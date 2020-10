EY: 3 βραβεία στα Microsoft Global Partner of the Year Awards

Η ΕΥ ανακηρύχθηκε από τη Microsoft ως Παγκόσμιος Συνεργάτης της Χρονιάς 2020 για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, την Ενέργεια και τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Η Microsoft αναγνώρισε την EY ως έναν από τους κορυφαίους συνεργάτες της παγκοσμίως, απονέμοντάς της τρία βραβεία Παγκόσμιου Συνεργάτη της Χρονιάς 2020, για την αριστεία της στην καινοτομία και την υποστήριξη των πελατών μέσω της υλοποίησης λύσεων που βασίζονται στην τεχνολογία της Microsoft. Πιο συγκεκριμένα, η EY διακρίθηκε ως Παγκόσμιος Συνεργάτης της Χρονιάς 2020 για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, την Ενέργεια και τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, στα βραβεία Microsoft Global Partner of the Year Awards 2020.

Τα Microsoft Global Partner of the Year Awards αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τους οργανισμούς που έχουν αναπτύξει και παρέχουν εξαιρετικές λύσεις που βασίζονται στην τεχνολογία της Microsoft. Τα βραβεία καλύπτουν ένα εύρος κατηγοριών, ενώ οι επιχειρήσεις που διακρίνονται επιλέγονται μέσα από ένα σύνολο παραπάνω από 3.300 υποψηφιοτήτων, από περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως.

Το βραβείο του Παγκόσμιου Συνεργάτη της Χρονιάς για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Global Advisory Services Partner of the Year Award), αναγνωρίζει τις παγκόσμιες δυνατότητες των ομάδων της EY, οι οποίες παρέχουν πολύτιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες της Microsoft, την καινοτομία και τις ισχυρές δεξιότητές τους, για να υποστηρίξουν τους πελάτες στην υλοποίηση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού.

Το βραβείο του Παγκόσμιου Συνεργάτη της Χρονιάς στην Ενέργεια (Global Energy Partner of the Year Award), αναγνωρίζει την εκτενή γνώση του κλάδου της ενέργειας από την ΕΥ, η οποία, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες cloud της Microsoft, οδήγησε στην ανάπτυξη δύο καινοτόμων ψηφιακών λύσεων: του EY Digital Energy Enablement Platform (EY DEEP) και του EY UtilityWave. Και οι δύο έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις εταιρείες ενέργειας να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες τους, να επιτύχουν νέους βαθμούς αποδοτικότητας και να λάβουν καλύτερες αποφάσεις βάσει αξιόπιστων δεδομένων και πληροφόρησης.

Τέλος, το βραβείο Παγκόσμιου Συνεργάτη της Χρονιάς για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (Global Financial Services Partner of the Year Award), επιβραβεύει την EY για την πλατφόρμα Global Financial Crime, μία επεκτάσιμη και ασφαλή λύση που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Microsoft, για να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών των τραπεζών για την αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού εγκλήματος. Η πλατφόρμα, η οποία φιλοξενείται στο Microsoft Azure, βοηθά τραπεζικά ιδρύματα όλων των μεγεθών, να συμμορφωθούν με τις αυξημένες κανονιστικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις ασφάλειας του χρηματοοικονομικού κλάδου, συμβάλλοντας, παράλληλα, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνου, την αύξηση της αυτοματοποίησης των διαδικασιών και τη μείωση του χρόνου του onboarding των πελατών.

Σχολιάζοντας τις τρεις παγκόσμιες διακρίσεις της ΕΥ από τη Microsoft, ο κος Γιώργος Αποστολάκης, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και υπεύθυνος για τη σχέση της EY με τη Microsoft για την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), δήλωσε: «Η αναγνώριση της ΕΥ από τη Microsoft, ως Παγκόσμιου Συνεργάτη της Χρονιάς σε τρεις επιμέρους κατηγορίες, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον οργανισμό μας. Είμαστε υπερήφανοι για την παγκόσμια συνεργασία μας με τη Microsoft, η οποία αλλάζει τα δεδομένα για τους πελάτες μας, σε μια σειρά από κρίσιμους επιχειρηματικούς τομείς».

Επιπλέον, ο κος Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος και υπεύθυνος για τη σχέση της EY με τη Microsoft Ελλάδος, δήλωσε: «Η τριπλή διάκριση της EY στα παγκόσμια βραβεία της Microsoft, μας τιμά ιδιαίτερα και έρχεται να επισφραγίσει μία πολυετή και επιτυχημένη συνεργασία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και στην Ελλάδα, ειδικότερα, οι ομάδες μας συνεργάζονται στενά με τη Microsoft, αναπτύσσοντας καινοτόμες και ολιστικές λύσεις. Αυτές, μας επιτρέπουν να βοηθούμε τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους, να μειώσουν την έκθεσή τους σε κινδύνους και να υλοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών τους».