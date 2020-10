FILE PHOTO: 50 and 20 Euro banknotes are displayed in this picture illustration taken November 14, 2017. REUTERS/Benoit Tessier/Illustration/File Photo

Πάνω από 1.000 ευρώ 1 στις 3 κύριες συντάξεις γήρατος Στους 2.481.970 ανέρχεται ο αριθμός των συνταξιούχων στην Ελλάδα, με το συνολικό, μηνιαίο ποσό εισοδήματος στα 2.257.152.790,50 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Ηλιος για τον Οκτώβριο, η μέση κύρια σύνταξη υπολογίζεται σε 727 ευρώ, ενώ η επικουρική στα 194,37 ευρώ και τα μερίσματα στα 98,79 ευρώ. Με βάση στα στοιχεία της έκθεσης, η πλειονότητα των κυρίων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 500-1.000 ευρώ. Επίσης, σημαντικό ποσοστό στις κύριες συντάξεις γήρατος (περίπου 34%) ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2020 πληρώθηκαν συνολικά 4.398.877 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.752.685 ήταν κύριες, οι 1.240.394 επικουρικές και 405.798 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.282.378.543,63 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, σύμφωνα με την “Καθημερινή”. Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης «΄Ηλιος», το 27,5% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 33,5% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 35,8% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Οι συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, η πλειονότητα των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 (σε ποσοστό 20,4%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,4% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών. Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των συντάξεων, όπως προκύπτει από την επεξεργασία του πεδίου του ταχυδρομικού κώδικα των δικαιούχων στα αρχεία των συντάξεων, ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.711.087) και την Κεντρική Μακεδονία (729.871). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 300.631 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 253.229. κύρια σύνταξη σύστημα Ήλιος