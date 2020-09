Multicolored recycle waste bins on wheels for separate garbage collection. Colored garbage containers for types of waste - plastic, cardboard, organic, paper, glass, metal. Flat vector illustration

Οι 5 στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Εγκρίθηκε χτες από το Υπουργικό Συμβούλιο -μετά από εισήγηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη- το νέο 10ετές Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Βασικοί στόχοι νέου ΕΣΔΑ Μερικοί από τους στόχους για το νέο ΕΣΔΑ 2020-2030 είναι οι εξής: Ταφή των απορριμμάτων στο 10% το 2030, πέντε χρόνια νωρίτερα από την κοινοτική υποχρέωση (2035)

Παύση της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και αποκατάσταση των παράνομων χωματερών μέχρι το 2022

Αύξηση της ανακύκλωσης στο 55% το 2025 και στο 60% το 2030 (συμπεριλαμβανομένων και των βιοαποβλήτων)

Χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) και ανάπτυξη σχετικών υποδομών σε όλη την επικράτεια για τη μέχρι το 2022

Πλήρης κάλυψη της χώρας μέχρι το 2030 με 43 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και 43 – 46 Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ).

Λειτουργία τεσσάρων (4) μονάδων παραγωγής ενέργειας με ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων των ΜΕΑ, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα μέχρι σήμερα καταλαμβάνει την 4η χειρότερη επίδοση στη διαχείριση απορριμμάτων σε όλη την Ευρώπη. Διαχείριση Απορριμάτων Υπουργείο Ενέργειας