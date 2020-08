FILE PHOTO: 50 and 20 Euro banknotes are displayed in this picture illustration taken November 14, 2017. REUTERS/Benoit Tessier/Illustration/File Photo

Ξεκινά από σήμερα η καταβολή συντάξεων Σεπτεμβρίου – αναλυτικά οι ημερομηνίες Το πρόγραμμα προπληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στη συνεδρίαση της 30ής Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων. Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες για την πληρωμή των δικαιούχων είναι οι εξής: Κύριες και επικουρικές συντάξεις -τις 24 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ), που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9. -Στις 26 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ), που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8. -Στις 27 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ). -Στις 28 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, του τ. ΕΤΑΤ, του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ. ΕΤΑΑ ΙΚΑ ΟΑΕΕ ΟΓΑ ΟΤΕ συντάξεις