναγόπουλος, Region Chair, Κεντρική Ελλάδα

Ευάγγελος Σακελλαρίου, Region Chair, Νότια Greece

Παναγιώτης Λελεδάκης, Local Chair, Αττική

Ηλίας Αποστολόπουλος, Company Chair, Interamerican

Ειρήνη Γαϊτατζή, Company Chair, AXA

Αικατερίνη Χαραλαμπίδου, Company Chair, Απόλλων Α.Ε.