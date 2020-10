FILE PHOTO: 50 and 20 Euro banknotes are displayed in this picture illustration taken November 14, 2017. REUTERS/Benoit Tessier/Illustration/File Photo

Αυτές είναι οι οριστικές ημερομηνίες για την καταβολή αναδρομικών, κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαζί με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα παλιά αναδρομικά. Οι ημερομηνίες πληρωμής τους «κλείδωσαν» την Πέμπτη για το διάστημα από 23 έως 29 Οκτωβρίου. Επειδή μεσολαβεί η αργία της 28ης Οκτωβρίου (Τετάρτη), τα αναδρομικά και οι συντάξεις της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2020 θα πιστωθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου το απόγευμα. Ειδικότερα: -Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου (για τους συνταξιούχους που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9) και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου (για τους συνταξιούχους που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8). -Ο ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών) θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. -Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. -Το ΕΤΑΑ (μη μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. -Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, αλλά θα πιστωθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου το απόγευμα. -Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, αλλά θα πιστωθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου το απόγευμα. -Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, αλλά θα πιστωθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου το απόγευμα. -Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, αλλά θα πιστωθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου το απόγευμα. Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, αλλά θα πιστωθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου το απόγευμα. Αναδρομικά ύψους 1,4 δισ. ευρώ θα δοθούν σε 1,1 εκατ. συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν συνταξιοδοτικό εισόδημα άνω των 1.000 ευρώ το 2012, από όποιο πρώην ταμείο κι αν προέρχονται του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Επιστροφές από τις αντισυνταγματικές περικοπές του 2012 στις κύριες συντάξεις θα λάβουν 350.000 συνταξιούχοι του Δημόσιου και 750.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα. Τα αναδρομικά θα έχουν μόνο την κράτηση για ασθένεια και δεν θα φορολογηθούν με 20%, αλλά ο φόρος που αναλογεί θα υπολογιστεί την άνοιξη του 2021 με τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 2015 και 2016, όπου ανάγονται τα αναδρομικά του 11μήνου. Αναδρομικά Επικουρικές Συντάξεις κύριες συντάξεις